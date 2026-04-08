ロボットメーカーのＦＵＪＩ、SMT製造における自動化技術が評価され「2026 NPI Awards」を2部門で受賞

株式会社ＦＵＪＩ

株式会社ＦＵＪＩ（本社：愛知県知立市、代表取締役社長：五十棲 丈二、以下「FUJI」）のSMT製造における自動化ソリューションを実現した製品が、2026 NPI Awards（New Product Introduction Awards）の2部門を受賞しました。受賞製品は、Equipment - Component Storage部門における「スマートストレージ」、Equipment - Automation Tools部門における「ノズルサプライユニット」です。これらの製品は、2026年3月に米国・アナハイムで開催された北米最大級のエレクトロニクス製造関連展示会『IPC APEX EXPO 2026』において表彰されました。

■NPI Awardsについて

NPI Awards（New Product Introduction Awards）は、電子機器組立業界の専門誌「CIRCUITS ASSEMBLY」と、電子回路設計分野の発展を推進する非営利団体「Printed Circuit Engineering Association（PCEA）」が主催する賞で、過去12カ月間に発表された電子機器組立分野の優れた新製品を表彰するものです。受賞製品は、業界エンジニアで構成される独立した審査委員会により選定され、革新性やパフォーマンス、使いやすさなどの観点から総合的に評価されます。

（参考サイト）PCEA｜NPI Awardsについて https://pcea.net/npi-awards/

■受賞製品について

外段取りの更なる効率化を実現｜スマートストレージ

スマートストレージは、外段取りエリアにおいて、電子部品を装置へ供給するフィーダーの保管・仕分け・供給を自動化するユニットです。生産スケジュールに基づき、必要なフィーダーを保管スペースから自動で収集し、AMR（自律搬送ロボット）により生産ラインへ搬送します。さらに、生産ラインから返却されたフィーダーは、その後の使用予定の有無に応じて自動で仕分けされます。これにより、従来オペレーターが行っていたフィーダーの探索や載せ替え作業を削減し、外段取り作業の効率化と作業負荷の軽減を実現します。また、AMRとの連携によりSMTフロア全体の自動化を推進し、無人化に向けたスマートファクトリーの実現に貢献します。

スマートストレージ

ノズル段取り替えの自動化を実現｜ノズルサプライユニット

ノズルサプライユニットは、FUJIの電子部品実装ロボットの自動化モデルである「NXTR Aモデル」において、電子部品を吸装着するノズルの段取り替えを自動化するユニットです。従来は、オペレーターが装置を停止してノズルを交換する必要がありましたが、本ユニットの導入により、装置内へのノズルの供給・回収を自動で行うことが可能になります。また、本ユニットはスマートストレージと組み合わせて運用することが可能であり、外段取りから生産工程までの一連の作業自動化に貢献します。生産計画やメンテナンス条件に応じてノズルを自動交換することで、生産を止めることなく品質を維持しながら運転を継続できます。これにより、オペレーターの負担軽減とライン停止時間の削減を実現し、SMT生産ラインの稼働率向上と省人化に貢献します。

左：ノズルサプライユニット全体図、右：ノズルステーション部拡大図

■今後の展望

FUJIは、SMT業界における完全自動化工場の実現を目指すフロントランナーとして、先進技術を活用したスマートファクトリーソリューションのさらなる高度化を推進してまいります。今後も、「NXTR」をはじめとする最新製品・技術の展開を通じて、生産ラインのみならず準備工程を含めたSMTフロア全体の自動化を加速させていきます。

■JISSO PROTEC 2026 出展のお知らせ

FUJIは、2026 NPI Awards受賞製品である「スマートストレージ」と「ノズルサプライユニット」を、2026年6月に東京で開催される電子部品実装技術の総合展示会 『第27回 JISSO PROTEC 2026』 の自社ブースにて展示いたします。

出展概要

出展先：第27回 JISSO PROTEC 2026

会 期：2026年6月10日（水）～6月12日（金）10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト

公式サイト：https://www.jissoprotec.jp/

FUJIブース：東1ホール 1A-46

会社概要

会社名 ：株式会社ＦＵＪＩ

代表者 ： 代表取締役社長 五十棲 丈二

所在地 ： 〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19

設 立 ： 1959年4月

事業内容 ： 電子部品実装ロボットならびに工作機械の開発、製造、販売

資本金 ： 5,878百万円

FUJI公式HP： https://www.fuji.co.jp/

SMT専用HP： https://smt.fuji.co.jp/