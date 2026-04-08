【マイナビ TGC 2026 A/W】2026年9月19日（土）横浜アリーナにて開催決定！テーマは“NEW GRAVITY”。せいら、なごみ、生見愛瑠、矢吹奈子、ゆうちゃみら豪華出演者第1弾解禁！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて、『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2026 A/W）を開催いたします。

■『マイナビ TGC 2026 A/W』開催決定！テーマは“NEW GRAVITY”。

東京ガールズコレクション（TGC）は2025年に記念すべき20周年を迎え、15都市にて、TGCを含む25ものイベントを開催、さらに、“世界と日本をつなぐ”新たなTGCを目指し、インドネシア・ジャカルタでもTGCを開催するなど、多種多様なステークホルダーの皆様、そしてご来場いただいたお客様と共にアニバーサリーイヤーを駆け抜けました。

この20年間でTGCが築き上げたのは、単なるトレンドの集積地ではありません。

あらゆる才能、熱狂、そして次代のスタンダードを引き寄せ、それらを鮮やかに交差・共鳴させることで、全く新しい価値を放つ「巨大な磁場」です。

『マイナビ TGC 2026 A/W』のテーマは“NEW GRAVITY”。

ファッション、エンタテインメント、テクノロジー、そして社会課題。

すべてのエネルギーが強烈な引力によってひとつに重なり、まだ見ぬ未来を動かす圧倒的なうねりへと変わる。

ここは、未来が生まれる最前線。

さあ、この新たな引力の中心・TGCで、世界を塗り替える一歩を踏み出そう！

今回の『マイナビ TGC 2026 A/W』のキービジュアルは、抽象と具象を往来しながら、ドローイング・デザイン・抽象表現など、ジャンルを横断した制作に挑戦している；たぬきねいり；氏に描き下ろしていただきました。

＜；たぬきねいり；氏コメント＞

“NEW GRAVITY”という言葉を、目に見えない“惹かれ合う力”として捉えました。形も質感も異なる私たちは、それぞれが孤立しているようでいて、どこかで必ず引き寄せ合い、助け合っています。私は絵を描き始めてまだ一年半ほどですが、このような機会をいただけたこのご縁自体が、ひとつの引力のように感じています。チャンスをいただけたことを光栄に思います。

同世代の皆さんが、TGCという鮮やかな景色の中に自分の輪郭や心を重ね、新しい重力の中心になっていく瞬間を感じ取ってもらえたら嬉しいです。

■大注目の豪華出演者第１弾解禁！

写真、上段左から：【メインモデル】青島心、嵐莉菜、梶原叶渚、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、せいら、鶴嶋乃愛、なごみ、生見愛瑠、希空、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ ※50音順

メインモデルに、絶対的おしゃれリーダーせいら、SNS総フォロワー数470万人超え！令和を牽引するトレンドセッターなごみ、現在大ヒット公開中の映画『君が最後に遺した歌』ヒロイン役をはじめ、俳優として躍進する生見愛瑠、先週2026年4月1日（水）より放送中のドラマ『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』トリプル主演！アジアを中心としたグローバルな人気を集めている矢吹奈子、モデル・タレントとして国民的人気を誇るカリスマゆうちゃみが決定！さらに、青島心、嵐莉菜、梶原叶渚、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、鶴嶋乃愛、希空、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、ゆい小池（ゆいちゃみ）ら、ファッション界にとどまらず多彩なフィールドで活躍する人気モデルが大集結します！

■あなたの推しをTGCのランウェイへ。出演者リクエスト企画「#TGC出演希望」ランウェイ編がスタート(ハート)

TGC公式Xでは、大人気企画「#TGC出演希望」ランウェイ編がスタートしました！みんながTGCのランウェイで見たい出演者を大募集します(ハート)また、『マイナビ TGC 2026 A/W』の開催決定を記念して、デジタルギフト1,000円分が毎日5名様に当たるキャンペーンも同時開催中！応募は2026年4月17日（金）まで！詳細はTGC公式X（@TGCnews）をチェック！

【第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER】

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER（略称：マイナビ TGC 2026 A/W）

開催日時 ：2026年9月19日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

会場 ：横浜アリーナ（〒222-003 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/26aw/

チケット ：【入場料（税込）】※4歳以上はチケットが必要

指定席：先行：12,000円、一般：12,500円、TGC CARD割引：2,500円OFF / お土産袋・ペンライト付

アップグレードチケット：上記指定席料金 + 5,000円

※アップグレードチケットの販売スケジュールは後日発表いたします。

【先行販売】2024年04月09日（木）～ ※順次予約・販売開始

TGC Premium会員先行：2026年04月09日（木）10:00～04月12日（日）23:59 ※抽選 ※TGC CARD割引対象

TGC CARD先行：2026年04月18日（土）10:00～ ※先着 ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先行：2026年04月18日（土）10:00～04月26日（日）23:59 ※抽選

TGC公式LINE先行 第一弾：2026年05月01日（金）10:00～05月06日（水・祝）23:59 ※抽選

TGC公式LINE先行 第二弾：2026年05月27日（水）10:00～06月02日（火）23:59 ※抽選

【一般販売】2026年06月20日（土）10:00～ ※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しており、営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

メインモデル：青島心、嵐莉菜、梶原叶渚、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、せいら、鶴嶋乃愛、なごみ、生見愛瑠、希空、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ 他 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

特別協賛：株式会社マイナビ

パートナー：株式会社NTTドコモ、TGC CARD(イオンフィナンシャルサービス株式会社)、ダイソー(株式会社大創産業) 他 ※ランク別、50音順

ビューティーパートナー：SBC湘南美容クリニック(SBCメディカルグループ)、KINUJO(株式会社KINUJO) 他 ※ランク別、50音順

公式メディア：girlswalker

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイターなどのトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

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