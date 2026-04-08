全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、笑福亭鶴瓶さんと阿川佐和子さんがMCを務めるトークバラエティ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」を放送しております。第64回目は4月13日（月）よる9時00分～うつみ宮土理さんをゲストに迎えて放送いたします。

1．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」番組概要

笑福亭鶴瓶と阿川佐和子がダブルMCとして初タッグ！

芸能界でも大御所クラスの笑福亭鶴瓶（芸歴53年）と阿川佐和子（芸歴42年）。芸能界随一の聞き上手で引き出し上手な2人がMCとなり、そんな2人を「鶴瓶ちゃん」「サワコちゃん」と呼ぶような昭和の大先輩をゲストに迎える。鶴瓶＆阿川のコンビが大先輩ゲストに恐縮しながらも、他では見せないゲストの素顔に迫る大人のためのトークバラエティ。 ■番組MC：笑福亭鶴瓶、阿川佐和子

2．「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん～昭和の大先輩とおかしな２人～」#64 について

第64回は、いつもパワフル！“ケロンパ”の愛称で親しまれてきたタレントのうつみ宮土理さんがゲストとして登場。 昭和17年(1942年)に、路面電車が走る東京世田谷で生まれたうつみさん。実践女子学園へ入学したきっかけから、持ち前の元気さそのままに過ごしたお嬢様学校時代のエピソードを語っていただきます。 また、大手新聞社から「入りたかったわけではない」と話す、芸能界の道への転身。そのきっかけとなった子供向け番組「ロンパールーム」の面接を受けた経緯や、2代目お姉さんとしての生活についても！ そして、「巡り会えたことが最高の財産」だという最愛のご主人・愛川欽也さんとの思い出についても語っていただきました。 大人気の「鏡よ鏡よ鏡さん」の実演から、スタジオも大盛り上がりな著名人のモノマネまで、トーク以外にも盛りだくさんの1時間をお楽しみに！ 【ゲスト】うつみ宮土理 ■番宣映像：https://youtu.be/jdp-Qd9vEmI ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/tsurube-sawako/archive-tsurube-sawako/tsurube-sawako-064/

3．放送スケジュール

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=jdp-Qd9vEmI

#64 4月13日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】うつみ宮土理 #65 5月11日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】青木功 #66 5月18日（月） よる9時00分～9時55分 【ゲスト】村井邦彦

6月に放送される#67以降のゲストもお楽しみに！

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