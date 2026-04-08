『AIZU』アンバサダー・VIBYの5人が渋谷のドンキに登場！初のブランドアンバサダー就任で、自身のビジュアルが並ぶ売場に驚愕！「すごい！」「僕たちがいっぱい！」と笑顔で店内視察＆記念撮影も実施

AIZU PR事務局

2026年4月8日（水）、高校生向けのプロテインブランド『AIZU』のブランドアンバサダーに就任した5人組ボーイズグループ「VIBY」(読み：バイビー)が、MEGAドン・キホーテ渋谷別館を訪問しました。

同日よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴをはじめとする PPIH グループ国内店舗（一部店舗を除く）にて『AIZU』の店頭展開がスタート。VIBYを起用したポスターやPOPが店内各所に掲出されるほか、『AIZU』コーナーではVIBYが出演するWEB CMも放映され、ブランドの世界観が大きく展開されています。

■自身のビジュアルが並ぶ売場に思わず笑顔

4月8日（水）午前、VIBYのメンバーがMEGAドン・キホーテ渋谷別館に来店。店内に入るとすぐに、自分たちのビジュアルが大きく掲出された『AIZU』コーナーが目に入り、思わず笑顔に。メンバー同士で声を掛け合いながら、店内を楽しそうに見て回る様子が印象的でした。ポスターやPOPを一つひとつ確認しながら、VIBYにとって初のブランドアンバサダーとなった『AIZU』の展開を実際に体感しました。

■ポスターにサイン＆売場前で記念撮影、「初アンバサダー」の実感も

店内視察前には、店内に掲示されるポスターに5人でサイン。さらに『AIZU』コーナー前では記念撮影を実施しました。自分たちのビジュアルに囲まれた空間での撮影に、終始リラックスした雰囲気で臨み、「ブランドアンバサダー就任」という節目を感じさせるひとときとなりました。

■全国のドン・キホーテで大型店頭展開

4月8日（水）より、全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどの店舗にて（一部店舗を除く）『AIZU』の大型プロモーションを順次開始いたします。店頭では、VIBYを起用したポスターやPOPなどを展開し、ブランドの世界観を強化。首都圏エリアを中心とした交通広告や店頭ビジョン・懸垂幕も順次展開します。若年層を中心に、より多くのお客様へ『AIZU』の魅力を発信してまいります。

■WEB CM公開＆CMソングについて

4月8日（水）より、『AIZU』のCMをWEBや店頭モニターにて公開いたします。本CMにはVIBYが出演し、ブランドコンセプトである「カラダに“みなぎる”、気分が“アガる”、青春の記憶に“つながる”」というメッセージを表現しています。



またCMソングには、同日配信開始されるVIBYの1st Digital Single『Mi*light』を起用。「AIZU プロテインエナジードリンク」の爽快感を彷彿とさせるフレッシュで疾走感のある楽曲が、青春の一瞬一瞬を彩ります。

高校生向けプロテインブランド「AIZU」×「VIBY」WEB CM

https://youtu.be/F44YSgf1y1Q?si=USsbnqLTF8mPQKgG(https://youtu.be/F44YSgf1y1Q?si=USsbnqLTF8mPQKgG)

※VIBYのアンバサダー就任＆CM出演等の詳細については以下のプレスリリースもあわせてご確認ください。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000181237.html

■「VIBY」プロフィール

多くのグローバルスターの発掘と新人開発に携わったKIM MI JEONG（キム・ミジョン）の新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」、第一弾ボーイズグループ「VIBY（バイビー）」。

コンセプトに「Voyage Into Bright Youth | 輝く青春の旅路」を掲げる、全員10代の日本人5名（IO、RENKI、AKITO、RYOHA、KOTARO）で結成。

2026年3月18日（水）、Crystal Kayの名曲を心地よいGroove Pop調にリメイクしたプレデビューソング「恋におちたら」をリリース。2026年4月8日（水）に1st Digital Single『Mi*light』 をリリースする。

＜今後の予定＞8月31日(月) 日本武道館 デビューショーケース開催

HP：https://viby-official.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@Official_VIBY

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■プロテインブランド『AIZU』について

『AIZU』は、高校生の今（健康）と未来（夢）を応援する新たなプロテインブランドです。高校生のたんぱく質摂取不足という課題に着目し、現役高校生の“声”を取り入れた商品開発を行いながら、成長期である高校生の健康面に寄り添い安心して気軽にプロテインを摂取できる商品を提供してきます。部活終わりや放課後のリフレッシュ、テスト・受験勉強の追い込みでやる気を出したいその瞬間に、青春のあらゆるシーンに寄り添い、“今”と“未来”を全力で生きる若者を応援していきます。

＜商品概要＞

「商品名：AIZU プロテインエナジードリンク」

・フレーバー（1種）：

青春の合図トロピカル Spark

・内容量／価格：

250ml／192 円

「商品名：AIZU ソイ＆ホエイプロテイン」

・フレーバー（4種）：

朝の教室オレンジシャインマンゴー風味

泣いた心にギュッと Hugするショコラ風味

仲間が心に火をつける Switch モカバナナ風味

君がくれたグッ友ミルクティー風味

・内容量／価格：

1 袋 600ｇ／価格：2,678 円 （majica 会員価格：2,139 円）

1 包 20ｇ／価格：138 円 （majica 会員価格：107 円）

※『AIZU』の商品詳細については、以下のプレスリリースをご確認ください。

https://ppih.co.jp/news/pdf/0325aizurelease.pdf

『AIZU』公式サイト：https://www.donki.com/products/aizu/