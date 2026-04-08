『新商品』黒くないのに遮光率・UVカット率100%！レフ板効果で顔色明るく、猛暑も雨の日も快適な新発想日傘『Tsukumo Colors（ツクモ カラーズ）』正式発売！

株式会社コパ・コーポレーション

同社は長年、実演販売を通じてお客様と直接コミュニケーションを取りながら、数多くの商品を届けてきました。特に人気のシリーズ品「99Tsukumo傘」（晴雨兼用・超軽量モデル）は、UVカット率99%以上、軽さ約99gというスペックで多くの支持を集めています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=duz6XmjNTB4 ]

こちらでは「99tsukumo傘」のデジタル実演もご覧いただけます

https://market.waku-tan.jp/pages/99tsukumo

この「99Tsukumo傘」の実演販売の現場でお客様から寄せられたリアルな声が、この新商品誕生のきっかけとなりました。

「服に合わせて選べるような、可愛い色やおしゃれなデザインの日傘が欲しい・・・」

「日傘を差すと裏地が黒いせいで顔に影ができて暗く見えてしまう・・・」

こうした「可愛さ」と「機能性」のジレンマを解決するために、開発チームが本気で取り組んだ結果、生まれたのが『Tsukumo Colors』です。

※各数値は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を表す数値ではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。

こちらでは「Tsukumo Colors」のデジタル実演もご覧いただけます

https://market.waku-tan.jp/pages/tsukumo_colors

商品名：Tsukumo Colors（ツクモ カラーズ）

価格：税込5,280円

色展開：全6色（表×裏のバイカラーデザイン）

・ダークグレー×ライトグレー

・ヴァイオレット×ラベンダー

・オフホワイト×ミントグリーン

・アイボリー×コーラルピンク

・サックスブルー×アイボリー

・モカ×アイボリー

重量：約225g ※重量には若干のズレが生じる場合がございます。

サイズ：開閉時・・・直径98cm、親骨55cm、全長55cm 収納時・・・全長25cm、直径5.5cm

素材：傘生地・・・ポリエステル100%（はっ水加工）、親骨・・・軽量グラスファイバー

生産国：中国

使用方法：手動開閉。使用後は陰干しして自然乾燥（洗剤・漂白剤不可）。折りたたみ可能でバッグ収納に便利。日常のお手入れは柔らかい布で拭き取り。

対応シーン：晴れ・曇り・雨の日（晴雨兼用、耐水圧約25,000mm）

取扱店舗

・デモカウ(ソラマチ直営店) https://www.copa.co.jp/business/demokau/

・わくたんマーケット(当社ECサイト) https://market.waku-tan.jp/products/399?variant=48900197974240

・ハンズ等バラエティショップにて順次展開予定

・Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天ほか各種ECサイト

コパ・コーポレーションは今後も、実演販売で集めたリアルな声を大切に、日常を少しでも楽しく、快適にする商品を届け続けてまいります。

Tsukumo Colorsの特徴

※各数値は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を表す数値ではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。

黒くないのに遮光率・UVカット率100%※、顔も明るく見えて涼しい、軽くて雨でも安心。

Tsukumo Colorsは、ファッションも快適さもUV対策もすべて叶える、新発想の日傘です。

1. 新発想の特殊な三層構造で黒くないのに遮光率100%※

「黒くないと紫外線を防げないのでは？」

と思われる方も多いはず。

Tsukumo Colorsの秘密は、特殊な「トリニティ三層構造」

表側（プロテクトクロス）と裏側（カラークロス）の生地の間に、真っ黒な「ブラックフィルム層」をサンドイッチのように挟み込むことによって、表も裏もカラー生地ながら、遮光・UVカットを非常に高いレベルで実現しました。

紫外線に反応するシートに、ブルーライトを当てて実験してみました。

Tsukumo Colorsは特殊な三層構造生地により、しっかりシャットアウト！

第三者機関の生地試験でも遮光率・UVカット率100%※を実現し、高級日傘と比べても遜色のないスペックになっています。

※JIS L 1925（紫外線遮蔽率） / JIS L 1055 A法（遮光率）による生地の試験結果であり、製品としての性能を保証するものではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。経年やお手入れ方法により低下する場合がございます。

※各数値は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を表す数値ではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。

2. 選べる全6色！心踊るバイカラーデザイン

傘は単なる雨具ではなく、ファッションアイテムのひとつ。

だからこそ、Tsukumo Colorsは、機能性だけでなく、顔が明るく見える色味、そして、ファッションに合わせて選んでいただけるカラーバリエーションに徹底的にこだわりました。



表と裏で色が異なるこだわりのバイカラーデザインを採用。全6色のカラーバリエーションの中からお選びいただけます。

内側も明るいカラーなので、光を反射するレフ板効果を発揮し、顔色が自然に明るく見えるのが嬉しいポイント！

従来の黒い裏地で顔が暗くなりがちだった悩みを解消し、お出かけをより華やかに演出します。

3. 温度上昇-18℃！※「涼しさ」への徹底したこだわり

※左：従来品(99Tsukumo傘)、右：Tsukumo colors

Tsukumo Colorsは、単なる紫外線対策だけでなく、「暑さ対策」にもこだわりました。高出力ライトを手にかざしても、熱をほとんど通さず快適！

さらに、第三者機関での実際の試験データでも、遮熱率は51%※を記録！

傘内部の上昇温度をなんと18℃も抑えることに成功しています。

この高い遮熱性が、傘下の温度上昇を抑え、真夏の炎天下でもまるで木陰にいるような涼しさを実現しました。

※遮熱性試験（JIS L 1951）による生地の試験結果であり、製品としての性能を保証するものではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。

4.毎日持ち運べる軽さと軽やかさを演出する細部のデザイン

長時間使う日傘だからこそ、軽さや持ちやすさも重要です。

骨組みや素材を厳選することで、

驚きの約220gという軽量化を実現！

iPhone17 pro Maxより軽く※2、

バッグに入れても負担になりにくいので、毎日のお出かけに最適です。

※2 Apple公式サイトよりhttps://www.apple.com/jp/iphone-17-pro/specs/?utm_source=chatgpt.com

さらに、軽さだけでなく、細部にまでこだわりを追求しました。

5. 晴雨兼用で一年中活躍！驚きの25,000mm超の耐水圧

Tsukumo Colorsは晴雨兼用、日傘としての機能だけでなく、雨傘として生地の耐水性（水の染み込みにくさ）にもこだわりました。

耐水圧測定試験を実施し、「最低限これくらいの耐水性が必要」という業界水準（250mm）に対して、Tsukumo Colorsはなんと約25,000mm！

業界水準の約100倍の耐水性があるので、日傘としてだけではなく、雨の日も安心してお使いいただけます

※試験方法：JIS L 1092 B法による生地の試験結果であり、製品としての性能を保証するものではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。

使用イメージ

会社概要

【 社 名 】株式会社コパ・コーポレーション

【 設 立 】1998年10月

【 資 本 金 】401百万円

【 代表取締役 】吉村 泰助

【 本 社 】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-23-7 エビスパークヒルズ6F

【 主な事業内容 】実演販売を通じた商品の企画および卸・販売

【 企業サイト 】https://www.copa.co.jp/