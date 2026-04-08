カペラ京都、宮川町の季節を映すペストリーブティック「The Patisserie」

ＮＴＴ都市開発ホテルマネジメント株式会社 カペラ京都

カペラ京都（所在：京都府京都市東山区 統括総支配人：ジョン ブランコ）は、館内ペストリーブティック The Patisserie（ザ パティスリー）にて、宮川町を彩る「京おどり」の開催と春の訪れを祝した特別なスイーツやベーカリーを期間限定にて販売いたします。宮川町歌舞練場に隣接する立地を背景に、春の風物詩「京おどり」より着想を得て、見る美しさと味わう歓びを兼ね備えたペストリー体験をお届けいたします。The Patisserie内の華やかなディスプレイとともに、春の彩りをお楽しみください。

■宮川町に佇むペストリーブティック The Patisserie

カペラ京都は、芸舞妓文化が今も息づく歴史ある花街、京都・宮川町に位置し、春には「京おどり」が上演される宮川町歌舞練場と隣接します。地域とのつながりを大切にし、その土地に息づく文化や伝統、歴史を尊重するという想いのもと、館内のペストリーブティックThe Patisserieでは、京都の四季や文化から着想を得た繊細なスイーツやベーカリーをご用意いたします。

本ブティックには、カリフォルニア州ソノマを拠点とするミシュラン三つ星レストランSingleThreadが、カペラ京都のために特別に手がけたケーキコレクション SingleThread Entremets（シングルスレッド アントルメ）が、ショーケースに並びます。SoNoMa by SingleThread（想乃間 by SingleThread）チームによって作り出されるケーキは、味わいだけでなく視覚的な美しさにもこだわり、季節の花々とともにまるで花畑のように彩られた空間の中で、ケーキそのものがひとつのアート作品のように並びディスプレイされる演出が特徴的です。

SingleThreadパティシエのエマ・ホロウィッツ氏と、ミシュラン三つ星レストランL’Effervescence（レフェルヴェソンス）出身の森田実生氏が共同監修するケーキは、国内外で培った感性と技術を融合し、京都という土地にふさわしい表現へと昇華させています。

また、もう一つの魅力となるのが、館内で毎朝焼き上げるベーカリーです。素材や季節感を大切にしながら、クロワッサンやパンオショコラなど、日常の中で気軽にお楽しみいただける商品から、季節の情景を映し出したアート作品のような商品まで、豊かなラインナップで展開します。

ケーキはイートインにてご提供するほか、ベーカリーはテイクアウトでもお楽しみいただけます。

その他、本ブティックでは、お手土産としてもお選びいただける商品をご用意しております。

ドアーズとセイロンの二つの産地の紅茶をベースに、香りと余韻の調和を大切に丁寧に仕上げられた「TEA SHOP JIROBE（紅茶舗治郎兵衛）」によるカペラ京都オリジナルブレンドの茶葉のほか、カペラオリジナルのチョコレートやマカロンの詰め合わせも取り揃えております。

■春を彩る「京おどり」の世界観を映したケーキとベーカリー

宮川町歌舞練場で毎年4月に上演される「京おどり」は、京都の春を象徴する華やかな演目です。カペラ京都では、この優美な世界観に着想を得た、特別なケーキとベーカリーを展開します。

SingleThread Entremets「京おどり」2,800円（税込）

SingleThread Entremetsより登場するケーキ「京おどり」は、芸舞妓文化が根付くこの地への敬意を込めた一品です。公演で芸妓や舞妓が身にまとう着物から着想を得て、繊細で優美、華やかな味わいを表現します。和紅茶がこの地のお茶屋文化を想起させ、チェリーの爽やかな酸味が春の訪れを感じさせます。さらに白粒あんを組み合わせることで、和菓子の要素を取り入れた奥行きのある味わいに仕上げています。

＜商品概要＞

SingleThread Entremets「京おどり」 2,800円（税込）

販売期間：～ 4月30日

「桜の花かんざし」2,000円（税込）

ベーカリーでは、「京おどり」に登場する舞妓の花簪（花かんざし）から着想を得たデニッシュを展開します。苺と桜で描かれたラインは、鴨川沿いの桜や宮川町通の石畳をイメージしています。ダマンドを合わせたデニッシュ生地に、こだわりの桜餡とフレッシュいちごにシャンティクリームを重ね、仕上げに桜のチョコレートと花びらをあしらいました。桜のほのかな塩味と苺の酸味が調和した、春らしい味わいをお楽しみいただけます。

＜商品概要＞

「桜の花かんざし」 2,000円（税込）

販売期間：～ 4月19日 ※１日10個限定販売

※「京おどり」は、毎年春に宮川町歌舞練場で上演される京都の風物詩であり、2026年は4月4日から4月19日まで開催されます。

■The Patisserie (ザ パティスリー)概要

「The Patisserie」

営業時間：11:00～19:00

場所：京都府京都市東山区小松町130 カペラ京都 1F（新道通沿い宮川町歌舞練場前入口側）

■カペラ京都 概要

エントランスリビングルーム

住所：京都府京都市東山区小松町130

電話番号：075-541-8877

客室数：全89室（内スイート29室）

付帯施設：シグネチャーレストラン、和食レストラン、フレンチブラッスリー、ペストリーブティック、スパ、宴会場

CAPELLA HOTEL GROUP （カペラホテルグループ）について

カペラホテルグループは、卓越したホスピタリティを芸術性と継承の精神をもって高め続けています。シンガポールを拠点に、ラグジュアリーブランド「カペラホテルズ＆リゾーツ」と「パティーナホテルズ＆リゾーツ」を展開し、歴史的背景を持つ土地を「生きた文化」として再解釈しながら、その土地との深い繋がりを育む旅の体験を創出しています。世界的に高い評価を受ける同グループは、人と土地への敬意を礎に、象徴的なホスピタリティを築いています。

詳細については、こちら(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://capellahotelgroup.com___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOjE4MTE5ODkzN2NjMzEwNzA1NDQ0ZTQxMGRkN2M4NTAwOjc6NjA3MTpkYjYyYzZjZDRhZjk3NWMwMmFmOGEyM2ViZWY4ZjFmMDIxZmU5Y2FjYjk5M2ZmZjg2NjI2ZDI5YjdhYTRkOTJhOnA6VDpO)をご覧ください。

CAPELLA HOTELS & RESORTS （カペラホテルズ＆リゾーツ）について

カペラホテルズ＆リゾーツは、ホスピタリティというクラフトの本質を体現するラグジュアリーブランドです。現在、アジア太平洋地域を中心に展開し、今後は中東およびヨーロッパでの開業を予定しています。それぞれのホテルは、その土地の歴史を受け継ぐ守り手として、丁寧な修復や緻密なデザイン、そして目に見えない芸術性を通じて、旅の本質を照らし出す体験を提供しています。また、シグネチャーウェルネスである「アウリガスパ」は、月の満ち欠けのリズムに着想を得たホリスティックなアプローチにより、各地で心身の調和をもたらす体験を提供しています。

米国の大手旅行専門誌『Travel + Leisure』による「World’s Best Awards」にて、3年連続で「Best Hotel Brand」に選出されています。カペラホテルズ＆リゾーツは、卓越したクラフツマンシップとパーソナライズされたサービスを融合させ、唯一無二のラグジュアリー体験を創造しています。また、世界100ヵ国以上で展開する独立系ホテルブランドのロイヤリティプログラム「GHA DISCOVERY」のメンバーです。

詳細については、こちら(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://capellahotels.com/jp___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOjE4MTE5ODkzN2NjMzEwNzA1NDQ0ZTQxMGRkN2M4NTAwOjc6ZmFhNTo4ZTY5MjcyZjViNTNmZDkxOGFiODA5N2E0YTM3OWJiOWFhZjkxY2M3OTE2NWEzMjdhMjVkNjZlMmY3YTMwMjY3OnA6VDpO)をご覧ください。

Instagram @capellahotels | LinkedIn @capellahotels

CAPELLA KYOTO（カペラ京都）について

2026年3月22日に開業したカペラ京都は、京都・祇園にほど近い、今も息づく花街・宮川町に誕生します。鴨川まで徒歩圏内、800年の歴史を誇る禅寺・建仁寺を正面に臨む、京都でも屈指の希少な立地を誇ります。隈研吾建築都市設計事務所が手掛けた建築は、伝統的な町家建築を現代的に再解釈した低層の造りとし、祇園の街並みに調和しながら、土地の記憶と新たな美意識を融合させています。宮川町歌舞練場の再建に並行して建設された本ホテルでは、小学校跡地への敬意を込めて既存の木々を保存・移植し、地域の歴史を継承しています。89室の客室は、京都の1200年にわたる伝統に着想を得ながら、カペラが大切にする極めてパーソナルな滞在体験を体現しています。6つのスイートには専用温泉を備え、アウリガスパでは再生と調和をもたらすウェルネスプログラムを提供します。また、「SoNoMa by SingleThread」、フレンチブラッスリー「Lanterne（ランテーヌ）」、和食レストラン「宵」をはじめとする多彩なダイニング、館内に配された現代アートコレクション、そして文化体験を通じて、今も息づく京都の伝統を称えます。Instagram @capellakyoto

SingleThread（シングルスレッド）について

カリフォルニア州ソノマで唯一の 三つ星ミシュランレストランであり、「World’s 50 Best Restaurants」の “Miele One to Watch” 賞を受賞、さらに2025年版 North America ベストレストランランキングで第8位、La Liste世界ベストレストランランキング第1位にも選ばれたシングルスレッドは、農園を基盤としたレストラン兼イン（宿泊施設）で、地域や季節の独自かつ本物の味を提供しています。カイル コノートンとカティナ コノートンのカリフォルニアでの生い立ちと、英国や日本の世界的に著名なレストランでの海外生活・料理経験によって生まれた哲学は、日本のホスピタリティ、食文化、サービスに息づく数々の理念と伝統に深く根ざしながら、四季移ろいや自社農園、ソノマの食材、ゲストの健康とウェルネス に重点を置いています。シングルスレッド の共同オーナーであり Vertice Hospitality Management（ベルティセホスピタリティマネジメント） のCEOでもある トニー グリーンバーグと共に、持続可能な農業の技術と卓越した料理を融合させたソノマのライフスタイルを本物の体験としてゲストに届けることを目標に掲げ、農園をホスピタリティ空間と完全に統合し、食材の調達とストーリーテリングを最前線に置いた運営を行っています。