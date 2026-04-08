近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）4月15日（水）、東大阪キャンパスにおいて、新入生を対象に、大学が実施する起業支援プログラムの説明会を開催します。KINCUBA（キンキュバ）説明会「集え！起業に（1ミリでも）興味のある近大生」と題し、起業支援プログラム「KINCUBA」の取り組みや学生起業家の紹介を行うほか、自己分析セッションやすでに起業している在学生らとの交流会を実施します。 【本件のポイント】 ●新入生を対象に、近畿大学の起業支援プログラムやその拠点となる施設などを紹介 ●起業している近大生の紹介や自己分析セッションを通して、さまざまなことに挑戦することの大切さを学ぶ ●学生の起業意識を高めるとともに、同じ志を持つ仲間との出会いの場を創出 【本件の内容】 近畿大学では、大学全体で学生や教員の起業を支援するため、令和4年（2022年）4月から近畿大学発ベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」を実施しています。開始初年度の説明会参加者は89人でしたが、令和7年（2025年）には463人と大きく増加し、その背景には、令和7年度（2025年度）入試から新設した総合型選抜C（起業志向型）や、学内外での周知活動の強化などがあります。 説明会では、昨年に引き続き、吉本興業株式会社（大阪府大阪市）所属のお笑い芸人「ときヲりぴーと」のお二人をお招きし、第1部・第2部ともに司会進行を務めていただきます。第1部では、起業支援プログラムの内容や、近畿大学の学生起業家・起業を目指す学生の活動を紹介します。また、組織開発や教育・研修プログラムを手がけるWiLL Institute株式会社（東京都渋谷区）代表取締役社長の熊谷智宏氏を講師に迎え、起業に興味はあるものの、何から始めればよいかわからない学生を対象に、自己分析セッションを行います。講師による問いかけやワークを通して、自分がどのような社会課題やテーマに関心を持ち、どのように社会に貢献したいのかを整理するとともに、その思いを起業アイデアへと発展させながら、自分の中にある考えを言語化します。これにより、学生生活を有意義に過ごすうえで、さまざまなことに挑戦する大切さを学ぶことができます。第2部では、起業家育成の拠点として学生が24時間利用できるインキュベーション施設「KINCUBA Basecamp」を会場に、起業を志す学生のコミュニティ「起業ナビ」との交流会も予定しています。 本イベントを通じて、新入生の起業への意識を高めるとともに、同じ志を持つ仲間との出会いの場を創出します。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）4月15日（水）17：00～20：30（16：30開場） 場所：近畿大学東大阪キャンパス 第1部 実学ホール／第2部 KINCUBA Basecamp （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象：近畿大学新入生（参加無料、要事前申込） ※当日参加も可。在学生（近畿大学生、大学院生）も参加可。 定員：説明会400人、交流会200人 【プログラム】 司会 「ときヲりぴーと」（吉本興業株式会社） 第1部 KINCUBA説明会「集え！起業に（1ミリでも）興味のある近大生」 16：30 開場、アイスブレイク 17：00 開始、キーノートスピーチ 学校法人近畿大学 常任理事・経営戦略本部長 世耕石弘 17：30 自己分析セッション WiLL Institute株式会社 代表取締役社長 熊谷智宏 氏 18：30 KINCUBAプログラム・起業ナビの紹介 学校法人近畿大学 経営戦略本部 起業推進室 垂見俊秀 学校法人近畿大学 経営戦略本部 起業推進室 田村真悠 18：40 学生起業家・起業を目指す学生の活動紹介、KINCUBA Basecampスタッフ紹介 情報学部 情報学科 2年 松本峻輔 さん 経営学部 経営学科 2年 齋藤唯華 さん 18：50 終了 第2部 「起業ナビ学生交流会@KINCUBA Basecamp」 19：00 交流会開始 新入生と起業ナビ学生との交流 友達づくり、KINCUBA Basecamp見学・スタッフへの相談 学生起業家との交流 20：30 終了 【司会プロフィール】 ときヲりぴーと NSC41期生。令和元年（2019年）にデビューしたお笑いコンビ。令和4年（2022年）まで秋元康プロデュースのアイドルグループ「吉本坂46」の2期生として活動。元アパレル店員のときヲがTikTokで「アパレルあるある」を発信するなど、現在、大阪を拠点に幅広いジャンルで活躍中。 【WiLL Institute株式会社】 所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番6号 JPnoie 恵比寿西1F co-ba EBISU 代表者 ：代表取締役社長 熊谷智宏 設立 ：令和3年（2021年） 事業内容 ：研修、教育プログラム開発、組織開発コンサルティング、ジョブディスクリプション ホームページ：https://will-institute.com/about/ 【登壇学生】 情報学部 情報学科 2年生 松本峻輔 さん（DiluNova株式会社 代表取締役） 事業内容：AI研修・セミナー、AIを活用したシステム受託開発、AIを活用した目標管理システムの開発 経営学部 経営学科 2年生 齋藤唯華 さん 事業内容：実家で生産する青森県産ブランドりんごのEC販路構築事業を検討中 【近畿大学発ベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」】 近畿大学が全学をあげて取り組んでいる起業支援プログラムで、令和8年（2026年）3月現在、近畿大学発ベンチャー企業208社が登録されています。医学から芸術まで網羅する多様な研究分野や、60万人を超える卒業生ネットワーク、モノづくりのまち東大阪市・八尾市の地域特性、最先端のDX技術など、総合大学としての強みを生かして学生や研究者の起業を支援します。起業を目指すために必要な学びやマッチングのサポート、各分野のメンターによる相談受付、キャンパスを活用した実証実験など、起業マインドの醸成から法人設立・事業展開まで一貫した支援を行っています。なお、「KINCUBA（キンキュバ）」とは、"KINDAI"と"INCUBATION"を組み合わせた造語です。 【起業ナビ】 KINCUBA内の学生コミュニティとして、近畿大学が活動を支援している団体。起業を志す学生が中心となって令和4年（2022年）3月に設立し、令和8年（2026年）3月時点で約2,600人が参加しています。起業についてのセミナーや勉強会を自主開催するほか、ビジネスプランコンテストなど大学主催の起業に関するイベントで企画・運営を担い、大学全体の学生起業文化の醸成に寄与しています。 【関連リンク】 KINCUBA Basecamp https://www.kindai.ac.jp/kincuba/basecamp/