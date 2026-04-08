グラビア印刷機市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「グラビア印刷機市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、および各社のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のグラビア印刷機市場は、包装、出版、装飾印刷などの分野における高品質かつ大量印刷の需要増加により、着実な成長を遂げています。グラビア印刷は、彫刻されたシリンダーを使用して紙、プラスチック、箔などの基材にインクを転写する高速の凹版印刷プロセスです。優れた印刷品質、一貫性、および効率性で知られ、大規模生産、特に軟包装用途で広く利用されています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/226
市場規模およびシェア
本調査レポートは、世界のグラビア印刷機市場を分析し、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.4%で成長し、2035年末までに市場規模が33億米ドルに達すると予測しています。2024年の市場規模は20億米ドルでした。
市場成長は主に包装産業の拡大、特に新興国における成長によって支えられています。アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などにおける製造活動の活発化と包装製品需要の高さにより、最大の市場シェアを占めています。北米および欧州も、先進的な印刷技術と確立された包装産業により重要なシェアを保持しています。
グラビア印刷の用途の中では、柔軟包装が最大のシェアを占めており、ブランド差別化のための高品質なグラフィックと安定した出力が求められています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346372/images/bodyimage1】
成長要因
グラビア印刷機市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
包装産業の成長：食品・飲料、医薬品、消費財における柔軟で魅力的な包装ソリューションの需要増加が市場成長を後押ししています。
高い印刷品質と効率性：グラビア印刷は優れた画質、色の一貫性、高速生産を提供し、大量生産に最適です。
柔軟包装需要の増加：軽量でコスト効率の高い包装材料へのシフトが、グラビア印刷機の採用を促進しています。
電子商取引の拡大：オンライン小売の成長が包装製品の需要を押し上げ、間接的に印刷業界の成長を促進しています。
技術革新：自動化システム、デジタル制御、シリンダー彫刻技術の改善により、生産性向上と運用コスト削減が実現されています。
装飾印刷需要の増加：壁紙、ラミネート、ギフトラップなどの用途が市場拡大に寄与しています。
市場セグメンテーション
グラビア印刷機市場は以下のように分類されます：
タイプ別：
シートフィード式グラビア印刷機
ウェブフィード式グラビア印刷機
ウェブフィード式は高速かつ連続印刷に適しているため、市場を支配しています。
用途別：
柔軟包装
出版印刷
装飾印刷
ラベルおよびその他
柔軟包装が最大セグメントであり、食品および消費財業界の需要に支えられています。
基材別：
紙
プラスチックフィルム
アルミ箔
その他
プラスチックフィルムは包装用途での広範な利用により大きなシェアを占めています。
世界のグラビア印刷機市場は、包装、出版、装飾印刷などの分野における高品質かつ大量印刷の需要増加により、着実な成長を遂げています。グラビア印刷は、彫刻されたシリンダーを使用して紙、プラスチック、箔などの基材にインクを転写する高速の凹版印刷プロセスです。優れた印刷品質、一貫性、および効率性で知られ、大規模生産、特に軟包装用途で広く利用されています。
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市場規模およびシェア
本調査レポートは、世界のグラビア印刷機市場を分析し、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.4%で成長し、2035年末までに市場規模が33億米ドルに達すると予測しています。2024年の市場規模は20億米ドルでした。
市場成長は主に包装産業の拡大、特に新興国における成長によって支えられています。アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などにおける製造活動の活発化と包装製品需要の高さにより、最大の市場シェアを占めています。北米および欧州も、先進的な印刷技術と確立された包装産業により重要なシェアを保持しています。
グラビア印刷の用途の中では、柔軟包装が最大のシェアを占めており、ブランド差別化のための高品質なグラフィックと安定した出力が求められています。
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成長要因
グラビア印刷機市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
包装産業の成長：食品・飲料、医薬品、消費財における柔軟で魅力的な包装ソリューションの需要増加が市場成長を後押ししています。
高い印刷品質と効率性：グラビア印刷は優れた画質、色の一貫性、高速生産を提供し、大量生産に最適です。
柔軟包装需要の増加：軽量でコスト効率の高い包装材料へのシフトが、グラビア印刷機の採用を促進しています。
電子商取引の拡大：オンライン小売の成長が包装製品の需要を押し上げ、間接的に印刷業界の成長を促進しています。
技術革新：自動化システム、デジタル制御、シリンダー彫刻技術の改善により、生産性向上と運用コスト削減が実現されています。
装飾印刷需要の増加：壁紙、ラミネート、ギフトラップなどの用途が市場拡大に寄与しています。
市場セグメンテーション
グラビア印刷機市場は以下のように分類されます：
タイプ別：
シートフィード式グラビア印刷機
ウェブフィード式グラビア印刷機
ウェブフィード式は高速かつ連続印刷に適しているため、市場を支配しています。
用途別：
柔軟包装
出版印刷
装飾印刷
ラベルおよびその他
柔軟包装が最大セグメントであり、食品および消費財業界の需要に支えられています。
基材別：
紙
プラスチックフィルム
アルミ箔
その他
プラスチックフィルムは包装用途での広範な利用により大きなシェアを占めています。