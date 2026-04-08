【西武園ゆうえんち】アトラクションから的を撃つ、アトラクションを的にして撃つ、日本初※１の新アトラクション「シューティング遊園地※２」登場！２０２６年４月２５日（土）～２０２６年５月６日（水・振休）

株式会社 横浜八景島

西武園ゆうえんち（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：西田知宏）では、所沢市出身のオードリー・春日俊彰さんが的となった新アトラクション「シューティング遊園地」を皮切りに、こども心をくすぐるゴールデンウィークイベントを、２０２６年４月２５日（土）～２０２６年５月６日（水・振休）に開催します。

２０２５年夏、「西武園ゆうえんちのプールの化身」に就任したオードリー春日さんから、西武園ゆうえんちへのあふれる愛を感じたため、今年は年間で愛情契約を結び「西武園ゆうえんち全部の化身」となって、春日さんの全てを西武園ゆうえんちに捧げてもらう事となりました！

新アトラクション「シューティング遊園地」は、園内各所にある「西武園ゆうえんちの化身」となった春日さんの顔の的を赤外線銃で狙います。アトラクションに乗りながら撃つ！動いているアトラクションを撃つ！！新しい体験型アトラクションの登場です。

また、夕日の丘商店街の住人たちが日頃の感謝を込めて開催する「夕日の丘商店街大花火大会」や、昭和から令和まで世代を超えて愛される“リカちゃん”のお誕生日撮影会など、西武園ゆうえんちのゴールデンウィークは、おとなもこどもも楽しめるイベントが盛りだくさんです！

■アトラクションに乗りながら撃つ！日本初の新アトラクション「シューティング遊園地」

園内各所に春日さんの顔の的を用意、その数なんと３０個。赤外線銃で的を狙い得点を競います。見事的に当てる事ができると、連携したスマートフォンからは「トゥース！」と春日さんおなじみのギャグが炸裂し点数が入ります！アトラクションに乗りながら撃つ！動いているアトラクションを撃つ！！新しい体験型アトラクションです。

赤外線銃貸出・返却場所：夕日の丘商店街 案内所

体験時間：約６０分間

対象アトラクション：メリーゴーラウンド、レオとライヤのジャングルダンスパーティー、

レオとライヤの夕日列車

料 金：無料（赤外線銃貸出時１丁につき保証金１，０００円が必要、返却時に返金）

注意事項：ご自身のスマートフォンで赤外線銃にあるＱＲコード(R)の読み込みが必要

※ＱＲコード(R)はデンソーウェーブの登録商標です。

■夕日の丘商店街の住人が贈る、空いっぱいのありがとう！「夕日の丘商店街大花火大会」

夕日の丘商店街の住人たちが、日頃の感謝を込めて花火大会を開催します！視界を埋め尽くすほどの至近距離で打ち上がる花火は、音やその熱さえも体中に染み渡る、西武園ゆうえんちならではの体験です。

夕日の丘商店街の住人たちと一緒に空を見上げ、掛け声を響かせれば、最高の夜になること間違いなし！

開催日：４月２９日（水・祝）、

５月２日（土）～５日（火・祝）

時 間：１９:３０～（約７分間）

場 所：レッツゴー！レオランド 特設ステージ

■「リカちゃん お誕生日撮影会 in 西武園ゆうえんち」

リカちゃんの誕生日の５月３日（日）にイベントを開催します。１日限りのスペシャルな内容でお届けし、リカちゃんと一緒に写真を撮ることもできます。

開催日：５月３日（日）

時 間：１１：００～、１３：００～、

１４：００～（各回約３０分）

場 所：レッツゴー！レオランド 特設ステージ

※リカちゃんと一緒に写真をご希望の方は別途整理券が必要です。整理券の配布時間についてはWebサイトをご確認ください。

※雨天決行・荒天中止

■ご家族そろって楽しめるステージショー

※荒天中止、天候・状況により内容が変更になる場合があります。

■一足早くプールを解放！「さざ波エリア」

夏日になることもあるゴールデンウィークに、今年も波のプールを解放します！常時約２０センチの波が立つ波のプールで、波打ち際に入って遊んだり、寄せては返すさざ波の音を聞いてリラックスしたり、水辺の涼しさを感じたり、思い思いのスタイルでお楽しみください。

開催日：４月２９日（水・祝）、５月２日（土）～５日（火・祝）

時 間：１０：００～１７：００

場 所：波のプール ※遊泳不可

■懐かしい遊びやおもちゃがたくさん！「昭和昔あそび」

まだ体験したことのない遊びやおもちゃに挑戦してみるチャンスです！

開催日：４月２９日（水・祝）、５月２日（土）～６日（水・振休）

時 間：１１：００～１６：００

場 所：夕日丘一丁目広場

内 容：コマ、竹馬、けん玉、縄跳び、大縄跳び、ダルマ落とし、

お手玉、ポックリ、一輪車、メンコ、フラフープ、

竹とんぼ

■夕やけレヂャー切符

１６：００以降の入園がおトクになる「夕やけレヂャー切符」は、エンターテインメントショーや食べ歩き・アトラクションなど、夕方からでも西武園ゆうえんちを堪能できるチケットです。

対象日：４月２９日（水・祝）、５月２日（土）～５日（火・祝）

時 間：１６：００以降入園可能

料 金：大人・中高生２，９００円、小学生・未就学児（３歳～）２，１００円

■ゴールデンウィーク期間の営業時間について

４月２５日（土）～４月２８日（火） １０：００～１７：００

４月２９日（水・祝） １０：００～２０：００

４月３０日（木）、５月１日（金） １０：００～１７：００

５月２日（土）～５月５日（火・祝） ９：００～２０：００

５月６日（水・振休） １０：００～１８：００

※詳細はWebサイト「営業時間」をご確認ください。

https://www.seibuen-amusement-park.jp/information/

＜関連資料＞

４月３日発表

「リカちゃん 夕日の丘舞踏会 in 西武園ゆうえんち」

https://www.seibuen-amusement-park.jp/20260403_rikachan_newsrelease.pdf

※1 ２０２６年３月時点、国内常設遊園地における株式会社マニューバー調べ、動く常設アトラクションを的にした園内回遊型シューティングイベントとして

※2 新アトラクション「シューティング遊園地」はゴールデンウィーク以降も営業します

※料金はすべて税込表示となっております。

※内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

○お客さまのお問合せ先

西武園ゆうえんちコールセンター TEL.(04)2929-5354

［受付時間 開園３０分前～閉園時間］