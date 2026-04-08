2026年4月9日（木）発売｜Ballsey（ボールジィ）×manipuri（マニプリ）コラボコレクション登場

株式会社 トゥモローランド


Ballsey（ボールジィ）×manipuri（マニプリ）｜WHITE LINE限定コラボ



時代に流されない、上質なベーシックアイテムを提案する〈Ballsey〉の 『WHITE LINE』。



その洗練された世界観に〈manipuri〉の繊細で多彩な色使いが加わり、特別なコレクションが


誕生しました。

日本の職人技が息づくmanipuriは、2009年のデビュー以来、ハンドメイドならではの温もりある


デザインで多くのファンを魅了してきました。
今回、manipuriに書き下ろしていただいた特別なアイテムはBallseyならではの知性と品格をまとい、美しく佇みます。

manipuriとBallseyが紡ぐ物語をお楽しみください。



洗練とクラフトが融合する、特別なアイテム



Dress / \63,800


　Scarf-Tie Milano Knit / \39,600　Skirt / \49,500


Blouse / \77,000　Skirt / \49,500　Scarf Bag / \41,800


Blouse / \33,000　Scarf / \22,000


Scarf / \22,000


Blouse / \77,000


Hybrid Milano Knit / \39,600　Pants / \39,600

［発売日］
4月9日（木）

［展開店舗］


トゥモローランド各店(https://store.tomorrowland.co.jp/topics/detail/?article_id=1059616&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=prtimes_tmlw_manipuri_ballsey_20260403)