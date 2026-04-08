東京の空に、願いを放つ。芝公園が“熱狂の台湾夜市”に染まる10日間。五感すべてをジャックする『屋台湾フェス 2026』開催！

株式会社ビー・エフ・シー

本場の台湾夜市を東京の中心で完全再現するイベント『屋台湾フェス2026～あつまれ！究極の屋台グルメ～』を、2026年5月15日（金）～5月24日（日）の10日間、都立芝公園4号地（御成門駅前）にて開催いたします。

今年のテーマは「五感で味わう熱狂台湾」。

一歩足を踏み入れれば、そこはまるで活気あふれる台湾の夜市。無数の提灯が並ぶ「映え空間」の中で、絶品グルメから幻想的なスカイランタン体験まで、心と身体を揺さぶる非日常体験をお届けします。

【五感を刺激する、5つの熱狂体験】

本イベントはただのフードフェスではありません。来場された皆様の「五感」すべてを満たし、台湾の夜市に迷い込んだかのような没入感を味わえる仕掛けをご用意しています。

【視覚】入口には大迫力の巨大台湾ドラゴン 会場を埋め尽くす赤い提灯の灯りと、特定日限定で夜空に舞い上がる100基のスカイランタンは、光に包まれる幻想的な光景です。さらに会場内には大迫力の「巨大台湾ドラゴン」が出現！思わず写真を撮りたくなる、SNS映え間違いなしの圧倒的なスケールで皆様をお出迎えします。

【嗅覚】食欲をそそる、本場台湾スパイスの魅惑的な香り 会場に一歩足を踏み入れると漂うのは、八角のスパイスが香る魯肉飯（ルーローハン）や、香ばしく焼き上がる割包（グアパオ）など本格的な屋台グルメの香り。一歩足を踏み入れれば、そこはもう台湾の夜市。立ち上る湯気とスパイスの香りが、あなたを異国の地へと誘います。

【聴覚】熱狂のステージライブと、食欲を刺激する美味しい「音」 会場では、台湾出身アーティストによる熱いステージライブを開催！ 本場の音楽でフェスの熱気を最高潮に盛り上げます。さらに、大鶏排（ダージーパイ）を頬張ったときの「サクッ！」という軽快な音など、ライブ感あふれる喧騒が会場全体を包み込みます。

【味覚】定番から最新まで！ 究極の絶品屋台グルメが大集結 絶妙な辛味の台湾麻婆豆腐、濃厚なコクの紅焼牛肉麺、風味豊かな牡蠣オムレツなど、お腹を満たす本格フードが勢揃い。食後に嬉しい台湾かき氷やタピオカミルクティーなどの絶品スイーツまで、本場の味を余すところなく堪能できます。

【触覚】「手持ち提灯」の温もりと、昔懐かしい夜市遊び体験 来場者特典として全員に「手持ち提灯」をプレゼント。自らの手で灯りを持ち歩く没入感をご体験ください。さらに、台湾の伝統的な「お面作り」や、昔懐かしい夜市遊びの定番「輪投げ」など、大人も子どもも直接触れて夢中になれる体験コンテンツも充実しています。（※小学生以下は入場無料です）

【熱気溢れる台湾料理が登場！】

定番のガッツリ飯から話題のスイーツまで。究極の台湾グルメが大集結！ 濃厚なコクが自慢の「紅焼牛肉麺」や風味豊かな「牡蠣オムレツ」 、そして名店が贈る「台湾小吃」の数々。 お腹を満たした後は、ふわふわの「台湾かき氷」や「タピオカミルクティー」で甘いひとときを。 選びきれないほどのラインナップで、あなただけの“美味しい台湾”が見つかります。

■ 【各日先着100名・予約不可】夜空へ願いを放つ「スカイランタン体験」

台湾の伝統行事であるランタン（天燈）飛ばしを、芝公園で体験！ それぞれの願いや想いを書き込んだランタンを一斉に夜空へ浮かべる、参加型の特別イベントです。事前のネット予約は一切不可。当日会場を訪れた方だけが体験できるプレミアムな時間です。

実施日程：5/15(金)、16(土)、17(日)、19(火)、21(木)、23(土)、24(日)

販売開始：対象日の18:00より、会場内「台湾物産ブース」にて販売

価格：1基 4,000円（※各日100個限定、売り切れ次第終了）

スケジュール： 19:00引換開始／20:00打上予定 ※雨天時や荒天時は中止となります。

【開催概要】

イベント名： 屋台湾フェス2026～あつまれ！究極の屋台グルメ～ in 芝公園御成門駅前

開催日時： 2026年5月15日（金）～5月24日（日）

平日 15：00～21：30/土日祝日 11：00～21：30

（最終入場受付 20:30 ／ 飲食・雑貨販売・ゲーム終了 21:00）

※雨天決行（荒天時は中止）

会場： 都立芝公園4号地（港区芝公園3-2）

アクセス：

都営三田線「御成門駅」A6出口より徒歩1分

東京メトロ日比谷線「神谷町駅」3番出口より徒歩10分

都営大江戸線「大門駅」A6出口より徒歩10分

JR「浜松町駅」北口より徒歩10分

※ご注意：最寄り駅は「芝公園駅」ではありませんのでお気を付けください。

入場料：

大人 500円（中学生以上）/小人 無料（小学生以下）

大人料金には入場特典の手持ち提灯が付きます。

公式サイト： https://yataiwan-fes.jp(https://yataiwan-fes.jp)

チケット： https://www.kkday.com/product/182044?cid=12407&ud1=PRTIMES(https://www.kkday.com/product/182044?cid=12407&ud1=PRTIMES)