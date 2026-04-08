コンプライアンス対応をAIで代行する「AI BPOコンプライアンス対応代行サービス」の無料トライアルを開始

株式会社AIセキュリティソリューションズ

AIセキュリティソリューションズ株式会社（本社：東京都、以下当社）は、セキュリティ審査・コンプライアンス対応業務を代行する「AI BPOコンプライアンス対応代行サービス」について、本日より無料トライアルおよび無料相談の提供を開始しました。

本サービスは、生成AIを活用し、セキュリティチェックリストの回答作成・ISMS/Pマーク対応補助・規程やマニュアルの更新・KYC書類の確認補助など、コンプライアンス関連の定型業務を一括で代行するものです。年々増え続ける審査・監査対応の負担を大幅に軽減します。

無料トライアルでは、実際の業務データを用いて処理精度や工数削減効果を事前に確認できます。

■ 背景・課題

コンプライアンス・セキュリティ対応は企業の信頼維持に不可欠ですが、取引先や認証機関から求められる対応項目は年々増加しています。

- 取引先ごとに異なるセキュリティチェックリストへの回答作成に、毎回大きな工数がかかる

- ISMS・Pマークなどの認証維持に伴う規程更新や証跡管理が特定の担当者に集中している

- 法改正・規制変更への対応が後手に回り、対応漏れのリスクが高まっている

当社はこれまでの業務支援を通じて、コンプライアンス対応の定型業務が短期間で効果を発揮しやすい領域であると判断し、本サービスの提供を開始しました。

■ サービス概要

サービス名: AI BPOコンプライアンス対応代行サービス

提供開始: 2026年4月8日

提供形態: BPO型（業務量に応じた従量課金）

無料トライアル: 実データを用いた1週間の検証

対応形式: チェックリスト・規程文書・ログデータ

納品形式: 回答済みチェックリスト・更新済み規程・監視レポート

■ サービスURL

https://ai-prototype.jp/bpo/lp/7

■ 対応業務

- セキュリティチェックリストの回答作成

- ISMS・Pマーク対応補助（規程更新・証跡整理）

- 社内規程・マニュアルの更新・整備

- 異常検知・ログ監視の補助

- KYC書類の確認補助

■ 特徴

１. 実業務で検証できる無料トライアル

実際の業務データを用いた検証が可能で、導入前に処理精度や削減工数を確認できます。

２. システム導入不要のBPO型

新たなシステム開発や設定は不要で、既存の業務フローを大きく変更せずに利用できます。

３. AIと人によるハイブリッド処理

AIによる自動処理に加え、専任スタッフによる確認を行うことで、精度と安定性を確保します。

４. 過去回答の蓄積による効率化

過去のチェックリスト回答や規程文書をナレッジとして蓄積し、類似の審査には過去回答をベースに素早く対応します。利用を重ねるほど回答精度と処理速度が向上し、毎回ゼロから作成する手間がなくなります。

■ 担当者コメント

「審査書類への対応に追われる時間を、限りなくゼロに近づけたい。それが私たちの目標です。『チェックリストの回答だけで1週間かかる』『規程の更新が追いつかない』――そうした負担から解放されるために、まずは無料トライアルで効果をお確かめください。」

（AIセキュリティソリューションズ株式会社）

■ 無料トライアル・無料相談

無料トライアル: 実業務データで1週間検証

無料相談: 業務ヒアリング・導入範囲・費用試算

所要時間: 約30～45分（オンライン）

申込方法: Webフォーム

URL: https://forms.gle/541XuEXZBre2CcVx9

■ 会社概要

社名: AIセキュリティソリューションズ株式会社

所在地: 東京都渋谷区恵比寿西２丁目８－４ EX恵比寿西ビル５F

事業内容: AI業務代行（BPO）・AIコンサルティング

URL: https://ai-security-solutions.co.jp/