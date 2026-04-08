【4/12大阪・南港】ATC ECO EXPOで「エコ紙でぺたぺた！アートカレンダーづくり」を実施／高速オフセット

株式会社 高速オフセット▲サステナブル紙でつくる5月のカレンダー▲バナナペーパーシールが当たるカプセルトイ1回付

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）は、この度4月12日（日）に大阪・南港ATC内「おおさかATCグリーンエコプラザ（ATCビルITM棟11F）」で開催される「ATC ECO EXPO」にてサステナブル紙を使ったワークショップを実施いたします。

イベント開催概要

■ ATC ECO EXPO わくわくがいっぱい！ワークショップ

日時：2026年4月12日（日）10:00～16:00

主催・会場：おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ

エコをテーマとしたワークショップや企画が10以上集まるイベントです。ワークショップではエコ・環境について楽しく学び、体験・工作をします。入場無料!

https://www.ecoplaza.gr.jp/atc_eco_expo2026/

高速オフセット出展 ワークショップ内容

■エコ紙でぺたぺた！ アートカレンダーづくり

小豆、お米、バナナ、綿など、捨てられる素材が紙になるって知ってる？色も手触りも違う紙をうまく組み合わせて、自分だけのアートカレンダーを作っちゃおう。体験＋エコ紙シールが当たるカプセルトイ1回券付き！

スケジュール：4/12(日) 10:00～ 【随時受付制】

※10:00の回は定員に達しました。以降、当日随時受付となります。

費用：300円（体験＋カプセルトイ1回券付き）

※当日、ワークショップ受付にて現金でお支払いください

定員：各回6名

所要時間：20分程度

対象年齢：5歳以上

参加者の持参物：特になし

■ 参加者だけの特典！ 日付入りバナナペーパーシールがもらえます

アートカレンダーづくりに参加していただいた方には、高速オフセットのサステナブル紙プロジェクト「KAMIKEN」オリジナルバナナペーパーシールが当たるカプセルトイ1回券をお渡しします。（先着順、無くなり次第終了）

KAMIKENとは

▲シールのデザインイメージ ※予告なく変更となる場合がございます

「ワクワクする紙製品で、持続可能な世界をつくる」を目指し、サステナブル紙の普及に取り組む高速オフセットのプロジェクトチームです。企業のサステナブルな活動と消費者の日常生活を結びつけるパイプ役として、紙製品の製造やサステナブル紙をテーマとした啓発活動を実施しています。

■KAMIKENの活動

・1986年 毎日新聞社とその関連会社の出資により株式会社高速オフセット設立

・2008年 FSC(R)-COC認証(FSC-C020167)取得

・2023年 ワンプラネット・ペーパー(R)協議会入会。「エコプロ2023」にて紙研究所を初出展。KAMIKENプロジェクトを本格始動

・2024年 バナナペーパーの原料となる茎繊維をつくるザンビアを現地視察。大阪初開催のワンプラネット・ペーパー(R)フェスに初出展。子ども環境教育情報紙「エコチル」オフィシャルパートナープログラム2024に参画。小学生向けに工場見学を実施。「877人から始めるバナナ名刺プロジェクト」を開始。「エコプロ2024」にてサステナブル紙展を展示

・2025年 「エコチルSDGs探検隊！親子で学ぶジュニアSDGsキャンプ」に参画。「すいたクロス万博」にてワークショップ実施。株式会社類設計室が運営する学習塾「類塾プラス」と共創活動を実施。「エコプロ2025」に出展。

KAMIKEN公式サイト

https://www.kousoku-offset.co.jp/kamiken/

Instagram（サステナブル紙の印刷物アカウント）

https://www.instagram.com/kami_labo_team/

Instagram（サステナブル紙の研究アカウント）

https://www.instagram.com/kami_labo_study/

※サステナブル紙啓発チーム「KAMIKEN」の活動履歴は、KAMIKEN公式サイト内「お知らせ・メディア掲載」ページをご参照ください。

https://www.kousoku-offset.co.jp/kamiken/kamiken-news/

会社概要

社名：株式会社高速オフセット

本社所在地：大阪市西区北堀江2-5-24 KOUSOKU堀江ビル

コーポレートサイト：https://www.kousoku-offset.co.jp/

※PR Timesを見ての営業メール、電話は固くお断りいたします。