buzzG楽曲提供オーディション～あなたの歌がオリジナル楽曲とMVになるチャンス～

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、様々なアーティストへの楽曲提供で高い評価を集める音楽プロデューサー・buzzGによる楽曲提供オーディション ～あなたの歌がオリジナル楽曲とMVになるチャンス～を開催いたします。

▼詳細はこちら

https://cp.awa.fm/news/buzzg-2605

AWAは音声ライブ配信が大きな盛り上がりを見せている中、エイベックスとサイバーエージェントの強みを活かして、配信者に多くの活躍できる場を提供し、より良い活動ができるように応援しています。キャンペーン企画も多くの配信者のニーズにこたえられるように楽曲提供から、各種メディア出演まで多彩なラインナップをご用意しております。また、AWAでは、音声ライブ配信発のブレイクアーティストを発掘、大型企画の実施にともないチャンスをつかみたい配信者を積極的にスカウトしています。



■オーディション概要

＜スケジュール＞

・開催期間：5月１8日～5月29日まで

・結果発表：6月1日

▼詳細はこちら

https://cp.awa.fm/news/buzzg-2605



■buzzG

鋭さと叙情を同居させたギターサウンド、感情の機微を掬い取る歌詞世界、そしてドラマチックなメロディラインが特徴のボカロP / 作詞・作編曲家。ロックやオルタナティブを基盤にしながら、ジャンルを横断する楽曲構成力と、映像と物語性を統合した表現と高い完成度を誇るサウンドプロダクションで知られる。2009年より活動を開始し、代表作に「しわ」「アルビノ」「かくれんぼ」「ワールド・ランプシェード」などを持つ。VOCALOID楽曲にとどまらず、アーティストなどへの楽曲提供、プロデュース、ギター演奏なども手掛けている。

Twitter: https://x.com/buzz_g

YouTube: https://www.youtube.com/@buzz_g

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億8,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日



■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報：https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X：https://x.com/awa_official(https://x.com/awa_official)

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm