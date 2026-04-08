日産とユアスタンド、集合住宅へのEV充電器設置に関するパートナーシップを締結

ユアスタンド株式会社

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ、以下 日産）とユアスタンド株式会社（本社：東京都品川区、社長：浦 伸行、以下 ユアスタンド）は8日、集合住宅へのEV充電器設置を推進するため、全国規模でのパートナーシップを締結したと発表しました。両社は16日より、[萌野1] 集合住宅にお住いのお客さまが充電設備を導入する際の課題解決を支援し、集合住宅に普通充電器の設置を進める取り組みを開始します。また、本取り組みを通じて、EVの普及とカーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。

1. パートナーシップの背景

集合住宅ではEVの充電環境が十分に整っていないことがあり、EV購入を検討されるお客さまにとって大きな障壁となっています。日産が2025年に実施したお客さまアンケート*1では、EVの購入を検討している方(保有者を含む)で、集合住宅にお住まいのお客さまの30～50代のお客さまのうち、52%が「自宅に充電環境がないこと」を理由にEVの購入を断念していることが分かりました。こうした状況を踏まえ、日産はお客さまの視点に立って充電環境の整備を進めるため、分譲マンションでトップクラスのシェアをもつユアスタンドとのパートナーシップを締結しました。



2. 取り組みの概要

両社は共同して、お客さまがお住まいの集合住宅への充電器設置について、スムーズに相談・問合せできる仕組みを構築します。そのため、ユアスタンドのウェブサイトに日産専用窓口を設置し、日産公式ウェブサイトで、ユアスタンドを紹介します。

ユアスタンドは、集合住宅の管理組合と充電器設置に係る合意を形成する支援、補助金申請、現地調査、設置工事、運用アプリ提供までを一気通貫でサポートし、充電器設置に関するお客さまの負担を大幅に軽減します。

充電器の設置後、日産EVを所有のお客さまが、ユアスタンド専用アプリ*2を使って充電器を使用する場合、通常825円/月(税込)のアプリの定額利用料が無料となります。*3

3. 会社概要

■日産自動車

会社名：日産自動車株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号

代表者：代表執行役社長兼最高経営責任者 イヴァン エスピノーサ

資本金：6,058億1,300万円

設立日：1933年12月26日

事業概要：自動車の製造、販売および関連事業

■ユアスタンド

会社名：ユアスタンド株式会社

所在地：東京都品川区東品川４丁目１０－１３ プライム東品川ビル5階

代表者：代表取締役社長 浦 伸行

資本金：8,687万円

設立日：2018年3月16日

事業概要：電気自動車（EV）充電インフラの導入・運用（マンション、職場、物流・社有車向け）

*1：2025年3月6日～2025年3月12日に実施した調査。https://ev2.nissan.co.jp/BLOG/861/

*2：専用のスマホアプリを使用することで、充電器の予約とクレジットカードでの支払いが可能になります。

*3：専用アプリの定額利用料は、所定の条件を満たした場合に限り無料となります。

無料期間は2026年4月16日から2032年3月31日までのうち、車検証を専用アプリに登録した日から3年間です。

対象は、ユアスタンドの日産専用窓口からのお問い合わせ、または、ユアスタンドの指定フォームから日産コードを記入のうえお申込みいただいた方の中から、集合住宅にEV充電器を新設または増設し、日産のEVを保有する個人のお客さまです。

詳細はユアスタンドの日産専用窓口をご参照ください。



以上

【ご参考】

お客さま個人の主導による導入検討は、技術的検証から事務的手続き、管理組合との合意に至るまで、複雑かつ多大な時間を要します。ユアスタンドは技術・事務・運用の全フェーズにおいて支援いたします。