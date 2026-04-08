Sansan、商談処理自動化でインサイドセールスの生産性改革。工数60％削減を実現

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する”決まる商談が自動で増える”AIインサイドセールス「immedio（イメディオ）」が、経理AXサービスを展開するSansan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：寺田 親弘、以下Sansan）に導入されたことをお知らせします。

Sansanが提供する経理AXサービス「Bill One」の事業拡大に伴い、インサイドセールス組織では商談創出数のさらなる増加が求められていました。一方で、商談調整や営業振り分けなどのオペレーションは人手による作業に依存し、行動量拡大のボトルネックとなっていました。immedio導入により商談処理の自動化を実現し、商談処理工数を60％削減。削減した時間を架電活動に充てることで行動量を高め、ヒューマンエラーのリスクがない安定した商談創出オペレーションを構築しました。

immedio導入の背景

SansanのBill One事業部では、事業成長に伴いインサイドセールス組織の役割が拡大し、より多くの商談創出が求められていました。しかし、実際の商談調整業務は、営業のカレンダーを確認しながら担当営業を手動で特定し、空き時間を探して日程を確定するというアナログな運用に依存していました。

企業規模や提案モジュール、エリアなど複数条件を加味した振り分けが必要で、判断と確認はすべて人が対応。さらにZoom URLの発行や招待メール送信なども人力で行っており、1件あたり約15分の処理時間が発生していました。本来架電に使える時間が事務作業に割かれ、組織全体の行動量拡大のボトルネックとなっていました。

導入の決め手

immedioの検討では、単なる工数削減だけでなく、組織全体のオペレーション安定化という観点も重視されました。商談調整業務ではZoom URLの発行漏れや招待メール送信漏れなどのヒューマンエラーのリスクがあり、顧客体験の観点からも課題となっていました。社内検討では、商談処理を自動化することで工数削減とミス防止を同時に実現できる点が評価されました。

現場メンバーやマネジャーと連携しながら実運用を前提とした検証を行い、段階的に改善を重ねたうえで本格導入を決定。商談処理の自動化を通じて、再現性の高い商談創出オペレーションの構築が可能になる点が導入の決め手となりました。

導入後の成果

（左から）Bill One事業部 事業企画部 Revenue Ops Design & Management 田所優美様、Bill One事業部 セールスディベロップメント部マネジャー 花山ほのか様

immedio導入後、商談処理にかかる時間は1件あたり約15分から6分へ短縮され、約60％の工数削減を実現しました。削減できた時間を架電活動に充てることで、1日あたりの架電数は約10件増加。行動量を高めることで商談創出活動の生産性向上につながりました。

また、Zoom URL発行漏れや招待メール送信漏れなどのヒューマンエラーのリスクもゼロへ。営業への商談差配も自動化され、担当営業の偏りも解消されました。人に依存しない商談オペレーションが構築されたことで、インサイドセールスと営業双方の業務が安定し、組織全体の営業生産性向上を支える基盤として活用されています。

NEXT immedio-日程調整URL運用の集約でさらなる顧客体験向上へ

今後は、日程調整URLの運用をimmedioへ集約し、さらなる業務効率化と顧客体験向上を目指しています。現在は顧客とメールで日程調整を行う際、担当営業ごとに個別の調整URLを作成して送付する必要があり、インサイドセールス側で営業担当者の特定やスケジュール確認などの作業が発生しています。これらをimmedioに集約し、事前に設計したルーティングロジックに基づいて最適な営業へ自動接続する仕組みを構築することで、インサイドセールスは共通URLを送付するだけで商談設定が完結するようになります。日程調整業務のさらなる効率化とミス防止を実現し、スピーディーで再現性の高い商談獲得プロセスの確立を進めていきます。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/sansan-billone-case-study/

Sansan株式会社

代表取締役：寺田 親弘

所在地：東京都渋谷区桜丘町1-1

渋谷サクラステージ 28F

事業内容：

働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

コーポレートサイト：

https://jp.corp-sansan.com/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、”決まる商談が自動で増える”AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

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