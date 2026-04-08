なとり×カルビーのコラボレーションフレーバーが新登場！「なめらか チータラ(R)」と「ピザポテト(R)」が出会った、新たなおいしさ！「なめらか チータラ(R) ピザポテト(R)の風味」

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区、会長兼社長：名取三郎）は、「なめらか チータラ(R) ピザポテト(R)の風味」を4月20日（月）より期間限定で新たに発売いたします。

■開発背景

「チータラ(R)」は常温保存でいつでもどこでも手軽に楽しめるロングセラー製品として、多くのお客様にご愛顧いただいています。近年は、なめらかな食感が特長のチルドタイプ「なめらか チータラ(R)」を発売し、こちらもご好評いただいています。

このたび、1992年から親しまれてきたカルビー「ピザポテト(R)」とのコラボレーションを実現し、チルドタイプの「なめらか チータラ(R) ピザポテト(R)の風味」を期間限定でお届けします。従来「チータラ(R)」はお酒のおつまみというイメージが強い一方で、最近ではおやつとしての需要も拡大し、食シーンを広げています。実際、当社の調査では「親が食べているのを見て興味を持った」という声が最多という結果も出ています。

そこで今回は、大人から子どもまで幅広い世代に愛される「ピザポテト(R)」の風味を取り入れることで、「なめらか チータラ(R)」をおやつやおつまみの枠を超えて楽しんでいただきたいと考えました。「チータラ(R)」と「ピザポテト(R)」が織りなすコラボレーションを通じて、食べるたびにワクワクするひとときをお届けします。

■製品特長

▹ 「ピザポテト(R)」を再現した味わい

「ピザポテト(R)」にも配合されているチーズ、トマト、パセリ、じゃがいもの風味をいかし、

再現度を高めました。

▹「ピザポテト(R)」の味わいを引き立てる設計

コクのあるチェダーチーズとクセのない味わいのクリームチーズをブレンドして使用することで、

「ピザポテト(R)」の味わいを引き立てる配合になっています。

▹思わず食べたくなる鮮やかな色合い

「ピザポテト(R)」のチーズ味フレーク部分をイメージしたオレンジ色にし、見た目でも食欲をそそります。

■製品開発者コメント

Q.こだわりのポイントを教えてください

「ピザポテト(R)」の味わいを最大限忠実に再現するため、チーズはもちろんですがそれ以外に

「ピザポテト(R)」で使用している素材を粉末化したものを使用して「ピザポテト(R)」らしさを表現しました。結果として、カルビーご担当者様にもお墨付きをいただいた味わいとなっています。

チルドタイプならではのなめらかな食感が楽しめるのも「なめらか チータラ(R)」シリーズの特長です。現在、常温タイプの「チータラ(R)」でも「ピザポテト(R)」とのコラボレーションフレーバーを発売しています。

ぜひ、常温タイプ、チルドタイプ、そして「ピザポテト(R)」の食べ比べもお楽しみください。

（開発担当、製品企画担当）

■製品概要

■ラインアップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127928/table/82_1_75a3071306298e7cb9f0b6cba1886c85.jpg?v=202604080751 ]

「なめらか チータラ(R)」シリーズは、1人飲みにぴったりなお手頃価格のチルドタイプの

「チータラ(R)」です。チルドならではのなめらかな食感と、豊かな風味をお愉しみいただけます。