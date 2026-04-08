【遂に、江南の神髄が日本上陸】aespa、東方神起、少女時代を創り出す韓国TOPサロン「JOY187」現役アーティストが直接指導！プロ向けメイク養成講座が今春、ついに始動。

株式会社シルキースタイル

韓国・江南のトレンド発信地であり、aespa、東方神起、少女時代、SHINeeといったトップスターのヘアメイクを一手に担う伝説的サロン「JOY187」。

その現役トップアーティスト、ハン・ダヘ氏とイ・スンヒ氏が、日本のプロのために技術を完全伝承します。

韓国ヘアメイクサロン「YU1L（ユイル）」（運営：株式会社シルキースタイル、代表：山田奈央子）がプラットフォームとなり、門外不出だった「美骨格デザイン」と「極限の透明感」を解禁。

美容師・ヘアメイクアップアーティストの価値を劇的に高める、4月・5月・6月の特別カリキュラムの受講予約を開始いたしました。

■ なぜ今、プロが「JOY187」から学ぶべきなのか

日本のサロンワークや撮影現場で求められる「韓国メイク」。しかし、表面的な真似だけでは辿り着けない「圧倒的な差」がそこにはあります。 本アカデミーでは、数々のレッドカーペットやMV撮影を支えてきた講師陣が、一人ひとりの骨格を再構築し、パーツの魅力を最大化させる「本場のロジック」を徹底指導。受講したその日から、あなたの提供する価値と単価が変わります。

【1】4月限定：K-POPアイドルメイク・プロセミナー（メイク）

■ 熱狂を生む「JOY187」カリキュラム

最新の「グロー肌」と「パーツ強調メイク」を現役アーティストのデモンストレーションと共に習得。

【2】5月開講：K-Beauty プロ養成 基礎講座（メイク・ヘア）

日程： 4月26日（日）、4月28日（火）価格： 特別価格 \30,000（税込）※残席わずか！

JOY187の技術を基礎から叩き込む3日間。美容師・プロ志望の方へ。

【3】6月開講：K-Beauty プロ養成 中級講座（メイク）

日程： 5月12日、19日、26日（火曜）（募集中）5月24日、6月7日、8日（週末）（募集中）受講料： \120,000 → 特別価格 \100,000（税別）

さらに高度な表現力を磨き、トップクリエイターを目指すコース。

日程： 6月2日、9日、16日（火曜）／ 6月13日、14日、21日（週末）受講料： 特別価格 \100,000（税別）

申し込みはこちらから :https://yu1l.jp/photo/k-beauty-academy/

【メディア掲載・受講のお問い合わせ】

YU1L（ユイル） K-BEAUTY ACADEMY

公式HP： https://yu1l.jp/photo/k-beauty-academy/

運営元： 株式会社シルキースタイル（代表：山田奈央子）

所在地： 東京都港区浜松町2-13-12 4F