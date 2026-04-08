イタリア発のファッションブランド「ＯＶＳ（オヴィエッセ）」メンズが日本初上陸

イオン株式会社

イオンリテールは４月から、イオン直輸入イタリア発のファッションブランド「ＯＶＳ（オヴィエッセ）」のメンズを日本で独占販売します。「イオンスタイル碑文谷（東京都目黒区）」「イオンスタイル津田沼Ｎｏｒｔｈ（千葉県習志野市）」の２店舗と「イオンスタイルオンライン」で展開します。

「ＯＶＳ」はイタリアを代表する大手ファッションブランドの一つとして、イタリア国内外に多くの店舗を展開しています。イタリアらしいトレンドを取り入れたデザインで、普段使いからおしゃれ着まで幅広く品揃えしています。当社では２０２５年５月から「ＯＶＳ ｋｉｄｓ」を国内独占販売しており、今回は新たにメンズを販売開始します。メンズでは「ＯＶＳ」ラインに加えて、「ＯＶＳ」が展開するブランドの１つ「ＰＩＯＭＢＯ（ピオンボ）」ラインも展開し、どちらも普段使いしやすいシンプルさと、さりげないイタリアンテイストが特長です。

また関東圏にて展開している「ＯＶＳ ｋｉｄｓ」では、新たに愛知県、大阪府などの「イオン」「イオンスタイル」１１店舗にも導入し、４月中に計２１店舗まで拡大します。さらに既存店を含む１３店舗にて、従来の１０４ｃｍから１４０ｃｍ（３歳から１０歳対象）に加えて、１４６ｃｍから１６４ｃｍのティーン向けサイズを導入し、お子さまの成長に合わせたラインアップを拡充いたします。

当社は「ＯＶＳ」をアパレルの新しい魅力として提案し、新しい価値をお届けします。

【「ＯＶＳ」メンズの販売概要】

販売店舗： 関東の「イオンスタイル」２店舗

１.イオンスタイル碑文谷（東京都目黒区）４月１０日（金）販売開始

２.イオンスタイル津田沼Ｎｏｒｔｈ（千葉県習志野市）４月１７日（金）販売開始

品目数：約１５０品目

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」４月１７日（金）販売開始

https://aeonretail.com/Page/k-aeon-OVS.aspx

【メンズ商品一例】

ＰＩＯＭＢＯ スーピマコットンＴシャツ

スーピマコットンの柔らかさが心地よい一枚。

爽やかな色で春夏コーデを軽やかに。

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

サイズ：Ｓ～ＸＬ

カラー：７種類

ＯＶＳ ストレッチデニムパンツ

伸びの良いストレッチコットンで軽快にはける一本。

涼しげなブルーが夏のカジュアルを爽やかに仕上げます。

価格：本体７,８００円（税込８,５８０円）

サイズ：７４ｃｍ～９６ｃｍ

カラー：３種類

【「ＯＶＳ ｋｉｄｓ」販売店舗一覧】

●は１４６ｃｍから１６４ｃｍサイズ導入店舗

埼玉県

イオンスタイルレイクタウン（越谷市）

ＮＥＷ●イオン川口前川店（川口市）

ＮＥＷ●イオンスタイル北戸田（戸田市）

イオンスタイル与野（さいたま市）

千葉県

イオン船橋店（船橋市）

●イオンスタイル津田沼Ｎｏｒｔｈ（習志野市）

イオン八千代緑が丘店（八千代市）

●キッズリパブリック幕張新都心店（千葉市）

ＮＥＷ●イオンスタイル成田（成田市）※４月１２日（日）オープン

東京都

イオンスタイルむさし村山（武蔵村山市）

イオンスタイル板橋（板橋区）

ＮＥＷ●イオンスタイル碑文谷（目黒区）※４月９日（木）オープン

神奈川県

イオン茅ヶ崎中央店（茅ヶ崎市）

イオン相模原店（相模原市）

ＮＥＷ●イオンスタイル新百合ヶ丘（川崎市）

静岡県

ＮＥＷ●イオンスタイル静岡（静岡市）

愛知県

ＮＥＷ●イオンスタイルナゴヤドーム前（名古屋市）※４月１１日（土）オープン

大阪府

ＮＥＷ●イオンスタイル四條畷（四條畷市）※４月１６日（木）オープン

兵庫県

ＮＥＷ●イオンスタイル伊丹（伊丹市藤ノ木）

ＮＥＷ●イオンスタイル伊丹昆陽（伊丹市池尻）※４月１７日（金）オープン

岡山県

ＮＥＷ●キッズリパブリック倉敷店（倉敷市）※４月１５日（水）オープン

以上