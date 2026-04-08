なめらかで、引き締まったボディの肌へ。人気のボディ用美容液に限定サイズが登場

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、クラランスNo.1*ボディ用美容液、「ボディ フィット アクティヴ」より、400mLのビッグサイズを2026年5月8日（金）より数量限定で発売いたします。

スキンケアとボディケアのエキスパートであり、あらゆる美の悩みに応えるべく、常に前進し続けるクラランス。

ブランドの原点であるスパで培ってきたマッサージ技術や植物バイオテック研究、皮膚科学研究などを常に更新し、ひとつに融合することで、気になるボディの肌にアプローチ。

1995年の初代「ボディ リフト」から”目に見える結果”を生み出してきました。

「私の体は、私らしさそのもの」。

自らを愛し、祝福したい全ての方に向けて、クラランスNo.1* ボディ用美容液「ボディ フィット アクティヴ」より、数量限定のビッグサイズが登場いたします。

CLARINS「ボディ フィット アクティヴ」400mL 18,700円（税込）

製品名称 ボディ フィット アクティヴ

容量 400mL

販売価格 18,700円（税込）

発売日 2026年5月8日（金）限定発売

「ボディ フィット アクティヴ」は、117種の成分の中から選ばれた、日本産のオーガニック緑茶エキス*2 を配合。さらに、プラントカフェイン*3 で構成されたスキン スムージング コンプレックスが、なめらかで、すっきりと引き締まった理想的なボディの肌へと導きます。

また、肌を冷やすことに着目したクライオ セラピーを、テクスチャーのテクノロジーに採用。

メントール*4 を始めとする成分を配合し、肌に瞬時に清涼感を与え、引き締まった感覚に。

軽いつけ心地で伸びが良いピンク色のジェルは、みずみずしくとろけるようなテクスチャー。肌を引き締めてハリを与え、なめらかな肌へと導きます。



塗布直後はマンダリンやピーチなどのフルーティな香りから、ローズやジャスミンの優雅な香りに包まれ、ラストはムスクやシダーの香りが広がり、リラックスした気分に。

自然由来指数 96%*5で、肌の凹凸が気になる下半身の肌をなめらかに整え、すっきりとした肌印象に導きます。

*1 クラランス調べ。ボディカテゴリーにおける2024年国内売上金額

*2 チャ葉エキス（整肌成分）

*3 カフェイン（整肌成分）

*4 清涼成分

*5 水を含む（ISO16128に準拠）

クラランス「ボディ フィット アクティヴ」

https://www.clarins.jp/80102953.html

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/