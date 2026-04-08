世界No.1ポータブルファンブランド*JisuLifeからプレミアムラインが販売開始

JISULIFE TECHNOLOGY株式会社

コンパクトで大風量、本体にエコレザーを使用したハンディファン「Handheld Fan Pro1 Mini」と驚異の最大40時間の長時間駆動が可能で本体にアルミニウム合金を使用したハンディファン「Handheld Fan Pro1 S」を2026年4月8日(水)より販売開始いたします。

米国・東南アジア・中国を中心にポータブルファンで世界No.1*のシェアを誇るJisuLifeグループの日本法人、JISULIFE TECHNOLOGY株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：清原 健司）は、ポータブルファンブランド「JisuLife（ジスライフ）」において、プレミアムラインである「Handheld Fan Pro1 Mini」「Handheld Fan Pro1 S」を2026年4月8日（水）よりJisuLife 公式オンラインストア（https://jisulife.co.jp）、総合オンラインストアAmazon.co.jp、楽天市場、Qoo10、TikTok Shop、および一部家電量販店等にて順次販売を開始いたします。

◼︎JisuLife Handheld Fan Pro1 Miniについて

Handheld Fan Pro1 Miniは、小さなバッグに収まるコンパクトなサイズに100段階の風量調節機能と最大30時間の長時間バッテリー性能が詰め込まれています。また、ボディにはエコレザーを使用し、肌触りが良く、見た目にも美しい、持っていて心地の良いデザインとなっています。加えて、特徴的な機能として、好きな香りを入れることができるアロマホルダーが付属しており、気分や空気を変える香る風を作り出すことができます。

スマホと同じ、サイズも重さも

スマートフォンとほぼ同じ180g。小さなバッグに収まりやすいコンパクトデザインで、どこへでも気軽に持ち運べます。

独自の送風機構で、コンパクトで大風量

独自開発の3相ブラシレスモーターとタービンブレード（羽根）が生む、圧倒的な大風量。ささやくような微風から強風まで、100段階の風量調整が可能。

30時間の長時間バッテリー

製品ごとに異なる羽根の空気抵抗に合わせて、モーターや駆動プログラムを個別にチューニング。無駄な発熱やエネルギーロスを抑え、バッテリー効率を最大化。

こだわりの安心設計

内蔵された保護チップが過電圧・過電流やモーター短絡などを多重で保護。さらに、指や髪を巻き込まない高密度な金属メッシュガードを採用することで、使用時の安全性を高めます。また、誤作動防止ロックを搭載しておりバッグやポーチの中での誤作動を防ぎます。

レザーの質感とアロマの香り

肌触りがよく、傷や汚れに強いエコレザーを採用。またマグネット式アロマホルダーを搭載しており、好みの香りを纏った心地よい風を感じることができます。

◼︎JisuLife Handheld Fan Pro1 Mini 販売情報

特設ページはこちら(https://jisulife.co.jp/pages/pro1-mini)です

販売価格

Handheld Fan Pro1 Mini（ハンドヘルドファンプロワンミニ）： 8,580円（税込）

販路情報

店頭

ケーズデンキ / コジマ / ビックカメラ / ロフト / ヨドバシカメラ

※一部店舗を除く

オンライン

JisuLife 公式オンラインストア(https://jisulife.co.jp/products/pro1mini) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKLRF29J) / 楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/jisulifejapan/) / Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1192427621) / TikTok Shop(https://www.tiktok.com/view/product/1734414103065429667?_svg=1&checksum=66b61c0df1a61dde6a8fb8076010fddeb7ddd522bb28d06a55f60a795446fd8f&encode_params=MIIBUQQMpjR9WB6k54s_va84BIIBLYhcPOlYVNiau_UpHvn1DKPSRgHGt9ed8DcCafD0FvQM1RQ-GFhmV-vreybZZodkIkqzt-poyytL1yDPuw7AlaWjHTWfu_pfy3_Wt3YK2K38lJwjG_IP0LClLC4ILuiABZxd0sXvN-mgYXjbA5Ok10hc6WfqkrsaZ14803CVha2SfbmvrFwKGA7sQCwRvD203CybsGgoCx_rb9B0mRj6E-RyPvg0_mFHrk2Hkkapf2TkAWZWpq8t5-GszBy8ZBe0vSSDhgoa14ZZbwveLKSp0Zc_lv6TiF9dIchSkhXd9WkFxA3JgHHlWSqNqyQ7tXlbkFcPRu3jMWrdkz1TYouVq7IcyFY2vkxEHRmMlhQPeVGDeBhVYmkAUKtRgeCw06qozQVprGbRpBvEQhfvo7YEENM6j5sj_ktqscYL0NHB114%3D&og_info=%7B%22title%22%3A%22JisuLife+%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3+Pro1+Mini+%E3%80%90%E5%B0%8F%E5%9E%8B+%5C%2F+30%E6%99%82%E9%96%93%E9%95%B7%E6%99%82%E9%96%93%E9%A7%86%E5%8B%95+%5C%2F+%E9%A2%A8%E9%87%8F100%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E8%AA%BF%E6%95%B4+%5C%2F+%E6%90%BA%E5%B8%AF%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+%E6%89%8B%E6%8C%81%E3%81%A1%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+USB-C%E5%85%85%E9%9B%BB+%5C%2F+%E5%8D%93%E4%B8%8A%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB+%5C%2F+%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%80%91%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fp16-oec-sg.ibyteimg.com%5C%2Ftos-alisg-i-aphluv4xwc-sg%5C%2F17d0523d096c4685883d200eb719abc2~tplv-aphluv4xwc-resize-webp%3A260%3A260.webp%3Fdr%3D15582%26t%3D555f072d%26ps%3D933b5bde%26shp%3D7745054a%26shcp%3D9b759fb9%26idc%3Dmy2%26from%3D2001012042%22%7D&sec_user_id=MS4wLjABAAAALoO6QqFTDQt8tpbsDjoFET1m9QbJ3-iuJYVSxj4ogDoeNuPuKYufMzDM2ixKdqMt&share_app_id=1180&share_link_id=AE865FE3-EAF3-4A24-919E-77BF8DE2597A&share_region=JP&social_share_type=15×tamp=1775563013&trackParams=%7B%22source_page_type%22%3A%22product_share%22%2C%22traffic_source%22%3A7%2C%22enter_from_info%22%3A%22product_share_outside%22%2C%22device_id%22%3A%227308356134514247169%22%2C%22enable_shop_tab_popup%22%3A1%2C%22traffic_source_list%22%3A%5B6%2C7%5D%7D&tt_from=copy&u_code=F1%3AKF%3AD03B4GMC&ug_btm=b1478%2Cb6661&unique_id=jisulife.jp&user_id=7592844525967393812&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy)

◼︎JisuLife Handheld Fan Pro1 Sについて

Handheld Fan Pro1 Sは、最大40時間という驚異の長時間駆動を実現しました。100段階の風量調節ローラーを搭載しており、ささやくような微風から空気を切り裂くような強風まで自由自在に調整ができます。ボディにはアルミニウム合金を使用。美しく、手に馴染む質感でどこへでも持ち運びたくなる一台です。

独自の送風機構で、圧倒的な大風量

独自開発の3相ブラシレスモーターと航空工学に基づいたタービンブレード（羽根）を搭載。100段階の調節により、ささやくような微風から、周囲の空気を切り裂くような強風まで、高回転と安定した出力を実現。

40時間の長時間バッテリー

製品ごとに異なる羽根の空気抵抗に合わせて、モーターや駆動プログラムを個別にチューニング。無駄な発熱やエネルギーロスを抑え、バッテリー効率を最大化。

美しいアルミニウムボディ

本体素材には、アルミニウム合金を使用。美しく、手に馴染む質感でどこへでも持ち運びたくなる一台です。

こだわりの安心設計

内蔵された保護チップが過電圧・過電流やモーター短絡などを多重で保護。さらに、隙間が狭いガードにより送風口も吸気口も指や髪を巻き込みづらい安心設計。また、誤作動防止ロックを搭載し、バッグやポーチの中での誤作動を防ぎます。

コンパクト設計

独自のエアフロー設計により、小型ながら送風面積が大きく強い風を実現。バッグに収まりやすいコンパクトデザイン。

◼︎JisuLife Handheld Fan Pro1 S販売情報

特設ページはこちら(https://jisulife.co.jp/pages/pro1-s)です

販売価格

Handheld Fan Pro1 S（ハンドヘルドファンプロワンエス）：6,980円（税込）

販路情報

店頭

ケーズデンキ / コジマ / ビックカメラ / ロフト / ヨドバシカメラ

※一部店舗を除く

オンライン

JisuLife 公式オンラインストア(https://jisulife.co.jp/products/pro1s) / Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKL1LGQD?th=1) / 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/jisulifejapan/HP01SJ/) / Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1192427897) / TikTok Shop(https://www.tiktok.com/view/product/1734414133779334819?_svg=1&checksum=773e224a44f3f705fb9fa8fff0cd064a3aaac0edeed06eef95da0dcd5396dbf0&encode_params=MIIBUQQMcq7Up9CISaHeq0biBIIBLbjEaYyDvQnyb5PfqpmKBV1yIOrakReT30sJOPnQFScZiQvj7lRyPq1NPxVFRYicrwPXjD3bkIMPu90-zqIvg82RULWY5YFl59h_UKpxWMlHGqyzgvBhEUf46FX1HV6XHxkVuvu1Wc56cxacRCbPMavfo0TwRNbOG0p2JwebLei37zE9LpKcNAQGLWG7GfV-uzEcfUClYW6-LnCQ7zT_YHWzBvcoeSoWKP8Zg9ghBuez_7pKODkX5KHkcf_rxXhcdkrO8WFP-4lEHiSNAMtzafZ9BjtcYC_givgCL-F12bOVA2K0TRv_SqZMs8NcY4SKeuqizxdzO3TttgDzaKY0XgDwrOC2VSFLwRKr4Wm7lTC6t8DcnW88Zf3BwOerzps_9E1Qciu2zEZEQ5LNcMEEEAEAX0CgvE8E7Ee2vIOs7cY%3D&og_info=%7B%22title%22%3A%22JisuLife+%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3+Pro1+S%E3%80%90%E5%B0%8F%E5%9E%8B+%5C%2F+40%E6%99%82%E9%96%93%E9%95%B7%E6%99%82%E9%96%93%E9%A7%86%E5%8B%95+%5C%2F+%E9%A2%A8%E9%87%8F100%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E8%AA%BF%E6%95%B4+%5C%2F+%E6%90%BA%E5%B8%AF%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+%E6%89%8B%E6%8C%81%E3%81%A1%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+USB-C%E5%85%85%E9%9B%BB+%5C%2F+%E5%8D%93%E4%B8%8A%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F+%5C%2F+%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB+%5C%2F+%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%80%91%22%2C%22image%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fp16-oec-sg.ibyteimg.com%5C%2Ftos-alisg-i-aphluv4xwc-sg%5C%2Fca88174d64504bbb905702afdf9a98c0~tplv-aphluv4xwc-resize-webp%3A260%3A260.webp%3Fdr%3D15582%26t%3D555f072d%26ps%3D933b5bde%26shp%3D7745054a%26shcp%3D9b759fb9%26idc%3Dmy2%26from%3D2001012042%22%7D&sec_user_id=MS4wLjABAAAALoO6QqFTDQt8tpbsDjoFET1m9QbJ3-iuJYVSxj4ogDoeNuPuKYufMzDM2ixKdqMt&share_app_id=1180&share_link_id=CEBC3B7E-DD31-4225-B41D-A0119C1B58B0&share_region=JP&social_share_type=15×tamp=1775563046&trackParams=%7B%22source_page_type%22%3A%22product_share%22%2C%22traffic_source%22%3A7%2C%22enter_from_info%22%3A%22product_share_outside%22%2C%22device_id%22%3A%227308356134514247169%22%2C%22enable_shop_tab_popup%22%3A1%2C%22traffic_source_list%22%3A%5B6%2C7%5D%7D&tt_from=copy&u_code=F1%3AKF%3AD03B4GMC&ug_btm=b0%2Cb6661&unique_id=jisulife.jp&user_id=7592844525967393812&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy)

◼︎JisuLife Handheldシリーズ比較表

※バッテリー駆動時間は風量を最小モードに設定した場合の最大駆動時間です。

◼︎JISULIFE TECHNOLOGY株式会社について

JISULIFE TECHNOLOGYは、4年連続世界No.1のシェア*を誇るポータブルファンブランドJisuLifeの日本法人です。Feel Goodをビジョンに掲げ、先進技術と洗練されたデザインを組み合わせた製品づくりに取り組んでいます。

*出典：JisuLifeは、世界販売金額において4年連続世界No.1のポータブルファンブランドです。データ出典：ユーロモニター・インターナショナル上海。2021年から2024年の各ブランドのポータブルファン世界販売金額を測定。製品の販売、マーケティング、流通のために他社に商標の使用を許諾しているブランドは除外。ポータブルファンとは、USBケーブルを介して電力が供給される小型の扇風機と定義する。（2025年7月調査実施）