16名のグラフィックデザイナーによる1人1点のポスター展示″16-1″

写真拡大 (全3枚)

株式会社ウー


＜参加デザイナー(敬称略/50音順)＞



浅岡敬太


浅野隆昌


石田和幸


上野凜


宇都勝宏


岡本太玖斗


加瀬透


KANAISASAKI


齋藤拓実


佐藤豊


中村彩梨


畑ユリエ


深地宏昌


水内実歌子


矢野恵司


山口崇多



Curation：株式会社ウー／woo inc.



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4.18 (sat) - 4.26 (sun) の9日間、


神田錦町のグラフィックギャラリー1-1-6にて


「グラフィックデザイナーの部屋にかざって欲しいポスター」


をテーマに16名のグラフィックデザイナーが制作した


新作ポスターを展示します。



選書コーナーには


本展用に各デザイナーが選定した書籍を


陳列しておりますので、


こちらも自由にご覧いただけます。



また、4.17 (fri) 18:00-20:00に


レセプションパーティーも実施します。


どなたでも自由にご参加いただけますので、


ぜひお気軽にお越しください。



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＜Detail＞



16-1


2026.4.18 (sat) - 4.26 (sun)



Open 11:00-19:00


Reception 04.17 (fri) 18:00-20:00


Access 1-1-6　東京都千代田区神田錦町1-1-6 神田錦町ビル1階


Admission free



デザイナー在廊予定(不定期)



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＜Info＞



GRAPHIC GALLERY 1-1-6



Web：1-1-6.com


Mail：info@1-1-6.com


Instagram：@1_1_6_g_



〒101-0054


東京都千代田区神田錦町1-1-6


神田錦町ビル1階



小川町駅｜徒歩3分


淡路町駅｜徒歩3分


新御茶ノ水駅 B7出口｜徒歩3分


JR東京駅｜徒歩5分


大手町駅 C2B出口｜徒歩5分


神田駅 北口・南口・2番・4番出口｜徒歩7分


神保町駅 A9出口｜徒歩7分


竹橋駅 3B番出口｜徒歩7分


秋葉原駅 電気街出口・5番出口｜徒歩15分



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株式会社ウー／WOO inc.


〒103-0023


東京都中央区日本橋本町4-9-6 EDIT nihonbashi 1F（101）


Web：https://www.woo-design.net


Tel：03-6452-8613


Instagram：@wooinc_