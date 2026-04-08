「QuickSummary2.0」の導入席数が 3,500 席を突破

株式会社エーアイスクエア

株式会社エーアイスクエア（本社：東京都港区、代表取締役：堀 友彦、以下「エーアイスクエア」）は、音声認識・AI要約サービス「QuickSummary2.0」の導入実績が、金融・通信・製造業を中心に35社・3,500席を突破したことをお知らせします。

「QuickSummary2.0」は、この数か月で操作性・音声認識スピード・生成要約精度を大幅に向上させました。また、コンタクトセンター管理者によるオペレータの応対のモニタリング機能や、要約パターン追加のためのプロンプト自動生成機能も、2026年５月にリリースを予定しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2ZPyTC5J5YY ]

▶ サービス紹介・概算金額シミュレーションは こちら(https://ai2-jp.com/service/quicksummary2/)

■ 機能強化の背景

コンタクトセンター業界では、深刻化する人手不足や応対品質の平準化という課題に対し、生成AIを活用した業務効率化の動きが急速に広まっています。特に「音声認識・AI要約」分野はコンタクトセンターの規模に関わらず、最も導入が進んでいます。「QuickSummary2.0」をご利用中の現場からも、機能・性能に関するさまざまなご要望をいただいておりましたが、エーアイスクエアはこうした現場の声に真摯に向き合い、今回の大幅な機能強化として結実しました。

■ 機能強化のポイント

以下７つの機能強化を実現・実装予定しています。



１.応対中の利用を前提とした直感的なUIへ全面刷新

オペレータが通話応対中でも迷わず操作できるよう、画面構成と操作導線を一新しました。通話内容・要約結果・必要情報へのアクセスを1画面に集約しています。レスポンシブ対応により、複数システムを並行利用するオペレーション環境にも対応しています。

２.音声認識スピードが大幅向上

従来のスピードから2～3倍に大幅に高速化しました。発話内容を応対中にテキスト化することで、聞き漏らし防止や確認作業の効率化に貢献できます。長時間・複雑な問い合わせでも会話の流れを的確に把握できます。

３.生成要約スピードが倍速化

通話終了後の要約生成時間を約半分に短縮し、テキスト化が終了してから5～10秒で結果を表示します。CRM登録や履歴入力を即座に行えるため、後処理業務の待ち時間を最小化し、オペレータの生産性を飛躍的に高めます。

４.生成AIモデルの刷新による要約精度の向上

生成AIモデルへの切り替えにより、要約の正確性・網羅性がさらに向上しました。重要事項や顧客要望を的確に抽出し、CRM登録・FAQ作成・VOC分析など実務でそのまま活用できる高品質な要約を安定して生成します。

５.CRM連携APIの機能拡張による後処理の完全自動化

生成要約結果を直接CRMに投入できるAPIを新たに用意しました。これにより、通話終了後、オペレータが作業することなく自動で要約結果をCRMに投入することができ、後処理時間の大幅な削減を実現します。



６.モニタリング機能の追加(2026年5月予定)

コンタクトセンターの管理者が応対中のオペレータを即時にフォローできるモニタリング機能を新たに追加しました。通話が長引いている応対や危険なキーワードが発せられている通話を検出し、通話途中の内容をAIが要約したうえで、管理者が迅速にフォローに入れる体制を整えます。現場の品質管理と緊急対応力を大幅に強化します。

７.プロンプト自動生成機能の追加(2026年5月予定)

オペレータが利用する要約パターンの修正・追加にあたり、管理者が指示文（プロンプト）を設定できる機能に加え、生成AIが指示文自体を自動生成する機能を追加しました。プロンプトエンジニアリングの専門知識がなくても、最適な要約パターンを効率よく構築・改善できます。

● 「QuickSummary2.0」について

「QuickSummary2.0」は、エーアイスクエアが提供する音声認識・AI要約サービスです。通話内容を高精度にテキスト化し、CRM登録・FAQ作成・VOC分析など多様な用途に対応した要約を自動生成します。金融・製造・通信などセキュリティ要件の高い業界にも対応し、閉域ネットワークでの利用も可能です。既存のPBX／CTI・CRMとシームレスに統合でき、企業規模を問わず安心して導入できます。

【主な特徴】

１. 高精度な音声認識

専門用語辞書を活用した独自の誤変換補正機能を搭載し、90%超の認識精度を実現しています。

２. 必要な形式に自動要約

RM登録・FAQ抽出・VOC抽出など用途別に最適な要約を自動生成します。

画面上から要約スタイル（長さ・フォーマット等）を選択できます。

３. 要約パターン（プロンプト）を自由に追加・修正

管理画面からユーザー自身が要約パターンを作成・修正でき、リアルタイムに反映します。

運用現場のフィードバックを即座に活かした継続的改善が可能です。

４. 既存システムとの柔軟な連携

既存の音声認識システム・PBX／CTI・CRMとシームレスに連携できます。

導入時の運用障壁を最小限に抑えます。

５. 利用しやすい料金体系（従量・固定可）

独自のAI前処理によりトークン数を削減し、コストを抑えた運用が可能です。

固定料金・従量料金からニーズに合わせて選択できます。

● 今後の展開

エーアイスクエアは今後も「QuickSummary2.0」の機能強化を継続し、AIエージェントとの連携など、生成AIを活用した新たな価値提供を進めてまいります。これらの取り組みを通じて、コンタクトセンター業務の高度化と顧客体験の向上を力強く支援していきます。

● 株式会社エーアイスクエアについて

「企業とお客さまのコミュニケーションをAIで豊かに」を信念に、コンタクトセンター領域でAI技術を活用したソリューションを提供しています。音声認識・生成AI要約サービス「QuickSummary2.0」やAIエージェントなどを通じて、業務効率化と顧客満足度向上を実現しています。



本社 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2015 年 12 月 1 日

代表者 ：代表取締役 堀友彦

資本金 ：9,000万円

事業内容：人工知能（AI）を活用した各種 ITサービス提供およびコンサルティング等

URL ：https://www.ai2-jp.com/

●お問い合わせ先

【「QuickSummary2.0」に関するお問合せ先】

株式会社エーアイスクエア

TEL ：03-6809-4814

Mail ：contact@ai2-jp.com

※記載されている情報は、発表時点のものです。

※最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。