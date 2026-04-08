属人化解消の第一歩を応援！UIを刷新した「ジョブステ（Create!JobStation）」がスタートキャンペーンを開始

インフォテック株式会社

業務フロー型マニュアルツール「ジョブステ（Create!JobStation）」を提供するインフォテック株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：高杉 晋）は、「属人化解消スタートキャンペーン」を開始しました。無料利用や導入支援を通じて、業務整理の立ち上げを応援します。

ジョブステで踏み出す「属人化解消スタートキャンペーン」

この度、ジョブステは画面デザインの刷新により操作性とユーザー体験（UX）を向上させ、これまで以上に現場で活用しやすいツールへと進化しました。

これにより、はじめて業務整理に取り組む企業でも、無理なく運用をスタートできる環境が整っています。

本キャンペーンでは、そうした業務整理の”はじめの一歩”を後押しするため、選べる2つの特典を用意しました。先着20社限定で、2か月分の利用料無料または50万円相当の導入支援を提供します。

キャンペーン詳細はこちら :https://createjobstation.jp/news/cjs_20260408/

背景：業務の属人化とツール導入のハードル

多くの企業では、「特定の担当者しか業務内容を把握していない」「担当者が代わると業務品質が安定しない」「引き継ぎのたびに時間がかかる」といった、業務の属人化に関する課題が顕在化しています。このような状況では、異動や退職によって業務が滞るリスクがあるほか、業務品質のばらつきや教育コストの増大といった問題につながります。

業務における様々な課題

属人化の解消に向けて、業務マニュアルの整備に取り組む企業も増えていますが、文書型のマニュアルでは業務の流れや判断ポイントが伝わりにくく、現場で活用されないケースも少なくありません。そのため、業務フローを可視化し、進行と手順を一体で管理できるツールへの関心も高まっており、ジョブステもその一つとして注目されています。

一方で、従来と異なる新しいアプローチは、使い方や運用イメージがしにくく、導入に踏みきりにくい側面もあります。こうしたハードルを解消し、実際の活用イメージを具体的に持っていただくために、操作性とユーザー体験（UX）の向上を図るUI刷新を契機に、「属人化解消スタートキャンペーン」を開始しました。

「属人化解消スタートキャンペーン」について

キャンペーン詳細はこちら :https://createjobstation.jp/news/cjs_20260408/

本キャンペーンでは、導入の進め方に応じて2つの特典を用意しています。

■特典１：まずは自社で試したい企業向け利用料2か月分無料

自社で業務整理を進めながら導入を進めたい企業向けの特典です。

オンボーディングを受けながら業務手順を登録し、実際の業務で活用できます。

まずは1つの業務から運用を開始し、2か月の無料期間でジョブステの運用イメージを具体的に把握できます。

■特典２：しっかり運用を開始したい企業向け最大３業務 50万円相当の導入支援

自社での業務整理や業務作成に不安がある企業向けの特典です。

導入支援サービス（まるごと支援プラン）をベースに、業務整理からジョブステへの業務登録までを支援し、スムーズに運用を開始できる状態までサポートします。

ヒアリングを通じて業務整理を進めるため、実際の業務に即した形で運用を開始できます。また、業務の作成方法も理解できるため、その後の業務追加や改善にも継続して取り組みやすくなります。

キャンペーン概要

特典１：まずは自社で試したい企業向け特典２：しっかり運用を開始したい企業向け[表: https://prtimes.jp/data/corp/2455/table/40_1_328e674a7e00ac4d2e9f8fef519007af.jpg?v=202604081051 ]

◼︎製品紹介

キャンペーン詳細はこちら :https://createjobstation.jp/news/cjs_20260408/ジョブステ（Create!JobStation）とは

ジョブステは、業務の手順をフロー形式で可視化し、誰でも迷わず業務を進められるように導く「業務フロー型マニュアル」です。業務の属人化を防ぎ、全体の進捗管理を大幅に効率化します。企業が業務の属人化を解消し、業務改善に向けた一歩を踏み出すための基盤として活用できます。

製品サイトトップページ- 製品サイト

製品サイトではジョブステの特長や活用シーンを紹介しています。

また、概要資料のダウンロードや製品デモを製品サイトからお申し込みいただけます。

＜ジョブステ 製品サイト＞

https://createjobstation.jp/

■サービスに関するお問い合わせ

インフォテック株式会社

Create!JobStationセールス担当

お問い合わせフォーム https://createjobstation.jp/contact/

- Create!JobStation（ジョブステ）は、インフォテック株式会社の登録商標です。