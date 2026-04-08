イタリア発のファッションブランド「ＯＶＳ（オヴィエッセ）」メンズが日本初上陸
イオンリテールは４月から、イオン直輸入イタリア発のファッションブランド「ＯＶＳ（オヴィエッセ）」のメンズを日本で独占販売します。「イオンスタイル碑文谷（東京都目黒区）」「イオンスタイル津田沼Ｎｏｒｔｈ（千葉県習志野市）」の２店舗と「イオンスタイルオンライン」で展開します。
「ＯＶＳ」はイタリアを代表する大手ファッションブランドの一つとして、イタリア国内外に多くの店舗を展開しています。イタリアらしいトレンドを取り入れたデザインで、普段使いからおしゃれ着まで幅広く品揃えしています。当社では２０２５年５月から「ＯＶＳ ｋｉｄｓ」を国内独占販売しており、今回は新たにメンズを販売開始します。メンズでは「ＯＶＳ」ラインに加えて、「ＯＶＳ」が展開するブランドの１つ「ＰＩＯＭＢＯ（ピオンボ）」ラインも展開し、どちらも普段使いしやすいシンプルさと、さりげないイタリアンテイストが特長です。
また関東圏にて展開している「ＯＶＳ ｋｉｄｓ」では、新たに愛知県、大阪府などの「イオン」「イオンスタイル」１１店舗にも導入し、４月中に計２１店舗まで拡大します。さらに既存店を含む１３店舗にて、従来の１０４ｃｍから１４０ｃｍ（３歳から１０歳対象）に加えて、１４６ｃｍから１６４ｃｍのティーン向けサイズを導入し、お子さまの成長に合わせたラインアップを拡充いたします。
当社は「ＯＶＳ」をアパレルの新しい魅力として提案し、新しい価値をお届けします。
【「ＯＶＳ」メンズの販売概要】
販売店舗： 関東の「イオンスタイル」２店舗
１.イオンスタイル碑文谷（東京都目黒区）４月１０日（金）販売開始
２.イオンスタイル津田沼Ｎｏｒｔｈ（千葉県習志野市）４月１７日（金）販売開始
品目数：約１５０品目
ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」４月１７日（金）販売開始
https://aeonretail.com/Page/k-aeon-OVS.aspx
【メンズ商品一例】
ＰＩＯＭＢＯ スーピマコットンＴシャツ
スーピマコットンの柔らかさが心地よい一枚。
爽やかな色で春夏コーデを軽やかに。
価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）
サイズ：Ｓ～ＸＬ
カラー：７種類
ＯＶＳ ストレッチデニムパンツ
伸びの良いストレッチコットンで軽快にはける一本。
涼しげなブルーが夏のカジュアルを爽やかに仕上げます。
価格：本体７,８００円（税込８,５８０円）
サイズ：７４ｃｍ～９６ｃｍ
カラー：３種類
【「ＯＶＳ ｋｉｄｓ」販売店舗一覧】
●は１４６ｃｍから１６４ｃｍサイズ導入店舗
埼玉県
イオンスタイルレイクタウン（越谷市）
ＮＥＷ●イオン川口前川店（川口市）
ＮＥＷ●イオンスタイル北戸田（戸田市）
イオンスタイル与野（さいたま市）
千葉県
イオン船橋店（船橋市）
●イオンスタイル津田沼Ｎｏｒｔｈ（習志野市）
イオン八千代緑が丘店（八千代市）
●キッズリパブリック幕張新都心店（千葉市）
ＮＥＷ●イオンスタイル成田（成田市）※４月１２日（日）オープン
東京都
イオンスタイルむさし村山（武蔵村山市）
イオンスタイル板橋（板橋区）
ＮＥＷ●イオンスタイル碑文谷（目黒区）※４月９日（木）オープン
神奈川県
イオン茅ヶ崎中央店（茅ヶ崎市）
イオン相模原店（相模原市）
ＮＥＷ●イオンスタイル新百合ヶ丘（川崎市）
静岡県
ＮＥＷ●イオンスタイル静岡（静岡市）
愛知県
ＮＥＷ●イオンスタイルナゴヤドーム前（名古屋市）※４月１１日（土）オープン
大阪府
ＮＥＷ●イオンスタイル四條畷（四條畷市）※４月１６日（木）オープン
兵庫県
ＮＥＷ●イオンスタイル伊丹（伊丹市藤ノ木）
ＮＥＷ●イオンスタイル伊丹昆陽（伊丹市池尻）※４月１７日（金）オープン
岡山県
ＮＥＷ●キッズリパブリック倉敷店（倉敷市）※４月１５日（水）オープン
以上