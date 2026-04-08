サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房ツアー開始

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、サントリー大阪工場「スピリッツ・リキュール工房」の見学ツアー※１を５月８日（金）より一般公開します。

※１ ４月９日（木）９：３０より予約開始（抽選制）

サントリー大阪工場は、「国産の洋酒づくり」を志した創業者・鳥井信治郎が、創業の地・大阪に１９１９年に建設した、当社において最も歴史ある※２工場です。「日本人の味覚に合う洋酒をつくり、日本に洋酒文化を切り拓きたい」という信治郎の思いと共に、１００年以上にわたり当社のものづくりを支えてきました。

※２ １９１９年に「大阪工場」の前身である「築港工場」を建設

２０２５年には、世界的なコンペティション「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション（ＩＷＳＣ：The International Wine & Spirit Competition）2025」において、スピリッツ部門「リキュール・プロデューサー・トロフィー（Liqueur Producer Trophy）」を日本の工場として初めて受賞するなど、ものづくりの品質が高く評価されています。

また、２０２４年より見学設備も含め総額６５億円を投資し、新たな「スピリッツ・リキュール工房」を建設しました。旬の厳選素材を使用して多彩な原料酒を製造し、熟練のブレンド技術で組み合わせることにより、サントリージャパニーズクラフトジン「ＲＯＫＵ〈六〉」、サントリージン「翠（ＳＵＩ）」、サントリーリキュール「KANADE〈奏〉」など、さまざまな製品を製造しています。

今回、同工場の見学ツアーを初めて一般公開します。ツアーでは、製造現場の見学や「原料酒」の試飲などを通じて、「ＲＯＫＵ〈六〉」に使用するこだわりの厳選素材を五感でお楽しみいただけます。

●主な見学のポイントについて

▼はじまりのラウンジ

今回新設した「はじまりのラウンジ」では、サントリー大阪工場の歴史や創業者・鳥井信治郎の思いを没入感のある巨大スクリーンでご覧いただき、「スピリッツ・リキュール工房」でつくられているさまざまな製品をご紹介します。

▼ボタニカルロード

「スピリッツ・リキュール工房」へのアプローチである「ボタニカルロード」には、「ＲＯＫＵ〈六〉」に使われる素材と同品種である大島桜や八重桜、ジンのボタニカルであるジュニパーベリーやレモン、ビターオレンジなどさまざまな植物が植えられています。「ボタニカルロード」の足元には、創業者・鳥井信治郎のことばが刻まれています。

▼製造工程見学

「スピリッツ・リキュール工房」４階では、さまざまな原料素材の展示や、実際に使用している浸漬タンクや蒸溜釜をご覧いただきながら、素材から製品が生まれるプロセスをご紹介します。品質向上や新商品開発を目的に設置された、小スケールの製造設備「パイロットディスティラリー」もご覧いただけます。

▼クリエイションルーム

「スピリッツ・リキュール工房」１階の「クリエイションルーム」では、３６０度囲まれたスクリーンに映し出される演出の中で、普段味わうことのできない「ＲＯＫＵ〈六〉」の原料酒テイスティングなどを通じて、旬の素材へのこだわりや、多彩な原料酒をつくり分け、ブレンドして生まれた「ＲＯＫＵ〈六〉」の味わいを体感いただきます。

▼ギフト＆ギャラリー

ギフトショップ「ギフト＆ギャラリー」では、当工場のスピリッツ・リキュール製品や、「スピリッツ・リキュール工房」限定グッズを見学ツアー終了後にご購入いただけます。また、当社がこれまで取り組んできた洋酒文化創造に関わる展示もご覧いただけます。

※「ギフト＆ギャラリー」のみのご来場はできません

●見学ツアーについて

▼「サントリー大阪工場 スピリッツ・リキュール工房ツアー」

・所要時間：８０分 ※２０歳未満の方はご参加いただけません

・参加費 ：３,０００円（税込） ※お土産の「ＲＯＫＵ〈六〉２００ml」含む

・主な内容：

サントリーの洋酒づくりの歴史とサントリージャパニーズクラフトジン「ＲＯＫＵ〈六〉」の製造工程の見学や、特別な原料酒の試飲、ものづくりのこだわりを体感していただくツアーです。お土産には「ＲＯＫＵ〈六〉２００ml」をお持ち帰りいただきます。ツアー参加費には商品の価格が含まれます。

▼見学開始日 ２０２６年５月８日（金）

▼予約開始日 ２０２６年４月９日（木）９：３０～

※ホームページからご予約ください

※抽選制となります

▼サントリー大阪工場「スピリッツ・リキュール工房」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/factory/osaka/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上