【小樽リトリート 蔵群】発酵で内側から整う旅へ。北海道初の酵素風呂確約プランを販売

株式会社温故知新酵素浴の様子

「旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）」をプロデュースする株式会社温故知新が運営する、「小樽リトリート 蔵群 by 温故知新」（所在地：北海道小樽市朝里川温泉、総支配人：吉井 博紀）は、酵素風呂の体験を含む「酵素風呂確約プラン」と、貸切温泉（露天風呂・サウナ・源泉水風呂）利用付きの「貸切温泉確約プラン」を、2026年4月15日（水）宿泊分より販売いたします。

小樽で100年の伝統を持つ大高酵素監修の酵素風呂

酵素風呂導入の背景北海道産針葉樹のおがくずの質感

小樽リトリート 蔵群は、「醸す」を滞在の軸に据えるコンセプトのもと、北海道で初めて*、宿泊施設に酵素風呂を導入いたしました。

小樽で100年にわたり発酵文化を受け継ぐ大高酵素監修のもと、北海道産の素材と発酵の知恵を滞在体験として形にした酵素風呂を館内にしつらえ、宿泊をきっかけとして、この地の恵みと「醸す」というコンセプトを感じていただける機会を取り入れました。

*2026年4月時点、自社調べ、北海道内の宿泊施設において

心身の巡りを呼び覚ます酵素浴酵素浴の様子

酵素浴とは、北海道産針葉樹のおがくずに大高酵素の発酵原液を加え、自然発酵熱で温まったおがくず浴槽に入る温浴方法です。

60～70℃に温められたおがくずの中に入ることで、体に負担をかけずに発汗を促します。入酵時の体感温度は約40℃、木の香りと自然発酵のぬくもりに包まれながら、代謝促進、疲労回復、美肌、腸活、免疫力向上等の効果が期待できます。

小樽リトリート 蔵群では、1人用の酵素風呂を2つ備えており、ご家族やご友人同士で2人まで同時にご入酵いただけます。

酵素風呂限定、大高酵素のスキンケア一式植物エキス発酵化粧水「ヘーラールーノ」を含むスキンケア

酵素風呂専用アメニティには、大高酵素のスキンケア一式をご用意しています。発酵の恵みを、体の内側と外側の両方からご体感いただけます。

酵素風呂確約プラン

宿泊のご予約と同時に、チェックイン当日の酵素風呂1名分（90分、1人6,600円）の予約が確定できるプランです。

予約開始 ：2026年4月8日（水）

宿泊期間 ：2026年4月15日（水）以降

料金 ：73,600円～（2名様1室利用時、1泊2食付き、1名様あたり、税込）

露天風呂・サウナ・源泉水風呂を備える貸切温泉

酵素風呂確約プランの詳細・ご予約はこちら :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=01974448-2805-70ec-b214-b82563cbef81&checkin=2026%2F04%2F22&checkout=2026%2F04%2F23&type=rooms&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=enzyme13%2Cenzyme16&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY里山のパノラマを独占する、プライベート露天風呂露天風呂からの眺望

約11.4平方メートル の露天風呂では、里山のパノラマを望みながら、疲れた体をやわらかく解きほぐします。

朝里川温泉を源泉とし、筋肉痛や神経痛、疲労回復に効果が期待できます。

小樽リトリート 蔵群ならではのサウナ体験塗香を塗る様子源泉成分を含む水風呂

熊笹茶のロウリュや仏教由来の粉末香・塗香（ずこう）*を用いた香りの体験をご用意しています。

温泉成分を含む25度未満の源泉水風呂では、体を急激に冷やすことなく、ゆるやかにクールダウンいただけます。

*粉末状の塗るタイプのお香。修行者が身体に塗ったりして身を清め、邪気を避けるために用いられる。

脱衣所には北海道産ドリンクを揃えたミニバーを設置。

ワイン用葡萄の生産過程で土に返される葉を再活用した「北海道TEA」を発酵させたコンブチャや熊笹茶など、北海道由来の一杯で余韻をご堪能ください。

貸切温泉確約プラン

宿泊のご予約と同時に、チェックイン当日の貸切温泉（90分、11,000円）の予約が確定できるプランです。

予約期間 ：2026年4月8日（水）

宿泊期間 ：2026年4月15日（水）以降

料金 ：72,500円～（2名様1室利用時、1泊2食付き、1名様あたり、税込）

滞在のタイムスケジュール例

貸切温泉確約プランの詳細・ご予約はこちら :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=01974448-2805-70ec-b214-b82563cbef81&checkin=2026%2F04%2F22&checkout=2026%2F04%2F23&type=rooms&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=POS13%2CPOS15&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY

13:00 酵素風呂でデトックス／貸切温泉でくつろぎの湯浴み時間

15:00 チェックイン 客室で湯上がりの一杯

18:00 ご夕食 北海道食材に発酵を掛け合わせた創作会席

21:00 バーにて、北海道産ワインをオールインクルーシブで

小樽リトリート 蔵群 by 温故知新について

小樽市街地から車で約20分、スキーリゾートとしても人気の高い朝里川温泉に佇む全19室の宿です。

建築家・中山眞琴氏が「閑」をテーマに設計した館内には趣の異なる客室が並び、窓の先には里山の景観が広がります。

すべての客室に天然温泉風呂を備え、夕朝食時のお飲み物、バーでのご飲食、客室内ミニバー、ルームサービスをオールインクルーシブで提供いたします。

＜施設概要＞

所在地：〒047-0154北海道小樽市朝里川温泉2-685

客室数：19室

定員数：73名

チェックイン：15:00

チェックアウト：11:00

駐車台数：19台

送迎サービス：小樽築港駅から送迎可（事前予約制）

電話番号：0134-51-5151

公式サイト：https://otaru.by-onko-chishin.com/

Instagram：https://www.instagram.com/okcs_kuramure_otaru/

株式会社温故知新について

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より3年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。

その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年：2011年2月1日

資本金：3億2,500万円 （2026年1月時点）

事業内容：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter) ：https://twitter.com/okcs_official

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs.official/