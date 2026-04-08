食べごたえ抜群のザクザク食感がたまらない！暑い夏にぴったりの期間限定フレーバー　「うまいか 梅かつお風味」

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区 会長兼社長：名取三郎）は、「うまいか 梅かつお風味」を4月20日（月）より期間限定で新たに発売いたします。

■開発背景

近年、おつまみ売場では揚げ物カテゴリが拡大傾向にあります。原材料価格の高騰などに伴う値上げの影響により節約志向が高まる中、ボリューム感や値ごろ感のある製品が支持されており、満足感の高い揚げ物系スナックへの需要が高まっています。

当社の「うまいか」シリーズも、こうした市場ニーズを背景に売上を伸ばしています。なかでもシリーズの特長であるザクザクとした軽快な食感は、噛んだときの心地よい音や食べごたえがストレス発散につながる点で高い評価をいただいています。

また、暑い季節には食欲が落ちがちになることから、さっぱりとした“梅”フレーバーの人気が高まります。期間限定フレーバーとしても需要が高いことから、今回はシリーズの特長である「満足感のあるボリューム」と「ザクザク食感」を活かしつつ、季節感あふれる梅の味わいを組み合わせました。既存ユーザーはもちろん、新規ユーザーにも手に取っていただける一品を目指して開発しています。

■製品特長

▹ 食べごたえのある“ザクザク食感”

いかを練りこんだ生地をカラッと揚げることで、しっかりとしたザクザク食感を実現。満足感がありながらも、ついつい手が止まらなくなる食感です。

▹食欲そそる、さっぱりとした味わい

ザクザク食感の生地に、梅のさっぱりとした風味と、いかとかつおの旨みを組み合わせることで、食べ進めるほどに旨みが広がる奥行きのある味わいに仕上げました。

■製品開発者コメント

Q. こだわりのポイントを教えてください

噛むたびに心地よい音と食べごたえが楽しめる“ザクザク食感”にこだわりました。また、梅のさっぱりとした風味に、いかとかつおの旨みを重ねることで、後を引くおいしさを実現しています。梅のほどよい酸味が食欲をそそり、暑い季節でも食べやすい後味に仕上げました。

Q. おすすめのアレンジレシピはありますか？

細かく砕いた「うまいか 梅かつお風味」をお茶漬けにトッピングすると、爽やかな梅の香りが広がり、ひと味違った一品としてお楽しみいただけます。

■製品概要

■ラインアップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127928/table/84_1_b14dd0e05396daa8efee2d9ad62af7cc.jpg?v=202604080751 ]

「うまいか」とは、カラッと揚げてザクザクとした食感に仕上げた、スティックタイプのいかフライです｡いかの旨みがクセになるおつまみです｡