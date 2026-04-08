総再生32億回、世界で人気の「Spookiz（スプーキッズ）」、ドン・キホーテとコラボレーション決定！オリジナルグッズを限定発売！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

世界で人気のキャラクター・3Dアニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）が、ドン・キホーテとの限定コラボレーション商品を発売することが決定した。

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数629万人（4月8日現在）、総再生回数32億回超え（4月8日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーションであり、アメリカをはじめとして世界中で絶大な人気を誇っている。

この度、ドン・キホーテとのコラボレーションにより、Spookizの世界観を楽しめる限定グッズが登場する。商品は2026年4月18日（土）AM10:00より、日本国内の対象店舗にて発売予定だ。ラインナップは、Tシャツ、パーカー、ソックス、マスコットキーホルダー、フェイスタオルの全5種。SpookizのメインキャラクターであるCula、Frankie、Kebi、Kongkong、Ziziがデザインされており、性別や年齢を問わず、日常使いしやすいアイテムとなっているので是非手に取ってほしい。

新シーズン「Spookiz -Monsters Awakening-」が現在世界中で楽しまれているSpookizの動向に今後も期待したい。

〈概要〉

■『Spookiz』 ドン・キホーテコラボグッズ

・開催期間：2026年4月18日(土)～なくなり次第終了

・詳細：https://www.donki.com/products/spookiz/

※各店舗AM10：00より販売開始予定

※当日整理券を配布する場合がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

※取り扱いのない店舗もございます。発売店舗は日本国内のみとなりますのでご了承ください。

・お取扱店舗：https://www.donki.com/products/spookiz/shop_list.php

※展開店舗は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■発売商品ラインナップ

※当日の状況に応じて1度にご購入できる商品数に、制限をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載画像はイメージです。実物とは仕様やイメージが異なる場合がございます。

※不良品以外の返品・交換は一切お受け致しておりません。

・さがら刺繍Tシャツ

価格 ：\2,750（税込）

種類 ：全5種

サイズ：着丈70cm、身幅56cm、袖丈20cm

・プルパーカー

価格 ：\3,300（税込）

種類 ：全5種

サイズ：着丈70cm、身幅59cm、袖丈60cm

・ソックス

価 格：\495（税込）

種 類：全5種

サイズ：約23cm～25cm

・フェイスタオル

価格 ：\990（税込）

種類 ：全1種

サイズ：縦約34cm×横約80cm

・マスコットキーホルダー

価格 ：\2,200（税込）

種類 ：全5種

サイズ： 全長 約13cm

※キャラクターによりサイズが異なります。

■商品に関するお問い合わせ

お近くのドン・キホーテまでお問い合わせください。

＜Spookiz（スプーキッズ）日本公式SNSアカウント＞

・X：https://x.com/Spookiz_japan

・Instagram：https://www.instagram.com/spookiz_japan_/

＜その他公式アカウント＞

公式サイト：https://spookizworld.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@spookiz

TikTok：https://www.tiktok.com/@spookizworld

Instagram：https://www.instagram.com/spookizworld/

X：https://x.com/Spookiz_world

Facebook：https://www.facebook.com/spookizworld

＜Spookiz（スプーキッズ）＞

あらすじ

誰もいない真夜中に...ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！

[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz（スプーキッズ）]

いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）

食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）

のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）

ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）

恥ずかしがり屋な、いつも笑顔の明るいゾンビ、Zizi（ジィジィ）

舞台を日本に移し、どんな冒険が待っているのか？！

姿かたちも千差万別、性格も十人十色。

かわいくて憎めない、一風変わったモンスターたちの新たな物語が今はじまる！

作品紹介：

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を保有する、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は629万人（4月8日現在）、総再生回数は32億回超え（4月8日現在）を誇っている。