熊本県熊本市LINE公式アカウントの多言語化をサポート

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスとtranscosmos online communicationsは、2026年3月30日より熊本県熊本市に対して、LINEを活用した行政のDXツール「KANAMETO」の「配信メッセージの自動翻訳機能」を追加提供し、同市LINE公式アカウントにおける多言語対応を支援しました。

熊本市では、2018年からLINE公式アカウントの運用を開始し、イベント・子育て・健康・くらしの安全など多岐にわたる情報を配信してきました。

2026年3月30日、KANAMETOの「配信メッセージの自動翻訳機能」の導入によって、熊本市LINE公式アカウントが多言語化されました。日本語のほか、英語、中国語（簡体／繁体）、韓国語、インドネシア語、ネパール語、ベトナム語によるメッセージ配信に対応しています。

熊本市LINE公式アカウントを友だち追加すると、各言語で受信設定の回答を促すメッセージが表示されます。利用者は、情報を受け取りたい言語を登録すると、希望の言語に翻訳されたメッセージを受信できます。併せて、日本語原文の配信を希望すると、翻訳済みメッセージと日本語のメッセージのどちらも受け取ることが可能です。

また、KANAMETOのリッチメニュー切替機能と組み合わせることで、日本語以外の言語での情報配信を希望した利用者に対して、該当言語に翻訳したリッチメニューを表示できます。

※「配信メッセージの自動翻訳機能」の詳細は、下記のページをご参照ください。

https://kanameto.me/solution/auto-translation.html

■今後の展望

トランスコスモスとtranscosmos online communicationsは、「KANAMETO」の提供を通じて、住民の利便性向上と行政の業務効率化を両立する地域DXを推進してまいります。

■KANAMETOについて

「KANAMETO」は、トランスコスモス株式会社とLINEヤフー株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパンの合弁会社であるtranscosmos online communications株式会社が開発・提供する、LINEを活用した行政のDXツールです。住民が登録した情報を届けるセグメント配信や、FAQ（よくある質問）に自動応答するチャットボット、防災情報の発信、道路や公園の不具合の通報受付、マイナンバーカード交付等の窓口予約、チャットによる育児相談、粗大ごみ収集の申込受付とオンライン決済など、様々な住民サービスのデジタル化に活用されています。行政情報配信・SNSカウンセリングなどの用途で、300を超える地方自治体が有償契約中です。(URL： https://kanameto.me/)

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（transcosmos online communications株式会社について）

transcosmos online communications株式会社は、トランスコスモス株式会社とLINE株式会社（現LINEヤフー株式会社）の合弁会社として、2016年5月に設立されました。2017年10月には米国セールスフォース・ドットコムの投資部門であるSalesforce Venturesからも出資を受けています。LINEのプラットフォーム・ユーザー基盤とトランスコスモスの営業・開発力などを活かし、行政と住民のより良い関係構築を実現するさまざまなソリューション・サービスの提供に向けて取り組むGovTech（ガブテック）ベンチャーです。2017年9月にはLINEを活用した行政のDXツール「KANAMETO」を開発、販売を開始しています。(URL：https://transcosmos-online.com/)

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp