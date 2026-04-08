年率1.9%の安定成長！ショッピングトロリー市場、2032年には9.25億米ドル規模に。店舗刷新需要が市場を支える
ショッピングトロリーは 1937 年にオクラホマ州のスーパーマーケット経営者であるシルヴァン・ゴールドマンによって発明された。米国では「ショッピングカート」とも呼ばれるこの道具は、金網製の手提げかごから発展したものである。ゴールドマンは、顧客がかごが満載で持ち運びが困難になると買い物を中断することに気づいたのである。ショッピングトロリーは、スーパーマーケットをはじめとする店舗が提供するカートである。店内で顧客が商品をレジまで運ぶために使用するものである。顧客は購入した商品を車まで運ぶ際にもこのカートを利用できる。ショッピングトロリーは日常生活における必需品である。製造技術が簡便でコストと価格が低廉であるため、ショッピングトロリー産業は近年急速な発展を遂げている。
低速だが確実に歩を進める市場：業界発展の特徴
ショッピングトロリー市場は、成長率こそ急進的ではないものの、安定した需要に支えられ、粘り強く拡大する特徴を持つ。世界各国で小売施設の再開発が続く一方、消費行動は依然として「店舗で現物を確認しながら買う」という行動原理が強く残り、トロリー需要を底堅く支えている。また、ディスカウントストアや大型倉庫型店舗の拡大は、大容量・高耐久モデルのニーズを押し上げ、逆に都市型小型店ではコンパクトモデルへの移行が進むなど、チャネル多様化によって製品ポートフォリオの高度化が進行している。さらに近年は、施設運営者の課題であるメンテナンス負荷軽減や回収効率向上に対応し、軽量化や素材の寿命改善、静音キャスターなどの機能革新が加速している。環境対応の観点では、再生素材の利用、パーツ交換による長寿命化などが標準仕様化しつつあり、サステナブル設備への転換が小売企業の選定基準として重要性を増している。このように、安定した需要と進化する要求が相まって、成熟市場でありながらも革新の余地を広く残す産業となっている。
LP Informationの最新調査「世界ショッピングトロリー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/637227/shopping-trolley）によると、2026年から2032年にかけて市場は年平均成長率（CAGR）1.9％で推移し、2032年の市場規模は9.25億米ドルに達すると予測されている。この緩やかな成長曲線は、小売産業の構造変化と設備投資サイクルの安定性を反映しており、特に老朽設備の更新需要が市場の底を支えている。大規模小売チェーンでは店舗網の拡充と同時に、購買体験の改善を目的としたトロリー刷新が継続し、これが堅実な需要基盤を形成している。また、アジアの新興市場では人口増加と都市化が進み、量販・生鮮小売の新規出店が続くことで、中長期的な需要成長が期待されている。北米・欧州では既存店舗の設備更新が中心となる一方、品質や耐久性への要求が高いため、高付加価値モデルが市場価値を押し上げる構造が続いている。こうした地域特性の違いが、市場規模の安定成長を支える要因となり、2031年に向けて着実な拡大が見込まれている。
図. ショッピングトロリー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346351/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346351/images/bodyimage2】
図. 世界のショッピングトロリー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
低速だが確実に歩を進める市場：業界発展の特徴
ショッピングトロリー市場は、成長率こそ急進的ではないものの、安定した需要に支えられ、粘り強く拡大する特徴を持つ。世界各国で小売施設の再開発が続く一方、消費行動は依然として「店舗で現物を確認しながら買う」という行動原理が強く残り、トロリー需要を底堅く支えている。また、ディスカウントストアや大型倉庫型店舗の拡大は、大容量・高耐久モデルのニーズを押し上げ、逆に都市型小型店ではコンパクトモデルへの移行が進むなど、チャネル多様化によって製品ポートフォリオの高度化が進行している。さらに近年は、施設運営者の課題であるメンテナンス負荷軽減や回収効率向上に対応し、軽量化や素材の寿命改善、静音キャスターなどの機能革新が加速している。環境対応の観点では、再生素材の利用、パーツ交換による長寿命化などが標準仕様化しつつあり、サステナブル設備への転換が小売企業の選定基準として重要性を増している。このように、安定した需要と進化する要求が相まって、成熟市場でありながらも革新の余地を広く残す産業となっている。
LP Informationの最新調査「世界ショッピングトロリー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/637227/shopping-trolley）によると、2026年から2032年にかけて市場は年平均成長率（CAGR）1.9％で推移し、2032年の市場規模は9.25億米ドルに達すると予測されている。この緩やかな成長曲線は、小売産業の構造変化と設備投資サイクルの安定性を反映しており、特に老朽設備の更新需要が市場の底を支えている。大規模小売チェーンでは店舗網の拡充と同時に、購買体験の改善を目的としたトロリー刷新が継続し、これが堅実な需要基盤を形成している。また、アジアの新興市場では人口増加と都市化が進み、量販・生鮮小売の新規出店が続くことで、中長期的な需要成長が期待されている。北米・欧州では既存店舗の設備更新が中心となる一方、品質や耐久性への要求が高いため、高付加価値モデルが市場価値を押し上げる構造が続いている。こうした地域特性の違いが、市場規模の安定成長を支える要因となり、2031年に向けて着実な拡大が見込まれている。
図. ショッピングトロリー世界総市場規模
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図. 世界のショッピングトロリー市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）