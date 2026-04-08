「こどものとも」 創刊70周年記念商品 2026年4月15日(水)発売

株式会社 福音館書店

株式会社福音館書店 (代表取締役社長:佐藤潤一) は、1956年に創刊した月刊絵本「こどものとも」が創刊70周年を迎えることを記念して、『こどものとものてづくりブック』など、記念商品を4月15日(水)に発売します。

福音館書店の刊行する「こどものとも」は、子どもたちの好奇心や想像力を育む良質な物語を毎月届けている月刊絵本です。「一冊の本に一つのお話」という斬新なコンセプトのもと1956年に創刊され、これまでに『おおきなかぶ』『ぐりとぐら』『はじめてのおつかい』『ぐるんぱのようちえん』など数々の人気作が本誌から生まれてきました。

ぐりとぐら、だるまちゃん、ぐるんぱのようちえんなど人気絵本の料理の再現レシピ、絵本から着想を得た工作レシピを収録した『こどものとものてづくりブック』をはじめ、「ばばばあちゃん」「やまんばのむすめまゆ」シリーズといった人気シリーズの最新作と関連本、そして『はじめてのおつかい』の画家・林明子さんの絵本制作の舞台裏を紹介したファン必見の一冊など、「こどものとも」をより楽しめる作品を同時刊行します。

■記念商品作品概要

書 名：『こどものとものてづくりブック

絵本からうまれた料理と工作レシピ』

著 者：福音館書店こどものとも編集部 編

発 売 日 ：2026年4月15日

定 価：1,650円 (税込)

サ イ ズ ：27×20cm

内容紹介：「こどものとも」から生まれた料理と工作のレシピ本。

ぐりとぐら、だるまちゃん、ぐるんぱのようちえんな

ど人気絵本の料理の再現レシピ、絵本から着想を得た

工作レシピを収録。

書 名：『子どもを描く 林明子の世界』

著 者：福音館書店編集部 編

発 売 日 ：2026年4月15日

定 価：2,640円 (税込)

サ イ ズ ：24×19cm

内容紹介：『はじめてのおつかい』『こんとあき』など林明子の

絵本制作の舞台裏を紹介。絵本以外の絵、漫画、創作

童話、エッセイも収録。

書 名：『まゆとごちそう 春夏秋冬

七つのお話とお料理レシピ』

著 者：富安陽子 文／降矢なな 絵

発 売 日 ：2026年4月15日

定 価：1,980円 (税込)

サ イ ズ ：20×16cm

内容紹介：人気絵本シリーズ「やまんばのむすめまゆのおはなし」

山姥母さんのお話にあわせて11品の料理レシピを掲載。

書 名：『まゆとそらとぶくも

やまんばのむすめまゆのおはなし』

著 者：富安陽子 文／降矢なな 絵

発 売 日 ：2026年4月15日

定 価：1,320円 (税込)

サ イ ズ ：27×20cm

内容紹介：人気シリーズ「やまんばのむすめまゆのおはなし」

最新刊

書 名：『いたずらからす』

著 者：さとうわきこ 作・絵

発 売 日 ：2026年4月15日

定 価：1,320円 (税込)

サ イ ズ ：20×27cm

内容紹介：人気シリーズ「ばばばあちゃん」最新作。

作者さとうわきこさん生前最後の作品。

■「こどものとも 世界昔ばなしの旅セット」第三弾 (既発売商品)

「こどものとも」では、物語絵本に加え、世界各国の昔話を刊行し続けており、その数はこれまでに60点以上に及びます。今回、2026年に「こどものとも」が創刊70周年を迎えるにあたり、世界の昔話絵本全45冊を15冊ずつのセットにして、2024年から3年かけて毎年1セットずつ刊行してきました。『こどものとも世界昔ばなしの旅IIIセット（15冊）』がその最終編です。長い歳月をかけ、人々の口で語られ耳で聞くことで伝承されてきた昔話は、人生において大切な価値観や知恵がしっかりと織り込まれつつ、子どもたちにも受け止めやすい形になっています。

≪作品概要≫

セット名：『こどものとも 世界昔ばなしの旅III

セット』（15冊）

刊 行 日 ：2026年4月1日

定 価：19,800円 (税込)

サ イ ズ ：28×21×13cm

内容紹介：ヨーロッパ・アジアなどの地域で親し

まれるおはなしを15冊収録。

昔ばなしを楽しみながら、豊かに息づ

く文化に出会えるセットです。

■記念フェアと記念グッズについて

「こどものとも」に関連する絵本や読み物をラインナップした「こどものともフェア」を、4月下旬より全国900書店で実施いたします。

こどもとも70周年を記念し、ライブエンタープライズ「親子の時間研究所」と特別な限定販売の絵本グッズを作りました。『おおきなかぶ』や『きんぎょがにげた』など、選び抜かれた名作の世界観を大切にしながら、「大人が日常で楽しめる」デザインのステーショナリーやキーホルダーに仕上げました。懐かしさと、大人になった今だからこそ再発見できる絵本の魅力を、ぜひお手元でお楽しみください。

＜詳細URL＞https://oyako.live/oa5mx

＜販売店舗＞記念フェア開催店舗の一部

親子の時間研究所公式ストア (https://shop.oyakonojikanlabo.jp/)

■月刊絵本「こどものとも」について

子どもたちの自由な発想をはぐくむために「なんとしてもまったく新しい月刊の絵本をつくろう」と考えた編集者・松居直によって、1956年4月に創刊された“月刊の物語絵本”。「一冊の本の中に一つの物語」というコンセプトに加え、絵に気鋭の画家を積極的に採用するなど、野心的な試みに溢れていました。当初は売り上げが伸び悩むも、産経児童出版文化賞を受賞するなどして徐々に評価を獲得し、今なお続くロングセラー月刊誌となりました。作家と画家が心を傾け、新しい絵本の世界を切り拓いてきた試みは、『おおきなかぶ』や『ぐりとぐら』といった、今も読み継がれる作品を数多く生み出し、その後の日本の絵本出版に大きな影響を与えてきました。

こどものとも創刊号1956年4月号 『ビップとちょうちょう』