2026年4月15日、ヴァイオリニスト阿佐聖姫子による『星の輝く夜』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！そっと寄り添う癒しの音色を是非。

2026年4月15日、ヴァイオリニスト阿佐聖姫子による『星の輝く夜』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！そっと寄り添う癒しの音色を是非。