【セイコーゴールデングランプリ2026】出場選手情報第4弾！ライ・ベンジャミンら金メダリストが参戦決定

～62万人が熱狂した国立で、次の物語が動き出す～

公益財団法人日本陸上競技連盟

2026年5月17日（日）MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催する「セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京（以下、セイコーGGP）」の出場選手情報の第4弾をお知らせします。2025年9月に開催された「東京2025世界陸上」は世界中の注目を集め、延べ約62万人が熱狂し、大きな感動と熱気を生み出しました。その東京2025世界陸上 男子400mHで優勝しパリ五輪から 2連覇中のライ・ベンジャミン（USA）選手がセイコーGGPで男子400mに出場が決定！同じく東京2025世界陸上 女子やり投で優勝したフレイシ・アングロ（ECU）選手の参戦も決定しました。男子200mには4×100mリレーで優勝しているコートニー・リンジー（USA）選手もエントリーしています。東京世界陸上の熱を冷ますことなく、ノア ライルズ（USA）選手を含む4名の金メダリストたちが国立の舞台に戻ってきます！！！



また、国内選手の追加発表として、東京世界陸上10000mで6位入賞を果たした廣中璃梨佳（ユニクロ）選手が今大会では3000mに出場！



どこを見ても世界最高峰のパフォーマンスが繰り広げられる国立競技場。

現地観戦だからこそ感じられる熱気と緊張感があります。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております！！

■セイコーGGP エントリーリスト ※4月8日現在

PDFはこちら（https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202604/08_131307.pdf）

※所属は2026年4月8日現在の情報です。

※今後も出場選手が追加決定いたします。

■チケット情報 好評発売中！

チケットの詳細は特設サイトのチケットページ（https://goldengrandprix-japan.com/2026/ticket/）をご確認ください。

■セイコーGGP PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4TUeHrZQIN0 ]