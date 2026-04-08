2026年4月15日、ヴァイオリニスト阿佐聖姫子による『星の輝く夜』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！そっと寄り添う癒しの音色を是非。
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/ 代表取締役:金野貴明）は、2026年4月15日(水)、ヴァイオリニスト阿佐聖姫子による『星の輝く夜』を全国リリースいたします。
待望のデビューアルバムとなる今作。
リラックスしたい時、いっぱいいっぱいになった時、言葉にならない想いを抱えた心に。
そっと寄り添うような温かな音色で紡がれる癒しのヴァイオリン名曲集となっています。
ぜひご堪能ください。
星の輝く夜 / 阿佐 聖姫子
発売日 2026 年4 月15 日
品番 TTOC-0091
価格 3,500 円税込
制作・販売元 ティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
メンバー
阿佐 聖姫子 / Violin
坂口 航大 / Piano
I イザイ/子供の夢
(Ysaÿe/Rêve D’enfant)
II チャイコフスキー/
「懐かしい土地の思い出」より”メロディー”
(Tchaikovsky/Melodie ～Souvenir d'un lieu cher～)
III エルガー/愛の挨拶
(Elgar/Salut d‘Amour）
IV モーツァルト/アヴェ・ヴェルム・コルプス
(Mozart/Ave verum corpus)
V.VIモーツァルト/ヴァイオリン・ソナタ k304
(Mozart/Violin Sonata k304)
VII サラサーテ/ツィゴイネルワイゼン
(Sarasate/Zigeunerweisen)
VIII パラディス/シシリエンヌ
(Paradis/Sicilienne)
IX ラフ/カヴァティーナ
(Raff/Cavatina)
X フォーレ/夢のあとに
(Fauré/Après un Rêve)
XI ドビュッシー/星の夜
(Debussy/Nuit d’Etoiles)
【アルバム紹介】
阿佐 聖姫子のデビューアルバムとなる本作は、タイトルどおりに、「夜空に輝く星」を連想させる美しい楽曲と卓越した演奏が堪能できる。
そして、ピアニスト坂口 航大との息のあったアンサンブルは、「至福の癒し」をどこまでも拡張させてくれる。( プロデューサー / 金野貴明)
E. イザイ : 子供の夢op.14
1900 年、演奏旅行中のイザイのもとに妻から「息子のアントワーヌが重い病にかかった」と綴られた手紙が届きます。すぐに駆けつけることが叶わない状況にあった彼は愛息子への想いを込めて作曲し、贈りました。穏やかで微睡を感じる柔らかな旋律からは幼子に向ける優しい眼差しや愛情、慈しみが伝わってきます。
P. チャイコフスキー :「 懐かしい土地の思い出」op.42より” メロディー”
1878 年に作曲された全3 曲からなる小品集の中の1 曲。私生活や仕事で抱えた精神的な苦しみを癒すための静養中に書かれた作品で、儚く繊細な旋律美からはどこか懐かしさも感じられます。
E. エルガー : 愛の挨拶op.12
1888 年に婚約者アリスへの愛の贈り物として作曲されました。年齢差や身分差、宗教の違いから周囲に交際を反対されながらも、愛を育んでいった二人。最愛の人を想いながら書かれたこの曲は、歓愛に満ちた甘やかなメロディーで多くの人に愛され続けています。
W.A. モーツァルト : アヴェ・ヴェルム・コルプスK.618
1791 年、死の半年前に作曲された宗教的合唱曲で透明感溢れる美しい旋律と絶妙な転調による静謐な雰囲気から晩年の傑作と称されています。多忙を極めていたモーツァルトに代わって、妻の療養を手助けしてくれた友人へ感謝の気持ちを込めて贈られました。
【ライナーノーツより抜粋】
プロフィール
大阪府出身。4 歳よりヴァイオリンを始める。
桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学部卒業後、渡独しニュルンベルク音楽大学大学院修士課程弦楽器科を首席修了。
大学院在学中、学内オーケストラにてコンサートミストレスを務める。
2009 年、守山俊吾指揮エウフォニカ管弦楽団と共演。
2011 年、第16 回高槻音楽コンクールにて第１位受賞と共に、高槻市長賞、高槻市コンサート協会賞を受賞。
2013 年大阪国際音楽コンクールにてアブニール賞受賞。
2015 年、横島勝人指揮関西フィルハーモニー管弦楽団と共演。
同年8 月、ミュンヘン国際音楽セミナーの室内楽部門に奨学生として参加し修了コンサートに出演。コンスタンツでのコンサートメンバーに選ばれる。
同年12 月、フェニックスホールにてソロリサイタルを開催。
2016 年ドイツ・バイエルン州にあるHofer Symphoniker、Bad Reichenhaller Philharmoniker の２つのプロオーケストラにて研鑽を積む。
リサイタル開催やソリストとしてオーケストラとの共演など、東京・大阪・ドイツ・フィンランドを始め、国内外で多数のコンサートに出演。
現在、ソロ・室内楽・オーケストラ客演・アーティストサポートを行なっている他、コンクール審査員や後進指導も行なっている。
桐朋学園大学音楽学部附属子どもの為の音楽教室（茨木教室）非常勤講師。
これまでにヴァイオリンを参納悦次郎、西和田祐、原田幸一郎、Valerie Rubin の各氏に師事。
室内楽を毛利伯郎、Dirk Mommertz、Bernhard Schmidt の各氏に師事。
お問い合わせ：ティートックレコーズ
TEL:03-5789-5354
担当：齋藤
URL:https://www.t-tocrecords.net/
Email：info@t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344436/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
待望のデビューアルバムとなる今作。
リラックスしたい時、いっぱいいっぱいになった時、言葉にならない想いを抱えた心に。
そっと寄り添うような温かな音色で紡がれる癒しのヴァイオリン名曲集となっています。
ぜひご堪能ください。
発売日 2026 年4 月15 日
品番 TTOC-0091
価格 3,500 円税込
制作・販売元 ティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
メンバー
阿佐 聖姫子 / Violin
坂口 航大 / Piano
I イザイ/子供の夢
(Ysaÿe/Rêve D’enfant)
II チャイコフスキー/
「懐かしい土地の思い出」より”メロディー”
(Tchaikovsky/Melodie ～Souvenir d'un lieu cher～)
III エルガー/愛の挨拶
(Elgar/Salut d‘Amour）
IV モーツァルト/アヴェ・ヴェルム・コルプス
(Mozart/Ave verum corpus)
V.VIモーツァルト/ヴァイオリン・ソナタ k304
(Mozart/Violin Sonata k304)
VII サラサーテ/ツィゴイネルワイゼン
(Sarasate/Zigeunerweisen)
VIII パラディス/シシリエンヌ
(Paradis/Sicilienne)
IX ラフ/カヴァティーナ
(Raff/Cavatina)
X フォーレ/夢のあとに
(Fauré/Après un Rêve)
XI ドビュッシー/星の夜
(Debussy/Nuit d’Etoiles)
【アルバム紹介】
阿佐 聖姫子のデビューアルバムとなる本作は、タイトルどおりに、「夜空に輝く星」を連想させる美しい楽曲と卓越した演奏が堪能できる。
そして、ピアニスト坂口 航大との息のあったアンサンブルは、「至福の癒し」をどこまでも拡張させてくれる。( プロデューサー / 金野貴明)
E. イザイ : 子供の夢op.14
1900 年、演奏旅行中のイザイのもとに妻から「息子のアントワーヌが重い病にかかった」と綴られた手紙が届きます。すぐに駆けつけることが叶わない状況にあった彼は愛息子への想いを込めて作曲し、贈りました。穏やかで微睡を感じる柔らかな旋律からは幼子に向ける優しい眼差しや愛情、慈しみが伝わってきます。
P. チャイコフスキー :「 懐かしい土地の思い出」op.42より” メロディー”
1878 年に作曲された全3 曲からなる小品集の中の1 曲。私生活や仕事で抱えた精神的な苦しみを癒すための静養中に書かれた作品で、儚く繊細な旋律美からはどこか懐かしさも感じられます。
E. エルガー : 愛の挨拶op.12
1888 年に婚約者アリスへの愛の贈り物として作曲されました。年齢差や身分差、宗教の違いから周囲に交際を反対されながらも、愛を育んでいった二人。最愛の人を想いながら書かれたこの曲は、歓愛に満ちた甘やかなメロディーで多くの人に愛され続けています。
W.A. モーツァルト : アヴェ・ヴェルム・コルプスK.618
1791 年、死の半年前に作曲された宗教的合唱曲で透明感溢れる美しい旋律と絶妙な転調による静謐な雰囲気から晩年の傑作と称されています。多忙を極めていたモーツァルトに代わって、妻の療養を手助けしてくれた友人へ感謝の気持ちを込めて贈られました。
【ライナーノーツより抜粋】
プロフィール
大阪府出身。4 歳よりヴァイオリンを始める。
桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学部卒業後、渡独しニュルンベルク音楽大学大学院修士課程弦楽器科を首席修了。
大学院在学中、学内オーケストラにてコンサートミストレスを務める。
2009 年、守山俊吾指揮エウフォニカ管弦楽団と共演。
2011 年、第16 回高槻音楽コンクールにて第１位受賞と共に、高槻市長賞、高槻市コンサート協会賞を受賞。
2013 年大阪国際音楽コンクールにてアブニール賞受賞。
2015 年、横島勝人指揮関西フィルハーモニー管弦楽団と共演。
同年8 月、ミュンヘン国際音楽セミナーの室内楽部門に奨学生として参加し修了コンサートに出演。コンスタンツでのコンサートメンバーに選ばれる。
同年12 月、フェニックスホールにてソロリサイタルを開催。
2016 年ドイツ・バイエルン州にあるHofer Symphoniker、Bad Reichenhaller Philharmoniker の２つのプロオーケストラにて研鑽を積む。
リサイタル開催やソリストとしてオーケストラとの共演など、東京・大阪・ドイツ・フィンランドを始め、国内外で多数のコンサートに出演。
現在、ソロ・室内楽・オーケストラ客演・アーティストサポートを行なっている他、コンクール審査員や後進指導も行なっている。
桐朋学園大学音楽学部附属子どもの為の音楽教室（茨木教室）非常勤講師。
これまでにヴァイオリンを参納悦次郎、西和田祐、原田幸一郎、Valerie Rubin の各氏に師事。
室内楽を毛利伯郎、Dirk Mommertz、Bernhard Schmidt の各氏に師事。
お問い合わせ：ティートックレコーズ
TEL:03-5789-5354
担当：齋藤
URL:https://www.t-tocrecords.net/
Email：info@t-tocrecords.net
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