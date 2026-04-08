16名のグラフィックデザイナーによる1人1点のポスター展示″16-1″
＜参加デザイナー(敬称略/50音順)＞
浅岡敬太
浅野隆昌
石田和幸
上野凜
宇都勝宏
岡本太玖斗
加瀬透
KANAISASAKI
齋藤拓実
佐藤豊
中村彩梨
畑ユリエ
深地宏昌
水内実歌子
矢野恵司
山口崇多
Curation：株式会社ウー／woo inc.
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4.18 (sat) - 4.26 (sun) の9日間、
神田錦町のグラフィックギャラリー1-1-6にて
「グラフィックデザイナーの部屋にかざって欲しいポスター」
をテーマに16名のグラフィックデザイナーが制作した
新作ポスターを展示します。
選書コーナーには
本展用に各デザイナーが選定した書籍を
陳列しておりますので、
こちらも自由にご覧いただけます。
また、4.17 (fri) 18:00-20:00に
レセプションパーティーも実施します。
どなたでも自由にご参加いただけますので、
ぜひお気軽にお越しください。
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＜Detail＞
16-1
2026.4.18 (sat) - 4.26 (sun)
Open 11:00-19:00
Reception 04.17 (fri) 18:00-20:00
Access 1-1-6 東京都千代田区神田錦町1-1-6 神田錦町ビル1階
Admission free
デザイナー在廊予定(不定期)
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＜Info＞
GRAPHIC GALLERY 1-1-6
Web：1-1-6.com
Mail：info@1-1-6.com
Instagram：@1_1_6_g_
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町1-1-6
神田錦町ビル1階
小川町駅｜徒歩3分
淡路町駅｜徒歩3分
新御茶ノ水駅 B7出口｜徒歩3分
JR東京駅｜徒歩5分
大手町駅 C2B出口｜徒歩5分
神田駅 北口・南口・2番・4番出口｜徒歩7分
神保町駅 A9出口｜徒歩7分
竹橋駅 3B番出口｜徒歩7分
秋葉原駅 電気街出口・5番出口｜徒歩15分
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株式会社ウー／WOO inc.
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-9-6 EDIT nihonbashi 1F（101）
Web：https://www.woo-design.net
Tel：03-6452-8613
Instagram：@wooinc_