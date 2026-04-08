機器もジェルも、同じブランドで揃える時代へ。プロネイリスト向けトータルネイルブランド「ILY COCO（イリーココ）」本日4月8日、発売開始

株式会社Emutas

プロネイリスト向けトータルネイルブランド「ILY COCO（イリーココ）」が、本日2026年4月8日（水）正式にローンチしました。



公式オンラインストア（https://ilycoco.jp）にて、コードレスネイルマシン・コードレスダストコレクター・ハイブリッドライトの3機種と、HEMA・TPOフリーのトップ・ベースおよびカラージェル120色の販売を開始します。

ネイル機器とジェルを同一ブランドで両軸から設計することで、相性に関する課題への対応を図り、施術クオリティの向上と業務効率化の両立を支援します。

開発の背景

「ネイリストが機器やジェル選びで迷いにくい環境づくり」をコンセプトに、当ブランド「ILY COCO」は誕生しました。

国内のネイルサロン市場は拡大を続ける一方で、現場のネイリストからは長年一つの課題が共有されてきました。

「機器とジェルのメーカーが異なるため、どの組み合わせが最適か、試行錯誤に時間とコストがかかる」という問題です。

当ブランドは、美容機器開発で培った技術を背景に、ハードウェア（機器）とソフトウェア（ジェル）を両軸から設計・開発。ブランドが多数存在するメイクアップ領域のように、ネイル機器においても機能性とデザイン性を兼ね備えた”専門性・デザイン性・ジェルとの最適化”を三位一体で実現しました。

【製品詳細 ― ILY COCO ラインナップ】

ネイル機器

プロの現場で求められる性能を備えた製品群を展開。美容家電開発の知見を活かし、ブラシレスモーター・静音性・高トルク・高い吸引力・高速硬化など、サロンワークに必要な機能を追求しました。長時間の施術でもネイリストの負担を軽減し、快適な施術環境をサポートします。

■コードレスネイルマシン

○カラー：ベイビーピンク/ミルキーホワイト(全2色) 製品仕様： 電源方式: 充電式( リチウムイオン電池 ) / 消費電力：22W /サイズ：【ネイルマシン】約W75×D152×H43mm【ハンドピース】約139×Φ19mm /重量：【ネイルマシン】約342g【ハンドピース】約179g /回転数：0 ～ 35,000rpm / 充電時間：約2.5 時間※1連続使用可能時間: 約7.5 時間※2（最大回転速度で使用した場合）※1 電池残量や充電環境により変動します。※2 使用環境や使用状況により変動します。Cordless Nail Machine

BLDC モーター搭載。最大35,000rpm を誇る静音コードレスマシン。水洗い可能な先端部分防水設計と防塵対策設計。充電式で自由な施術スペースを実現します。

製品名：コードレスネイルマシン（リューター）

型番 ：nm001

※近日入荷予定

■コードレスダストコレクター

○カラー：ベイビーピンク/ミルキーホワイト(全2色) 製品仕様：電源方式：充電式( リチウムイオン電池 ) / 消費電力：30W /本体サイズ：約W231×D247×H75mm / 本体重量（AC アダプター除く）：約1020g / 吸引力調節：10 段階 /充電時間：約3 時間※1連続使用：可能時間約75 分※2（最大吸引速度で使用した場合）※1 電池残量や充電環境により変動します。※2 使用環境や使用状況により変動します。Cordless Dust Collector

10 段階設計、業界最大4,800rpm レベル集塵力を誇るコードレスダストコレクター。

リチウムイオン電池搭載で、コードに縛られない自由な施術環境を実現します。

製品名：コードレスダストコレクター(集塵機)

型番 ：dc001

■ハイブリッドライト

○カラー：ベイビーピンク/ミルキーホワイト(全2色) 定格電圧：AC100-240V 50/60Hz / 定格入力：DC24V / 1.5A / 消費電力：36W / 本体サイズ：約W280×D190×H115mm / 本体重量(AC アダプター除く)：約1185g / ランプビーズ：69 個/タイマー設定：4 モード(10秒/30秒/ 60秒/120秒)Hybrid Nail Light

69 個のLED/UV ライト搭載のハイブリッドライト。180°全方位硬化で、あらゆる角度から高効率に均一硬化。3 段階高さ調節で快適な施術をサポートします。

製品名 ：ハイブリットライト

（LED/UV 硬化ライト）

型番 ：hl001

全3機種は「ベイビーピンク」「ミルキーホワイト」の2カラーで展開。

高機能でありながらサロン空間に馴染む洗練されたデザインは、ネイル機器における当社独自の新基準を提示します。

ネイルジェル

ILY COCOのジェルは、韓国ネイルメーカーとの共同開発により誕生。ベース・トップ・全120色のカラージェルは、HEMA・TPOフリー処方を採用し、使用感にも配慮しています。

発色やツヤ感、密着性のバランスを追求し、サロンワークに適した仕上がりをサポートします。

カラージェルは単品に加え、テーマごとに構成された6色・3色のコレクション全20シリーズを展開。直感的に選べる、新しいカラー提案を可能にします。



■カラージェルコレクション Pick up １.

Sugare（シュガレ）

Sugar の派生語で甘さを抑えた造語。

甘さを抑えつつ、じゅわっとにじみ出る可愛さをシュガーのような質感と色で表現。

6色フルコレクション｜8ml ×6本セット内容：TN-001（オフホワイト）/ LM-001（サクラミスト）/ FL-001（ローズスピネル）/ SY-001（ピンクティントリップ）/ CH-001（ローズクォーツ）/ GL-001（シルバーソーダ）

■カラージェルコレクション Pick up ２.



Rosee（ロゼ）

ピンクの中に、ほんのり上品なゴールドが入ることで、花についた朝露のフレッシュさを表現。

6色フルコレクション｜8ml ×6本セット内容：TN-007（いちごミルク）/ LM-007（ネオンピンク）/ FL-007（ピンクサファイア）/ SY-007（ロゼミルク）/ CH-007（ロゼアメジスト）/ GL-007（イルミネーションライト）

■カラージェルコレクション Pick up ３.



Marble（マーブル）

マーブルのグリッタージェルをメインに、ちゅるんと感と上品な輝きで

大理石のような主張しすぎない高級感を表現できるコレクション。

6色フルコレクション｜8ml ×6本セット内容：CH-017（サテン）/ GL-017（ホワイトマーブル）/ FL-017（ピンクグレープフルーツ）/ LM-017（ベリーヴェール）/ AR-004（ウォームオーラ）/ TN-017（ミルクティーベージュ）

■トップ＆ベース

Top Gel Non-Wipe By MOZZI

[ 5g ]

拭き取り不要のノンワイプタイプ。

高粘度ジェルにより、黄ばみや傷を防ぎ、クリスタルのような

輝く艶を実現します。

Base Gel

[ 5g ]



ケラチン配合で爪を健やかに保ちながら、優れた高密着処方。

フィルインにも最適。

リフトを防ぎ、美しいネイルの土台を作ります。

販売情報・今後の展開

▼ 公式オンラインストア 4月8日順次オープン

http(https://ilycoco.jp/)s://ilycoco.jp/(https://ilycoco.jp/%E2%96%BC)

▼ 公式 Instagram アカウント

@ilycoco_official(https://www.instagram.com/ilycoco_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)



▼公式 LINE アカウント

ILY COCO_official(https://line.me/R/ti/p/@580zxvcm)

ILY COCOはプロネイリストが「使い続けたい」と感じられるブランドとして、ネイル業界のさらなる発展に貢献してまいります。

ILY COCO 広報事務局

＜本件に関するお問い合わせ先＞

メール：info@ilycoco.jp