低コバルト正極 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月06に「低コバルト正極市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。低コバルト正極に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
低コバルト正極市場の概要
低コバルト正極 市場に関する当社の調査レポートによると、低コバルト正極 市場規模は 2035 年に約 91 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 低コバルト正極 市場規模は約 34 億米ドルとなっています。低コバルト正極 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、低コバルト正極材市場におけるシェアの拡大は、連邦政府による投資の増加に起因するものです。2024年12月に米国エネルギー省が発表した報告書によれば、米国政府は国内のバッテリー生産体制を強化するため、330億米ドルに上る連邦政府資金を投入したことが明らかになりました。この資金は、重要技術と機能の国内回帰（オンショアリング）や、次世代型低コバルト正極材技術の実用化を支援するものです。こうした大規模な支援は、技術革新を促進し、輸入への依存度を低減させるとともに、より安全かつ持続可能なバッテリーサプライチェーンの確保に寄与します。
低コバルト正極に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/low-cobalt-cathode-market/590642176
低コバルト正極に関する市場調査によると、民生用電子機器への需要拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していく見通しであることが明らかになっています。電気自動車（EV）に加え、民生用電子機器分野もまた、低コバルト正極の開発を牽引する重要な原動力となっています。スマートフォン、ノートPC、ウェアラブルデバイスといった製品には、手頃な価格で高性能なバッテリーが求められますが、コバルト含有量を削減することは、製品の長寿命化や倫理的な調達への配慮を求める消費者のニーズに、メーカーが応えていく上で有効な手段となります。
しかしながら、技術的な制約の増大が、世界の低コバルト正極市場の成長にとって重大な脅威となり得る可能性もあります。低コバルト正極は通常、ニッケルを多量に含む組成に依存していますが、これが熱安定性や安全性を損なう要因となり得ます。そのため、コバルト含有量の多い正極と比較して過熱や劣化が起こりやすく、その性能を維持するためには高度なコーティング技術や添加剤の使用が不可欠となります。こうした継続的な技術革新の必要性は、開発コストを押し上げると同時に、大規模な商業化のペースを鈍化させる要因ともなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346364/images/bodyimage1】
低コバルト正極市場セグメンテーションの傾向分析
低コバルト正極 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、低コバルト正極 の市場調査は、化学組成別、アプリケーション別、エンドユーザー別、フォームファクタ別と地域に分割されています。
低コバルト正極市場の概要
低コバルト正極 市場に関する当社の調査レポートによると、低コバルト正極 市場規模は 2035 年に約 91 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 低コバルト正極 市場規模は約 34 億米ドルとなっています。低コバルト正極 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、低コバルト正極材市場におけるシェアの拡大は、連邦政府による投資の増加に起因するものです。2024年12月に米国エネルギー省が発表した報告書によれば、米国政府は国内のバッテリー生産体制を強化するため、330億米ドルに上る連邦政府資金を投入したことが明らかになりました。この資金は、重要技術と機能の国内回帰（オンショアリング）や、次世代型低コバルト正極材技術の実用化を支援するものです。こうした大規模な支援は、技術革新を促進し、輸入への依存度を低減させるとともに、より安全かつ持続可能なバッテリーサプライチェーンの確保に寄与します。
低コバルト正極に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/low-cobalt-cathode-market/590642176
低コバルト正極に関する市場調査によると、民生用電子機器への需要拡大に伴い、同市場のシェアも拡大していく見通しであることが明らかになっています。電気自動車（EV）に加え、民生用電子機器分野もまた、低コバルト正極の開発を牽引する重要な原動力となっています。スマートフォン、ノートPC、ウェアラブルデバイスといった製品には、手頃な価格で高性能なバッテリーが求められますが、コバルト含有量を削減することは、製品の長寿命化や倫理的な調達への配慮を求める消費者のニーズに、メーカーが応えていく上で有効な手段となります。
しかしながら、技術的な制約の増大が、世界の低コバルト正極市場の成長にとって重大な脅威となり得る可能性もあります。低コバルト正極は通常、ニッケルを多量に含む組成に依存していますが、これが熱安定性や安全性を損なう要因となり得ます。そのため、コバルト含有量の多い正極と比較して過熱や劣化が起こりやすく、その性能を維持するためには高度なコーティング技術や添加剤の使用が不可欠となります。こうした継続的な技術革新の必要性は、開発コストを押し上げると同時に、大規模な商業化のペースを鈍化させる要因ともなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346364/images/bodyimage1】
低コバルト正極市場セグメンテーションの傾向分析
低コバルト正極 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、低コバルト正極 の市場調査は、化学組成別、アプリケーション別、エンドユーザー別、フォームファクタ別と地域に分割されています。