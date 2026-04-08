【初日500万円超え】 “定位置が決まる”ミドルサイズバッグから新作登場。新色&2サイズ同時公開。

合同会社NIG

プロジェクト総額3億円を突破、ありそうでなかった製品を通してワクワクと感動をお届けする「NIG(ニグ)オンラインストア」を運営する合同会社NIG(本社：茨城県石岡市、代表：佐々木 亮人、以下NIG)は、累計ユーザー数4万人突破のシリーズ新作、“定位置が決まる”ミドルサイズバッグ『QUICK PACK 11s & 14s』新色の先行販売を応援購入サイトMakuakeにて2026年4月7日(火)12時より開始。初日で503万円、301名の申し込みと反響がありました。

■先行販売会場：https://www.makuake.com/project/quick-pack-11s14s/

4月8日8時時点の公開状況

「出すだけなのに、毎回もたつく」──生活者のリアルな声

【スマポッケ】探さず片手でサッとでスマホが取り出せる

製品の開発にあたり、事前に行った344件のアンケートでは、

「スマホや鍵が毎回見つからずに探してしまう」

「リュックは大きすぎ、ショルダーは小さすぎる」

「荷物を入れすぎると、形が崩れて見た目も気になる」

といった“日常に潜む小さなイライラ”が多く寄せられました。

そうした声に応えるべく開発されたのが、今回Makuakeで先行販売をスタートした「QUICK PACK 11s & 14s」です。

QUICK PACK 11s & 14sとは？

新色5カラーと2サイズ、計10種が同時公開

１. 新色&2サイズの同時公開

今回はiPadなど11インチ端末対応の11s、14インチPCやA4書類まで入る14sの2サイズの同時公開となります。

カラーは既存のブラックに加え、5色を新たに追加しました。

２. “差すだけ”で収納完了。スマホの定位置を決める「スマポッケ」

最大の特徴は、ファスナーもフラップもないスマホ専用のクイックポケット「スマポッケ」。

バッグを降ろさず、片手でそのままスマホを差し入れられるこの構造が、

“探さない”という快感と“出し入れの速さ”を同時に実現しました。

３. 定位置が決まる7つのポケット。「探さない設計」が、気持ちまで整える

バッグ内部には、7つのポケットと大中小の収納スペース。

「手持ちのタブレットがピッタリ入るサイズを待ってました！」

「両手が塞がらない、サッとすぐに取り出せる、収納力抜群な所が魅力」

というコメントがすでに寄せられています。

４. 大容量なのにコンパクト。旅行やライブにも“これひとつ”で

通勤から旅行まで。用途に応じて選べるサイズ展開とカラー展開で、利用シーンに合わせた使い方ができるようになりました。

見た目はすっきり、必要最小限を身軽にコンパクトに持ち歩ける、そんなミニマルなお出かけスタイルを提案します。

豊富なオプションでカスタマイズ可能

QUICK PACKの進化に合わせて、より便利に快適に使えるオプション品を開発してきました。

今回は、そんなバッグにぴったりな小物品も同時公開となります。

１.サイクリング・ツーリングにも最適『クロスベルト』

２.小さなかわいい相棒、『ナノポ』

３.自分だけのワンポイントカスタム『ジップチャーム』

４.カギの定位置をつくる『カラビナ付きキーリール』

子育て世代から高齢者にもニーズあり

前作の購入者から合計80件のコメントがあり、これまでの荷物への不満や実際の利用シーン、ニーズなど新しい発見もありました。

「下の子がまだ小さいため、両手が塞がらないようにショルダーバッグは必須アイテムなのと、サッとすぐに取り出せる事、収納力抜群な所に魅力を感じ、購入しました。」

「今使っているリュックが場所を取るし、背中に合っていないので背筋が悪くなってしまったのでこちらを購入してみます。」

「今回、3個目の購入です。夫が使用していますが、今までのはコンパクトでスマホも取り出しやすくて良いって言っていました。が、今回A4サイズが入るということに食いつきそこが特に気に入ったようです。」

「私は高齢者です。とても便利そうなバックで楽しみです。でも、このバッグが似合うように背中が丸くならないようにしたいと思っています（笑）」

「11インチのipadが入るということで購入決めました！誕プレにしようと思います」

「手持ちのタブレットがピッタリ入るサイズを待ってました！」

「通勤以外でも普段使いできそうなバックなので、使い勝手がよさそうです。」

旅行、ライブ・フェス、街歩き／通勤、カフェワーク、週末のお出かけに。

あらゆるシーンで活躍できるミドルサイズのバッグです。

NIGはこれからも、ありそうでなかった製品を通してワクワクと感動をお届けできるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。

製品概要

■商 品 名 ：QUICK PACK 11s & 14s

■一般販売価格：23,200円(税込)～

■実施期間 ：2026年4月7日~2026年6月29日

■販売URL ：https://www.makuake.com/project/quick-pack-11s14s/

■主 催 ：合同会社NIG

■企画協力 ：Makuake

必要最小限が身軽に持ち歩ける『ミドルサイズバッグ』