ヒトコム、専門学校 東京国際ビジネスカレッジと連携し、「学内開催型就職セミナー」開催

株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス

ヒトコムグループの中核企業で成果追求型営業支援事業を展開する株式会社ヒト・コミュニケーションズ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：花堂哲、以下「ヒトコム」）は、2026年4月21日、日本を含む世界22の国・地域出身の学生が集い共に学び、グローバル人財の育成を行っている学校法人創志学園が運営する「専門学校 東京国際ビジネスカレッジ（所在地：東京都台東区、校長：高橋有弥、以下「TIBC」）にて、留学生を対象とした「学内開催型就職セミナー」を開催することをお知らせいたします。（※本セミナーの企画・運営はヒトコムが主体・実施。なお、本セミナーにおける採用選考又は雇用契約は、各企業と学生との間で行われるものであり、教育機関はこれを保証・仲介するものではありません。）

■ 背景と目的

2024年度の外国人留学生在籍数は336,708人と過去最高を記録し、国内のグローバル化は加速の一途をたどっています。企業側の採用意欲は高いものの2025年度に留学生を実際に採用した企業は20.9％、留学生の国内就職率は依然として約5割※に留まっています。本セミナーでは、留学生採用における「二つの大きな課題」解消し、留学生と企業が共に成長できる新たな雇用機会の創出を目指します。

※出所：「外国人留学生／高度外国人材の採用に関する調査（2025年12月調査）」「外国人留学生の就職促進について（日本学生支援機構/文部科学省資料）」

留学生側の課題：

日本独自の業界研究や履歴書作成、面接対策等を自力で完結させることは依然として難しく、優れた能力を持ちながらも機会を逃すケースが少なくありません。

企業側の課題：

優秀な人材を求めつつも、日本語資格のみによる評価傾向や、複雑なビザ切り替え手続きへの心理的障壁から、日本人採用に依存しがちな現状があります。

※多くの学生が参加した昨年度の就職セミナー

■ 本セミナーが提供する「新たな価値」

ヒトコムは、これまでの留学生就職支援に関する知見を活かし、留学生と企業双方を支援する取り組みとして、以下の価値を提供します。

- 学校との連携による「接点強化」と事業理解の深化通常の就職フェアでは特定企業に学生が偏る傾向がありますが、本セミナーは学校との連携により 参加学生全員が各企業の事業内容やビジョンを直接聞く機会を設けます。これにより、企業の規模や知名度のみにとらわれない事業理解の機会を提供し、双方にとってより良い出会いを支援します。

2. 入社後の「成果」まで見据えた一貫支援

採用後のビザ切り替え手続きから入社に至るまでのプロセスをヒトコムがトータルでサポートしま

す。企業の事務的負担を大幅に軽減し、スムーズな受け入れを可能にします。また、採用後の定着や

パフォーマンス向上までを見据えたコンサルティングを実施。多角的な就職支援サービスを提供しま

す。

■ 開催概要

・開催日：2026年4月21日（火）

・場所：東京都内（詳細は参加企業様にご連絡）

・コンセプト：「グローバル人材×成長企業の共創」

・参加者：留学生約200名（予定）、参加企業数：15社（予定）

■ 今後の展望

ヒトコムは本取り組みを通じ、留学生が自らの専門性や技能を最大限に発揮できる社会の実現を目指します。単なるマッチングに留まらず、教育現場と産業界を強固に結びつけることで、日本のサービス産業全体の高度化と国際競争力の強化に貢献してまいります。

■ ヒト・コミュニケーションズについて

販売・営業・サービス分野において、クライアントニーズに成果で応える「成果追求型営業支援」をビジネスモデルにアウトソーシング事業を全国規模で展開。競争の激しい通信分野等で長年に渡り鍛えられたオペレーション力を武器にインバウンド・ツーリズム分野やスポーツ・エンタメ分野にも事業を拡大。直近では全国の主要空港におけるグランドハンドリングをはじめとする各種業務の受託や大阪・関西万博などの大規模イベントの運営受託まで多種多様なニーズを形にする「具現化の伴走者」として社会課題の解決に貢献してまいります。

■ 専門学校東京国際ビジネスカレッジについて

2003年に学校法人創志学園が開校した収容定員1300名規模の大型専門学校。「Heart-touching

Education」（感動の教育）を教育理念に掲げ、日本人学生と、世界各国から集まった留学生が共に学ぶ環境で、国際感覚やホスピタリティ精神を養い、世界へ通じる人財を育成。全国にある日本語教育機関の教職員が「自分の学生に進学を勧めたい学校」を選出する「日本留学AWARDS」において2013年から2021年までの９年連続入賞し、特に2017年から2021年にかけて５年連続で大賞を受賞し、殿堂入り果たしている。

【出展をご希望の企業様、および本件に関するお問い合わせ先】

本セミナーへの出展、または留学生採用に関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。

株式会社ヒト・コミュニケーションズ

営業統括本部 人材開発部 山岸

TEL：03-5952-1111 e-mail： ma-yamagishi@hitocom.com