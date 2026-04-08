年率1.9%の安定成長！ショッピングトロリー市場、2032年には9.25億米ドル規模に。店舗刷新需要が市場を支える

年率1.9%の安定成長！ショッピングトロリー市場、2032年には9.25億米ドル規模に。店舗刷新需要が市場を支える