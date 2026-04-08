MCデジタル・リアルティ、NRTキャンパス（千葉県 印西市）にて、3棟目となるNRT14データセンターを開業

MCデジタル・リアルティ株式会社MCデジタル・リアルティ「NRT14データセンター」外観

2026年4月8日、東京発 - データセンター、コロケーション、相互接続ソリューションを日本国内にて展開するMCデジタル・リアルティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 山下 康平、以下：MCDR）は、千葉県印西市のNRTキャンパスにて、NRT14データセンター（以下：NRT14)を新規開業いたしました。

2021年開業のNRT10データセンター、2024年開業のNRT12データセンターに次ぐNRTキャンパス第3棟目となり、NRTキャンパスのサーバー用電源容量は合計で約100MW規模に拡大します。NRT14では最先端GPUに適合した高電力・高密度対応の液冷・空冷ハイブリッド環境を備え、多様化するAIインフラ需要に対応します。

高密度AIワークロードに対応する液冷・空冷のハイブリッド環境

NRT14は、日本国内で液冷認証を取得した先進的なデータセンターの一つです。（※1）100kW超の高密度AIワークロードをはじめ、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）、機械学習、仮想・拡張現実などの用途において、高い性能と効率を両立した安定的な運用を可能にし、運用コストの削減にも貢献します。

さらに、GPUサーバーの安定稼働に最適な、液冷と空冷が共存可能なハイブリッド型ファシリティを提供しています。ラックあたり最大150kWの高密度コロケーションサービスに加え、低レイテンシかつ高速なネットワーク環境を備え、首都圏で高まるAIインフラ対応データセンターへの需要に対応します。

（※1） 関連プレスリリースhttps://www.mc-digitalrealty.com/260121JP

複雑化するITインフラの一元管理を可能にするグローバルプラットフォーム

デジタルトランスフォーメーション（DX）やテクノロジーが国境を越えて加速する中、当社は「ビジネスとデータの出会いの場 Meeting Place」をミッションとして掲げています。NRTキャンパス内の各データセンターは相互接続サービス「キャンパスコネクト」によりシームレスに接続されるため、お客様はデータセンター間の距離を意識することなく、キャンパス全体のスケールを生かした柔軟なラック拡張が可能となります。また、クラウド・ネットワーク・ITサービスやプライベートAI等からなる広大なエコシステムへの高速・セキュアなアクセスを実現する相互接続ソリューション「ServiceFabric (R)」によって、NRTキャンパス-KIXキャンパス間や、Digital Realtyが展開する300超の海外DC、様々なサービスプロバイダーとの接続等、より広範な都市・サービスへの接続を提供します。

さらに、世界6大陸30カ国以上／55都市以上／300カ所以上のデータセンター拠点で、お客様、パートナーならびに1100のクラウド・ITサービス、1200のネットワークサービス等から成る充実したデータコミュニティを提供するデジタル・リアルティのオープンでグローバルなデータセンタープラットフォーム「PlatformDIGITAL (R)」を利用することによって、複雑化するハイブリッドITインフラの一元管理を実現し、ビジネスの革新と成長に欠かせないリアルタイムかつ効率的なデータ活用が可能になります。

加えて、NRT14では、環境負荷の低減を通じた持続可能な社会の実現とお客様のITインフラの脱炭素化を支援すべく、既存のデータセンターと同様、コロケーションサービス用データホールで使用する電力は実質100%再生可能エネルギーとなる予定です。当社は今後も、環境負荷の低減に寄与する有効な取り組みを検討し、推進してまいります。

MCデジタル・リアルティ 代表取締役社長の山下 康平は今回のデータセンター開業について、次のように述べております。

「NRTキャンパス3棟目となるNRT14データセンターを開業できますことを大変うれしく思います。生成AIの急速な普及やクラウドサービスの高度化を背景に、高密度電力供給能力、先進的かつ効率的な冷却技術、ならびに高い運用信頼性を備えたデータセンターへの需要が一段と高まる中、次世代AIインフラへの対応を加速させるべくNRT14開業の運びとなりました。今後も首都圏はもとより、国内におけるAIインフラ拠点の開発とサービスの質の向上に努め、お客様のデジタルトランスフォーメーション、イノベーションの推進を支援してまいります。」

NRT14 データセンター概要

■所在地：千葉県印西市NRTキャンパス内

■延床面積：22,867平方メートル

■サーバー用電源容量：25MW

■収容可能ラック数：約 2,800 ラック

■建物構造：地上 6 階、免震構造

MCデジタル・リアルティについて

MCデジタル・リアルティ株式会社は、三菱商事と米国Digital Realty Trust Inc.による対等出資の合弁会社として2017年9月に設立されました。日本にてコロケーションサービス、相互接続ソリューションを含めたデータセンターサービスを幅広く展開します。

三菱商事の不動産・インフラ投資の知見、顧客網と、業界大手Digital Realtyのデータセンタープラットフォーム「PlatformDIGITAL(R)」、世界6大陸にまたがる300以上のデータセンターコミュニティを活かした高品質なITインフラの提供を通じ、お客様のビジネス拡大、イノベーション創出と社会の発展に貢献します。

MCデジタル・リアルティの詳細は https://www.mc-digitalrealty.com/(https://www.mc-digitalrealty.com/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8F%E3%81%8B%E3%80%81%E5%BD%93%E7%A4%BELinkedIn%E3%82%92%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)をご覧いただくか、当社LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/mc-digital-realty/)をフォローしてください。