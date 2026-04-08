昨季多くの支持を得た「楊柳ストレッチ パジャマスーツ(R)」全店舗で展開　通気量100cc※以上で清涼感に高級感をプラスした猛暑にも最適な1着

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、昨季は一部のカラーのみ全店舗展開しました、「楊柳ストレッチ パジャマスーツ(R)」を、今季は全カラーの3色を全店舗で販売開始しました。

本商品は、AOKI店舗およびにAOKI公式オンラインショップにて購入できます。

AOKI公式オンラインショップ（特集ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/pajamasuit/

■「楊柳ストレッチパジャマスーツ(R)」を猛暑に対応しアップデート

本商品に採用した楊柳素材は、ワッシャー加工による縦シボと光沢感のある素材が高級感を演出します。

ワッシャー加工により表面に凸凹がある生地のため肌に触れる面積が少なく、さらっとした着心地が特長。暑い夏に最適な素材です。今季の「楊柳ストレッチ パジャマスーツ(R)」は、昨年モデルよりもさらに高い通気性を付加し、「スーパーエアクール」シリーズとして展開。さらに、袖裏地のない仕様へ変更したことで着用時の肌への貼りつきが軽減され、さらに涼しく快適に着用できるよう進化しました。

パジャマスーツ(R)ならではの高いストレッチ性とラクな着心地も特長です。また、自宅での手洗いが可能なため経済的です。

■「楊柳ストレッチ パジャマスーツ(R)」商品特長

１.清涼感と高級感を兼ね備えた楊柳素材を採用

楊柳素材は、表面に凸凹がある生地感で肌に触れる面積が少ないため、さらっとした着心地が特長。

肌離れが良いため肌に貼りつく不快感を軽減することができ、暑い夏に最適な素材です。さらに、ワッシャー加工による縦シボと光沢感のある素材が高級感を演出します。

２.暑くなるこれからの季節にうれしい機能性

通気量100cc※以上の夏仕様アイテム「スーパーエアクールシリーズ」から展開しており、高い通気性が特長です。また、トリコット（タテ編み）生地のためストレッチ性があり、形態安定性も兼ね備えています。

ジャケットには消臭テープを付けることで汗のにおいを軽減し、自宅での手洗いが可能なため経済的です。

※通気量100ccとは、1平方センチメートルの面積を1秒で100ccの空気が通過すること

※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1161-c64ad1d88252e233097c4943eab1368c.pdf