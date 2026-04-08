圧倒的な存在感のサイズと濃厚な味わいの駄菓子カツ！「カツ王 Ｗソース」「カツ王 ホットチリ風味（期間限定）」

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区 会長兼社長：名取三郎）は、「カツ王 Ｗソース」「カツ王 ホットチリ風味（期間限定）」を4月20日（月）より新たに発売いたします。

■開発背景

近年、おつまみ売場における揚げ物カテゴリは拡大傾向にあります。原材料価格の高騰に伴う値上げの影響で節約志向が高まる中、ボリューム感や値ごろ感のある製品が支持され、満足感の高い揚げ物系スナックへの需要が高まっています。

また、駄菓子カツ市場においても直近数年で売上を大きく伸ばし、継続的な支持を集めています。

このような背景を受け、駄菓子として発売中の当社かつ製品「ソースカツ」※1よりもはるかに大きいサイズ感を実現した「カツ王Wソース」「カツ王ホットチリ風味（期間限定）」を発売します。

「大きい」「濃厚」という製品特長を“王”という言葉で表現し、大人になっても思わず手に取りたくなる“駄菓子の楽しさ”を感じられる製品に仕上げました。

■製品特長

※１ 当社カツ製品「ソースカツ」

▹ 大満足のキングサイズ！

1袋でしっかり満足できるサイズに仕上げました。当社のカツ製品「ソースカツ」※1と比較して、約3倍（面積比）の大きさです。駄菓子のカツはお子様を中心におやつとして食べられることが多いですが、本製品はサイズを“王様級”にし、味わいも濃厚にすることで、大人の方にもおつまみとして楽しんでいただける製品に仕上げています。

▹懐かしさを感じる魚肉シートのカツ

昔ながらの魚肉シートを使用し、駄菓子ならではのレトロなおいしさと、あの頃のワクワク感を再現しました。

▹食べ応えのある濃い味わい！

【濃厚なソース感がたまらない！Ｗソース】

液体ソースと粉末ソースの2種類を使用し、しっかりとしたソースのコクとガツンとした食べ応えのある味わいに仕上げました。

【ピリッとした刺激がクセになる！ホットチリ風味】

辛さと旨みのバランスがよく、後を引くおいしさが特長です。揚げ物にぴったりな“うま辛”の味わいをお楽しみいただけます。

■製品開発者コメント

Q.こだわりのポイントを教えてください

駄菓子ならではの楽しさやワクワク感はそのままに、圧倒的なサイズ感と人々を魅了する濃厚な味わいにこだわりました。また、「選ぶ楽しさ」を広げるため、異なる魅力を持つ2種類のラインアップとしています。定番のソース味は“濃厚さ”を、ホットチリ風味は人気のピリ辛フレーバーとして“刺激”をお楽しみいただけます。その日の気分やシーンに合わせて選んだり、 “推しカツ”を決めたりと、様々な楽しみ方をしていただければ嬉しいです。

（開発担当、製品企画担当）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127928/table/83_1_e2d06b8bd88b5dd66c66e7b8f6b2310c.jpg?v=202604080751 ]