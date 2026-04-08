オンデマンド交通「のるーと」からタクシー配車が可能な連携モデルを実現

株式会社電脳交通

株式会社電脳交通（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：近藤 洋祐、以下「電脳交通」）、ネクスト・モビリティ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：日高 悟、以下「ネクスト・モビリ ティ」）、スペア・テクノロジーソリューションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 ：北野 勇磨、以下「Spare」）は、オンデマンド交通サービス「のるーと」アプリからタクシーの配車 依頼ができる連携モデルを実現しましたので、お知らせします。

本取り組みは、オンデマンド交通とタクシーといった異なる移動手段をシステムでつなぐことで、利用者にとって使いやすく、事業者にとっても無理なく導入・運用できる新たな地域交通モデルの実現を目指すものです。

背景

近年、地域交通を取り巻く環境は大きく変化しており、ひとつの移動手段だけで地域の移動課題に対応することが難しくなっています。人口減少や高齢化の進行、運転手不足の深刻化などを背景に、いわゆる「交通空白」の課題が各地で顕在化する中、地域に既にあるタクシーやオンデマ ンド交通などの交通資源を有効に活用しながら、住民の移動を持続的に支える仕組みづくりが求められています。

電脳交通は、全国のタクシー事業者とともに、クラウド型タクシー配車システム「DS」を通じて地域交通を支えてきました。一方、ネクスト・モビリティおよびSpareは、オンデマンド交通サービス 「のるーと」を通じて、地域特性に応じた柔軟な移動手段の提供に取り組んできました。

こうした背景のもと、3社は、オンデマンド交通とタクシーを連携させた新たな地域交通サービスの実現に向けて検討を進めてきました。その実現可能性や運用面での有効性を検証するため、福岡市東区アイランドシティにおいて、実際のサービス提供を想定した検証を行いました。

本連携について

本取り組みでは、電脳交通が提供するタクシー配車システム「DS」と、ネクスト・モビリティが提供 するAI活用型オンデマンド交通ソリューション「のるーと」（Spareが提供するAI活用Spare Platformを採用）を連携しています。これにより、利用者は「のるーと」アプリからオンデマンド交通の利用に加え、同一アプリ上でタクシーの配車依頼を行うことが可能となりました。

また、タクシー配車への対応にあたっては、タクシー事業者が既存の電脳交通の配車システムおよび車載タブレットを継続利用したまま運用できる構成としており、大きな運用変更や追加負担を伴うことなくサービス連携を実現しています。

クラウド型タクシー配車システム 「DS」について

クラウド型タクシー配車システム「DS」は、配車オペレーター用画面とドライバー用車載タブレットをセットにした配車システムで、タクシー事業者の業務効率化を実現します。現在、全国47都道府県で約650社・約2万3000台のタクシー車両に導入されています。

資料請求 :https://share-na2.hsforms.com/109IOECsUQNSiNSc1Hepk3w41c9fd?utm_sourse_ds=PRTIMES0408

オンデマンド乗合システム「のるーと」とは

のるーとは、決まったダイヤやルートがなく、お客様からのアプリ等での予約に応じてAIがリアルタイムで乗合が可能なルートを作成し、それに基づき運行するAI活用型オンデマンドバスです。お客様の利便性と運行の効率性の両立ができるバスとタクシーの中間のような新しい交通モードとして、LINE予約など幅広い世代への高い利便性を確保し、バス運転士不足など社会課題を解決する持続可能な公共交通を目指します。

「のるーと」お問い合わせ・資料請求 :https://www.next-mobility.co.jp/request/

本取り組みにより期待される効果

今後について

- 地域全体で、より柔軟に移動を支えることが可能にオンデマンド交通とタクシーを地域の状況に応じて組み合わせて活用することで、多様な移動ニーズに対応しやすくなります。- 新たな負担を抑えながら、地域交通の充実に貢献タクシーを地域交通の選択肢として組み込むことで、自治体は自ら担う役割を適切に整理し、過 度な負担をかけることなく、地域交通サービスの充実を図ることができます。- 利用者にとって、よりわかりやすく使いやすい移動環境を実現ひとつのアプリから複数の移動手段を利用できるようになることで、利用者が迷いにくく、よりス ムーズに移動できる環境づくりにつながります

3社は今後、本仕組みの他地域への展開も視野に入れながら、各地域の実情に応じた地域交通サービスの社会実装を進めてまいります。また、それぞれの強みを生かした連携を通じて、持続可能な地域交通の実現に貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社電脳交通

事業内容：タクシー事業全般の業務DX支援

HP：http://dennokotsu.jp

会社名：ネクスト・モビリティ株式会社

事業内容：AIオンデマンド交通運行管理システム提供および各種コンサルティング 公共ライドシェア支援事業、車両調達支援

HP：https://www.next-mobility.co.jp/

会社名：スペア・テクノロジーソリューションズ株式会社

事業内容：AI活用型オンデマンド乗合交通・ライドシェアシステムの提供

HP：https://www.spare.jp/