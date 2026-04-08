TOJI、ジェイアール京都伊勢丹にて期間限定販売　三越伊勢丹グループのサステナビリティ活動 “’think good” に参画

TOJI株式会社

TOJI株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松田菜津紀）が運営するウェルネスブランド「TOJI（とうじ）」は、三越伊勢丹グループのサステナビリティ活動「think good ～きょうとつながる、つづく、あすへ～」（2026年4月8日 (水) ～4月12日 (日) ）の開催期間中、「染兎（そめうさぎ）」ブース内にWell Green Labとともに出店します。

「think good ～きょうとつながる、つづく、あすへ～」は、ジェイアール京都伊勢丹が開催する、環境に配慮したモノ・コトや地域に根ざした文化を紹介するイベントです。イベントは、5日間にわたって京都伊勢丹で開催され、京都をはじめ各地でサステナブルな取り組みを行うブランドや伝統文化の担い手に焦点を当てた商品や体験を通してその魅力を紹介します。若手農家や老舗企業の後継者など、次世代に受け継がれていく取り組みを紹介することで、何気ない日常の中にある持続可能な未来へつながるヒントを伝えます。

「think good」が掲げる、地域とのつながりや未来へ続く価値創出という思想は、TOJIがこれまで大切にしてきたものづくりの姿勢と深く共鳴するものです。TOJIは、日本の発酵文化に根ざした酒粕に着目し、その美容・健康価値を活かしたプロダクトを展開してきました。自然由来の原料のみを用いた無添加処方にこだわりながら、酒蔵や地域との丁寧な対話を重ね、素材の背景や文化、環境への配慮を大切にしたサステナブルな循環を意識したものづくりに取り組んでいます。

本出店では、イベント期間中にオープンする和の体験型セレクトショップ「染兎（そめうさぎ）」ブース内のWell Green Labエリアにて出店します。販売商品は、看板商品である酒粕バスパウダー「粕 -HAKU-」「杜 -MORI-」を中心にラインナップ。京都という日本の伝統と文化が息づく地において、TOJIの商品と世界観を直接体感いただける機会となります。

＜「think good ～きょうとつながる、つづく、あすへ～」開催概要＞

- 場所：ジェイアール京都伊勢丹10階- 催物場会期：2026年4月8日（水）～4月12日（日）10F催物場- 営業時間：午前10時～午後8時［最終日は午後6時終了］- 住所：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町- 特設ページ（詳細）：https://www.mistore.jp/store/kyoto/event_calendar/sustainable/sustainable.html

※TOJIは「染兎」ブース内のWell Green Labエリアにて出店します。

■「Well Green Lab」について（https://www.instagram.com/wellgreenlab）

「Well Green Lab」は、サステナブルやウェルネスなライフスタイルをより身近なものにし、地球や人のクオリティ・オブ・ライフに寄与することを目的としています。

日常をちょっと特別なものにする、さまざまなライフスタイルブランドが集まるポップアップイベント。生活を彩るアート、コスメ、フード、雑貨に至るまで、幅広いブランドや商品をご提案します。

■TOJIについて（https://toji-japan.com/）

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。2024年に事業を開始して以来、酒粕に着目し、その豊富な美容・健康にまつわる効果・効能について研究し商品開発を行ってきました。酒粕と厳選した素材とを調和させながら、心を込めて商品化するその過程では、関わるすべての人・地域とのつながりを大切にしています。また、地域の旅館や酒蔵との協業を通じて、グローバルなマーケティング支援や、地域の魅力を向上する事業にも取り組んでいます。

■本件に関するお問い合わせ窓口はこちら: info@toji-japan.com

※TOJIに関心を寄せて頂けるメディアさま、取り組みに共感をいただける酒蔵や生産者の皆さまとの新たな出会いも心より願っています。