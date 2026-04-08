ベトナム子会社に太陽光発電システムを導入

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、2050年までにバンドーグループのCO2排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラル実現に向けて、クリーンエネルギーの活用などを推進しています。

今般、この取り組みの一環として、Bando Manufacturing (Vietnam) Co., Ltd.（ベトナム）の工場屋上に太陽光発電システムを設置し、4月から稼働を開始しましたので、お知らせいたします。

【太陽光発電システムの概要】

設置場所 ： Bando Manufacturing (Vietnam) Co., Ltd.

発電能力 ： 554.4kw

年間発電量（予測）： 1,956 MWh/年（工場使用電力の約26%に相当）

CO2削減量 ： 約408t-Co2/年

当社グループにおいては、国内全工場のほか、Bando Manufacturing (Thailand) Ltd.(タイ)やBando (India) Pvt. Ltd.(インド)、Bando Belt (Tianjin) Co., Ltd.（中国・天津）、Bando Iberica, S.A.（スペイン）への太陽光発電システムの導入など、クリーンエネルギーの活用を積極的に進めております。今後も引き続き、CO2排出量の削減など気候変動への対応を進めてまいります。

以上