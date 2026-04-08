16名のグラフィックデザイナーによる1人1点のポスター展示″16-1″

株式会社ウー

＜参加デザイナー(敬称略/50音順)＞

浅岡敬太

浅野隆昌

石田和幸

上野凜

宇都勝宏

岡本太玖斗

加瀬透

KANAISASAKI

齋藤拓実

佐藤豊

中村彩梨

畑ユリエ

深地宏昌

水内実歌子

矢野恵司

山口崇多

Curation：株式会社ウー／woo inc.

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4.18 (sat) - 4.26 (sun) の9日間、

神田錦町のグラフィックギャラリー1-1-6にて

「グラフィックデザイナーの部屋にかざって欲しいポスター」

をテーマに16名のグラフィックデザイナーが制作した

新作ポスターを展示します。

選書コーナーには

本展用に各デザイナーが選定した書籍を

陳列しておりますので、

こちらも自由にご覧いただけます。

また、4.17 (fri) 18:00-20:00に

レセプションパーティーも実施します。

どなたでも自由にご参加いただけますので、

ぜひお気軽にお越しください。

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＜Detail＞

16-1

2026.4.18 (sat) - 4.26 (sun)

Open 11:00-19:00

Reception 04.17 (fri) 18:00-20:00

Access 1-1-6 東京都千代田区神田錦町1-1-6 神田錦町ビル1階

Admission free

デザイナー在廊予定(不定期)

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＜Info＞

GRAPHIC GALLERY 1-1-6

Web：1-1-6.com

Mail：info@1-1-6.com

Instagram：@1_1_6_g_

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町1-1-6

神田錦町ビル1階

小川町駅｜徒歩3分

淡路町駅｜徒歩3分

新御茶ノ水駅 B7出口｜徒歩3分

JR東京駅｜徒歩5分

大手町駅 C2B出口｜徒歩5分

神田駅 北口・南口・2番・4番出口｜徒歩7分

神保町駅 A9出口｜徒歩7分

竹橋駅 3B番出口｜徒歩7分

秋葉原駅 電気街出口・5番出口｜徒歩15分

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株式会社ウー／WOO inc.

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町4-9-6 EDIT nihonbashi 1F（101）

Web：https://www.woo-design.net

Tel：03-6452-8613

Instagram：@wooinc_