「関西ボートショー2026」出展

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下、当社）は、2026年4月10日（金）～12日（日）の3日間、新西宮ヨットハーバー（兵庫県西宮市）で開催されるマリンイベント「関西ボートショー2026」に出展します。

マルチファンクションディスプレイ TZMAP

当社は最新鋭の技術を搭載した航海用電子機器を、プレジャーボートからプロユース向けまで幅広く展示する予定です。その中でもシングルステーション用航海計器の新製品としてマルチファンクションディスプレイ「TZMAP（ティーゼットマップ）」を出展します。本製品は、当社フラッグシップモデルである「NavNet TZtouchXL（ナブネット・ティーゼットタッチ・エックスエル）」をベースとしており、小型ながらチャープサイドスキャンやオートルーティング機能、レーダー接続などに対応しています。シンプルな構成と充実した機能性を両立しており、中・小型艇に最適なモデルです。

出展機器

・マルチファンクションディスプレイ

NavNet TZtouchXL

「型式：TZT13X / TZT16X / TZT22X」

・マルチファンクションディスプレイ TZMAP「型式：TZMAP9」

・8.4型 船舶用レーダー「型式：FR-8」

・2周波サーチライトソナー「型式：CH-600」

展示会概要

マルチファンクションディスプレイ NavNet TZtouchXL

名称：関西ボートショー2026

会期：2026年4月10日（金）～12日（日）10:00-16:30

会場：新西宮ヨットハーバー内特設会場（兵庫県西宮市西宮浜4-16-1）

入場料：無料（駐車場は有料）

主催：（一社）日本マリン事業協会

内容：ボート・ヨットのフローティング展示・陸上展示、ボートの体験乗船、航海計器・マリン用品展示即売、マリンセミナー、プレミアムカーの展示

公式サイト：https://kansai-boatshow.jp

関連リンク

2026年3月5日発表（古野電気）：マルチファンクションディスプレイ「NavNet TZtouchE / TZMAP」を発売

https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1781&dispmid=1017(https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1781&dispmid=1017)

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古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界100か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場