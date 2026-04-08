「CLIP STUDIO PAINT」が、台湾の大規模国際イベント「台中国際アニメーションフェスティバル」に協賛

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、4月3日（金）から4月6日（月）に台湾で開催された国際イベント「2026 台中國際動漫節（台中国際アニメーションフェスティバル）」に協賛しました。本イベントは、来場者数30～35万人を見込む台湾の大規模イベントの1つです。

セルシスは本イベントへの協賛を通じて、アンケート回答者への「CLIP STUDIO PAINT」の配布などを行い、潜在ユーザーである現地のクリエイターやアニメーション・マンガファンとの接点を強化し、ブランド認知向上と新規ユーザーの獲得を図るものです。

本イベントでは、「あみあみ」や東立出版社といった日台の大手エンタメ企業などの企業ブース出展をはじめ、「アニメーションの限界なき世界」をテーマに、アニメーション・マンガ・ゲーム・フィギュアといったアニメーション業界のあらゆる分野を網羅する様々な企画が行われました。

台中国際アニメーションフェスティバル公式サイト：

https://www.ccpa.org.tw/tcca/index.php?tpl=14

今後も、様々な施策を通じて新規ユーザー獲得に努め、グローバルでの収益拡大を目指してまいります。

「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するペイントアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに提供しています。全世界で6,000万人以上（*）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



IR・投資家情報：https://www.celsys.com/irinfo/

IRアンケート：https://www.celsys.com/irinfo_questionnaire/

IRメールマガジン：https://www.celsys.com/irinfo_magazine/

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