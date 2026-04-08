東京メトロとFiTは資本業務提携契約を締結、東京メトロが15億円を出資　沿線へのLifeＦitフィットネスジムの早期拡大を目指します！

東京地下鉄株式会社

（東京メトロ 代表取締役社長：小坂 彰洋（写真左）、FiT 代表取締役：加藤 恵多（写真右））

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）とフィットネスジム「LifeFit」を運営する株式会社FiT（本社：京都府京都市、代表取締役：加藤 恵多、以下「FiT」）は資本業務提携契約を締結し、東京メトロからFiTへ15億円を出資します。本提携を通じて、東京メトロ沿線における出店をこれまで以上に加速し、健康で住みやすい街づくりを目指してまいります。

FiTは、「暮らしにフィットネスを」を企業ミッションに掲げ、誰もが手軽に健康増進に取り組める世界を目指し、健康寿命の延長、社会保険料の削減など日本の社会問題解決を目指すヘルステックスタートアップで、コア事業として最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」を運営しております。

「LifeFit」は、リアル空間にIT技術や手軽に通える仕組みをかけ合わせることにより、リーズナブルな料金体系、続けやすい顧客体験で、日本人向けに扱いやすい充実したマシン設備を24時間利用可能としており、利便性と品質を両立した新たなジム運営を実現しています。また、LifeFitユーザーのジムへの来店回数や、フィットネスデータを元にアクションに応じたリワードを提供する、ケンコーポイントプログラムを行っており、日本の健康市場の活性化を目指しております。

これまで東京メトロとFiTは、2025年3月のフランチャイズ契約締結後、2025年4月には「LifeFit 葛西駅店」、2025年9月には「LifeFit 上池袋店」、2026年3月には「LifeFit 東陽町店」を開業し、多くのお客様にご利用いただいております。

今回の資本業務提携により、東京メトロ沿線の居住エリアを中心に出店を進めていき、2027年度末までに20店舗、数年かけて沿線を中心に50店舗規模への拡大を目指してまいります。また、両社の中長期的に強固なパートナーシップを実現し、多角的な事業連携を行っていくことで、沿線にお住まいのお客様の健康づくりに貢献してまいります。

また、今回の資本業務提携を記念して、東京メトロポイントクラブ「メトポ」会員様を対象に、LifeFit全店舗で利用可能な30日間無料お試しクーポンを配布いたします。

東京メトロはFiTが提唱する「暮らしにフィットネスを」に共感し、両社でのフランチャイズ契約と店舗展開、今回の中長期的なパートナーシップを実現する運びとなりました。今後も両社の強みを生かし、気軽に健康づくりができる社会の実現に向けた取り組みをさらに推進してまいります。

東京メトロ・ＦｉＴ資本業務提携 詳細

１． 提携の背景

東京メトロはこれまで、東京マラソンのプレミアパートナーとしての支援や、バーチャルマラソンイベント、スケートボードパーク「ＲＡＭＰ ZERO（ランプゼロ）」の運営などを通じ、スポーツによる健康増進と地域活性化を進めてまいりました。これらの取り組みは、豊かな生活の基盤となる「心身の健康」を支えるためのものであり、沿線地域において気軽に健康づくりができる環境の提供を目指しています。こうした背景を踏まえ、2025年より、両社でフランチャイズ契約を締結、1号店として「LifeFit 葛西駅店」を開業しております。

FiTは、「暮らしにフィットネスを」を企業ミッションに掲げ、IT活用・最新鋭のフィットネスジム『LifeFit』を展開してまいりました。現在、直営・フランチャイズ合わせて全国320店舗、アクティブ会員数23万人を突破しております【図１】。2022年2月のLifeFitリリース以降、フランチャイズモデルの拡大と全国展開により事業は順調に拡大しており、次のステージへの飛躍に向けた成長投資の原資及び、中長期での価値の創出に向けた資本構成の一環として今回の資本提携を実施しています。

今回の資本業務提携の実現により、両社におけるフランチャイズ契約店舗の出店拡大を行っていくほか、両社の中長期的なパートナーシップから多角的な事業連携を行っていくことで、沿線の様々なエリアにお住まいのお客様が、気軽に健康づくりができるように貢献してまいります。

【図１】 LifeFiｔの店舗数・会員数の推移

２． 今後の展開

東京メトロは「LifeFit」の展開を通じて、沿線地域における魅力ある街づくりに貢献するとともに、近隣にお住まいの皆様のＱＯＬ（生活の質）向上を目指します。今後は、当社沿線の居住エリアを中心に整備を進め、2027年度までに20店舗の開業、数年をかけて沿線を中心に50店舗規模への拡大を目指していきます。

また、両社の中長期的に強固なパートナーシップを実現し、多角的な事業連携を行っていくことで、沿線にお住まいのお客様の健康づくりに貢献してまいります。加えて、東京メトロは1日平均684万人（2024年度）の乗降客数という豊富な顧客接点を活かし、「LifeFit」の認知度アップを図ります。

３． 両社長コメント

◎東京地下鉄株式会社代表取締役社長 小坂彰洋 コメント

東京メトロは2025年4月に「LifeFit葛西駅店」を第１号店として開業して以来、近隣のお客様を中心に多くのご利用をいただき、LifeFitのサービスが魅力的であることを実感しております。この度の資本業務提携により、両社の強固なパートナーシップを実現することで、この魅力的なフィットネスジムを沿線に展開し、様々なエリアにお住まいのお客様が、気軽に健康づくりができるように貢献してまいります。

◎株式会社FiT代表取締役 加藤恵多 コメント

東京メトロとFiTは2025年4月に「LifeFit葛西駅店」を開業以来、フィットネス分野の協業に着手いたしました。この1年で両社が手がけるLifeFit店舗の手応えと、またLifeFit事業の成長性が高まったことで、強固なパートナーシップを結ぶことによる更なる価値の創出ができると考え、今回の資本参画が実現されました。

東京メトロ駅沿線へのLifeFit出店拡大はもちろんのこと、1人でも多くの方にフィットネスから

健康を届け、豊かな街づくりに貢献できるよう、懸命に取り組んで参ります。

４． メトポ会員様向けLifeFit30日間無料お試しクーポンの配布

東京メトロポイントクラブ「メトポ」会員様を対象に、LifeFit全店舗で利用可能な30日間無料お試しクーポンを配布いたします。

- 対象者： 2026年4月9日（木）時点でメトポ会員かつ、DM（ダイレクトメール）受取設定をされている方- 利用可能期間： 2026年4月10日（金）～2026年6月30日（火）- 受取方法： 対象者様へ送付されるDMをご確認ください

【参考】株式会社FiTについて

FiTは、最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」を運営しております。

「LifeFit」は、リアル空間にIT技術や手軽に通える仕組みをかけ合わせることにより、リーズナブルな料金体系、続けやすい顧客体験で、日本人向けに扱いやすい充実したマシン設備を24時間利用可能としており、利便性と品質を両立した新たなジム運営を実現しています。

社名：株式会社FiT

所在地：京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町537番地20 FIS御池ビル405

代表者：加藤 恵多

創業：2020年12月

URL：https://fitinc.jp

お問い合わせ先：pr@fitinc.jp