第4４回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 優勝者決定！

GAMAKATSU PTE LTD第44回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権 出場選手31名

舞台は三重県 尾鷲

株式会社がまかつとGAMAKATSU PTE LTDが共催する「第44回G杯争奪全日本がま磯（チヌ）選手権」が2026年4月5日（日）～7日（火）に三重県尾鷲一帯で開催され、全国各地で行われた予選の上位入賞者、シード選手、推薦選手の31名が参加した。

前回大会から会場が移り、三重県では初のG杯全国大会開催となった。大型チヌの聖地・尾鷲は、例年ならハイシーズンを迎えている頃で、前釣りでも堅調な釣果が伝えられていた。ところが開催直前に悪天候に見舞われ、ウネリと急な水温の低下などで食い渋るケースも見受けられ、難しい状況下での競技となった。

準々決勝進出者8名

６日の予選リーグは、４名ずつ８組に分かれて競い（ひと組は３名）、各組の上位1名、計８名の選手が準々決勝へと進出する。釣果なしの引き分けという厳しい対戦もあるなか、勝ち上がったのは眞木裕司選手（今治沖I予選）、元島幸一郎選手（牛窓予選）、敷地翔太朗選手（須崎I予選）、石本正幸選手（家島予選）、猪熊博之選手（がまかつ推薦）、加藤貴広選手（男鹿予選）、長岡洸志選手（徳山予選）、美野政和選手（前回大会準優勝シード選手）の8名。難しい状況ながら、選手はハイレベルな釣技を展開して良型のチヌを攻略。予選リーグをトップで通過したのは、２勝１分けの勝ちポイント23、総重量5,265gをマークした元島選手だった。

準々決勝は釣り場の地形、ウネリによるサラシや魚の状態を見極めてどのように対応するのか、好機を逃さず1尾をいかに引き出すかが鍵となった。僅差の接戦となる中、加藤選手、石本選手、美野選手、元島選手の4名が準決勝へと勝ち進んだ。

準決勝もチヌの食いが渋く、痺れる展開となった。加藤選手と石本選手の対決は、互いに釣果なしに終わり、準々決勝の釣果により加藤選手の勝ち上がりが決まった。美野選手と元島選手の対決は、試合終了間際に貴重な１尾を手にした元島選手が決勝の舞台へ駒を進めた。

決勝前半戦で２尾のチヌをキープした加藤選手

決勝戦はいずれも全国大会初出場となる加藤選手と元島選手の対戦。舞台は尾鷲の名礁のひとつ、投石。ウネリが残り磯際にはサラシが広がる状況のなか、加藤選手はサラシの周辺を重い仕掛けを沈めて丁寧に探り、前半戦で２尾のチヌを攻略。後半戦も本命を１尾追加した加藤選手が、釣果なしに終わった元島選手を破り、見事、栄冠を手にした。サラシの中を重い仕掛けで攻略する地元、男鹿半島のスタイルを貫き、秋田県勢では初となるＧ杯チヌの全国制覇を成し遂げた。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161044/table/8_1_6a653fa5c64dc9af03dc3d8600a06eff.jpg?v=202604080451 ]

※敬称略

入賞された3名の選手

優勝者 加藤選手タックルデータ

がま磯 マスターモデルIIチヌ MH5.0号デカケンチヌ ２号

竿）がま磯マスターモデルIIチヌ

https://www.gamakatsu.co.jp/products/22075/

鈎）デカケンチヌ

https://www.gamakatsu.co.jp/products/68-655/

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