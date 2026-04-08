当社取締役執行役員CFO原による「PIVOT」出演のお知らせ

株式会社Ｉ-ｎｅ

ビジネス映像メディア「PIVOT」の番組「＆EVENT」にて、当社取締役執行役員CFO原が「"BOTANIST"のＩ-ｎｅに学ぶ｜急成長の壁を越え、利益を上げる『経営管理DX」をテーマとした動画に出演しました。下記URLより、是非ご視聴ください。

■番組概要

番組名： PIVOT「＆EVENT」

公開日： 2026年４月8日

タイトル： “BOTANIST”のI-neに学ぶ｜急成長の壁を越え、利益を上げる「経営管理DX」

出演者：原 義典（株式会社I-ne 取締役 執行役員 CFO）

：布川 友也氏（株式会社ログラス 代表取締役 執行役員CEO）

MC：野嶋 紗己子氏

提供： 株式会社ログラス

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r2jIQzDCsIo ]

■番組の見どころ

１．成長企業が抱える「利益の壁」を超えるFP&A組織

上場時、利益率3%台だったI-neがいかに個別最適による利益の壁を打破したのか。営業利益率3倍を実現した、事業部と伴走する「Division FP&A」の構築プロセスについて。

２．「Loglass 経営管理」による工数削減とシナリオ分析

予算策定やレポーティング工数を年間300時間以上削減。予実管理のシミュレーション精度も同時に高め、「物流費率の半減」などの成果を生み出した実践的なシステム活用について。

３．AI時代のCFO・経営企画に求められる役割の変化

データの集計はシステムに任せ、人間は「現場との対話」や「投資判断」に集中すべきだと両氏が提言。「人・組織 × システム」によるハイブリッドな経営企画の重要性について。