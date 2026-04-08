富士山麓の日帰り温泉「富士眺望の湯ゆらり」春限定メニュー販売開始

富士観光開発株式会社お狩場「しゃぶしゃぶ鍋」

富士観光開発株式会社（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3633-1 代表取締役社長 志村和也）が運営する山梨県・鳴沢村にある日帰り温泉施設「富士眺望の湯ゆらり」内のお食事処「ふじざくら」、「お狩場」で、2026年4月8日より春限定メニューの販売を開始しました。

お食事処ふじざくらでは、「甲斐甘味豚の黒酢豚定食」「冷やし山菜とろろそば」「信玄鶏のよだれ鶏」など、地元山梨の食材を使用したメニューをご用意しております。

また、お食事処「お狩場」では、通年人気のほうとう鍋に加え、新たに季節限定メニューとして「豚肉のしゃぶしゃぶ」を提供しております。

お風呂をご利用にならない方でも、お食事のみのご利用が可能です。富士山麓・富士五湖エリアへお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

詳細は公式ホームページ（https://www.fuji-yurari.jp/）をご確認ください。

お食事処ふじざくら春メニュー（一例）

甲斐甘味豚の黒酢豚定食 1,680円

冷やし山菜とろろそば 980円

信玄鶏のよだれ鶏 1,100円

月見つくね 900円

＜レギュラー人気メニュー＞

甲斐サーモン丼 1,320円

富士桜ポークのおろしとんかつ定食 1,730円

まぜほうとう 840円

ざるほうとう 765円

富士山カレー 1,200円

お狩場メニュー

ほうとう鍋 一人前 2,000円

（ごはん/とろろ/小鉢/漬物）

春限定 しゃぶしゃぶ鍋 一人前 2,800円

（ごはん/山かけ/刺身こんにゃく/小鉢/漬物）

※鍋メニューは全て2人前からの注文です。

富士眺望の湯ゆらりについて

目の前に富士山を眺めながらお風呂に浸かることができる「霊峰露天風呂」や「パノラマ風呂」の他、炭酸泉や洞窟風呂など全16種類のお風呂が揃う日帰り温泉施設です。館内には、お風呂の他にも、日頃の疲れを癒してくれるボディリフレッシュルーム「おあしす」や、地元山梨の食材を使用した料理が味わえるお食事処の「ふじざくら」、SL列車が食事を運ぶ個室のお食事処「お狩場」もございます。他にもお風呂上りにゆっくりお寛ぎいただける無料休憩室、迫力満点の富士山を眺める有料休憩室もございます。お風呂でリフレッシュした後は、館内の充実した設備でくつろぎのひと時をお過ごしください。

お風呂施設

[1階] 霊峰露天風呂・霊峰湧水風呂・洞窟風呂・香り風呂・蒸し風呂・サウナ・ 炭酸泉

[2階] 高見風呂・パノラマ風呂

[3階] 貸切風呂（幸福の石風呂・目薬の木風呂・炭風呂・桧風呂・かまど風呂・水晶風呂）

迎賓風呂

泉質：カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、硫酸塩、塩化物温泉（弱アルカリ性低張性低温泉）

効能：切り傷、やけど、慢性消化器病、虚弱体質、慢性婦人病、動脈硬化症、神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労回復、健康増進ほか

その他施設

[1階] お食事処【ふじざくら】（お狩場・大広間）・アカスリエステ

[2階] 受付処・売店・脱衣室・無料休憩処・リラクゼーションルーム

ボディリフレッシュルーム【おあしす】

[3階] 有料休憩室

富士眺望の湯ゆらり

〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村8532-5

TEL 0555-85-3126 FAX 0555-85-3136

URL https://www.fuji-yurari.jp/

■営業時間 平 日10：00～21：00（最終入館20：00）

土日祝10：00～22：00（最終入館21：00）

■入泉料 平 日 大人1,400円（貸バスタオル・貸タオル付）子供750円（貸タオル付）

土日祝 大人1,700円（貸バスタオル・貸タオル付）子供800円（貸タオル付）

◆アクセス：中央自動車道河口湖ICから本栖湖方面へ約15分 道の駅なるさわ隣り