株式会社みんがく、「大学赤本シリーズ」の教学社と共同開発

株式会社みんがく

株式会社みんがく（本社：東京都中央区、代表取締役：佐藤 雄太）は、株式会社世界思想社教学社（本社：京都市、代表取締役：上原 寿明）と共同で、入試小論文に特化したAIを開発し、そのAIを搭載した問題集「赤本AIシリーズ」が、2026年4月6日より全国の書店およびオンライン書店にて発売されたことをお知らせいたします。

■ 入試小論文における課題をAIで解決

小論文は、明確な正解が存在しないため、受験生自身による評価が難しく、これまで「書き方の理解」などインプット中心の学習に偏りがちでした。一方で、実力向上にはアウトプットとフィードバックの反復が不可欠であるにもかかわらず、その機会は十分に提供されていませんでした。

また、学校現場においても、小論文指導には高度な専門性と多くの時間が求められるため、十分な添削指導が難しいという課題がありました。

■ 「スクールAI」を基盤とした小論文特化AIを開発

本シリーズに搭載されているAIは、株式会社みんがくが提供する教育特化型生成AIプラットフォーム「スクールAI」を基盤に開発されたものです。

教学社が長年蓄積してきた大学入試分析の知見と、小論文指導の専門家の指導ノウハウをもとに設計された評価ロジックを、みんがくのエンジニアリングによって再現。入試小論文に最適化されたAIアドバイス機能として実装しました。

■ AIによる即時フィードバックで自学自習を実現

「赤本AIシリーズ」では、受験生が手書きした答案をスマートフォンやタブレットで撮影することで、

- 4つの観点別評価- 10段階の総合評価- 良い点・改善点の具体的フィードバック

を即時に得ることができます。

これにより、これまで難しかった小論文の自学自習を可能にし、受験生は場所や時間を問わず、質の高いアウトプット学習を繰り返すことができます。

■ 教育現場の負担軽減と学習機会の拡張へ

AI利用イメージ

本AIの活用により、教員による添削業務の負担軽減が期待されるとともに、生徒一人ひとりが主体的に学びを深める環境の実現に寄与します。

実証実験に参加した生徒や教員からも、

- 「自分の答案の評価と改善点が明確になった」- 「自宅でも小論文対策ができる」

といった声が寄せられており、新たな学習体験として高い評価を得ています。

■「赤本AIシリーズ」概要

■ 今後の展開

- 定価：各2,750円（本体2,500円）- 仕様：A5判、208～224ページ- ウェブページ（赤本オンライン）：https://akahon.net/akahon/ai4月6日発売- 『AI診断つき小論文問題集［文系―人文・教育］（2027・2028年度受験用）』（ISBN978-4-325-27281-6）- 『AI診断つき小論文問題集［文系―社会科学］（2027・2028年度受験用）』（ISBN978-4-325-27282-3）- 『AI診断つき小論文問題集［医歯薬系］（2027・2028年度受験用）』（ISBN978-4-325-27283-0）- 『AI診断つき小論文問題集［看護・医療系］（2027・2028年度受験用）』（ISBN978-4-325-27284-7）5月下旬発売- 『AI診断つき小論文問題集［テーマ型・資料型］（2027・2028年度受験用）』（ISBN978-4-325-27285-4）

株式会社みんがくは、教育現場におけるAI活用を推進し、学習の個別最適化と教員の業務負担軽減の両立を目指してまいります。今後もパートナー企業との連携を通じて、新たな学びの形を創出してまいります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社みんがく

担当 広報担当

MAIL：info@mingaku.net

【株式会社みんがくについて】

「次世代の教育のスタンダードを創る」株式会社みんがく

株式会社みんがくは、「次世代の教育のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、教育現場の課題にテクノロジーの力で応えることを使命とするEdTechカンパニーです。全国の教育者が協力して運営していた合同オンライン自習室サービスを母体に2021年に法人化しました。以来、教育サービスの開発、教育機関向けのコンサルティング・研修、教育メディアの運営など「教育×テクノロジー」を軸に幅広く事業を展開しています。現在は、生成AIを活用したプラットフォーム「スクールAI」の開発に注力。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。2025年1月には、さらなる開発推進・全国展開の本格化に向けて、株式会社サクシード（証券コード：東証グロース9256）との資本提携を発表しました。

URL：https://school-ai.mingaku.net/company/

【株式会社 世界思想社教学社について】

「挑む人の、いちばんの味方」ー赤本 教学社

教学社（きょうがくしゃ）は株式会社 世界思想社教学社の教育図書出版部門として1951年に設立され ました。1954年に創刊した大学入試の過去問題集「大学赤本シリーズ」（通称“赤本”）は、369大学552 点の刊行点数（2027年版）で全都道府県を網羅しており、70年以上に渡って多くの受験生の挑戦を支 えてきました。近年はチャンネル登録者数が7万人を超えるYouTube「赤本チャンネル」や「赤本オンライン」など、デジタルやオンラインを通じた支援も行っています。赤本AIにより、さらに受験生に寄り添った新しい学習サービスを実現してまいります。

ウェブサイト（赤本オンライン）：https://akahon.net/

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